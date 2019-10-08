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Семёнов: «Сейчас нарабатываем схемы к матчу с Шотландией»

сегодня, 13:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия10.10.2019 в 21:45 Не начался

Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о подготовке национальной команды к отборочным матчам Евро-2020 со сборными Шотландии и Кипра.

Погода хорошая, для тренировок самое то. Сейчас нарабатываем схемы к матчу с Шотландией. Раскрывать всех карт не буду. В первом матче сразу не смогли перестроиться на необходимый уровень после РПЛ, но потом всё получилось. У меня лично хорошее настроение. Я соскучился по сборной.

У нас последние матчи очень эмоциональные. Надеюсь, и сейчас трибуны погонят нас вперёд. Нам не важно, на каком стадионе играть. Везде хорошо.

Мне с Джикией комфортно вместе играть. Знаем сильные и слабые стороны друг друга. Мы не думаем сейчас о клубах, только о следующем матче.

Ранее мы сообщали, что сборная России тренируется в полном составе

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drug01
drug01
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сегодня в 13:23
Для любой схемы нужны голы!!!
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