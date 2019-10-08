Семёнов: «Сейчас нарабатываем схемы к матчу с Шотландией»

Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о подготовке национальной команды к отборочным матчам Евро-2020 со сборными Шотландии и Кипра.
Погода хорошая, для тренировок самое то. Сейчас нарабатываем схемы к матчу с Шотландией. Раскрывать всех карт не буду. В первом матче сразу не смогли перестроиться на необходимый уровень после РПЛ, но потом всё получилось. У меня лично хорошее настроение. Я соскучился по сборной.
У нас последние матчи очень эмоциональные. Надеюсь, и сейчас трибуны погонят нас вперёд. Нам не важно, на каком стадионе играть. Везде хорошо.
Мне с Джикией комфортно вместе играть. Знаем сильные и слабые стороны друг друга. Мы не думаем сейчас о клубах, только о следующем матче.
Ранее мы сообщали, что сборная России тренируется в полном составе.