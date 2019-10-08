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Баринов: «Поехать в Англию — мечта»

сегодня, 11:00

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в эфире телеканала «Россия 24» признался, что симпатизирует «Ливерпулю». 

«Ливерпуль»? Дай бог. Конечно, хотелось бы. Тем более что Клопп — один из моих любимых тренеров. Поехать в Англию — мечта. Мне нравится стиль игры команд. Там мощный футбол.

«Ман Сити»? Ну, «Манчестер Сити» — это более такая тики-така, а «Ливерпуль» с прессингом, боевитая команда.

Ранее мы сообщали, что Баринова в детстве не взяли в «Спартак».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1000
сегодня в 11:49
Тики така это 3матча вытащеныхс помощью пен локо, и один запоротый шанс
Знатог
Знатог ответил cska1948
   201 / 1000
сегодня в 11:40
Ранее мы сообщали, что Баринова в детстве не взяли в «Спартак». ---------------------------- А теперь намекаете на то, что Баринова и в Ливерпуль не возьмут?
Дааа, Баринов где только не был: в Спартаке не был, в Ливерпуле не был, в Ман Сити не был.....
loko7
loko7
   371 / 1000
сегодня в 11:33
Дима, какая Англия? Впереди Ахмат и грозный Ювентус, так что давай сосредоточься на игре за Локо.
FESCO
FESCO
   110 / 1000
сегодня в 11:32
Лучше в Монако, там совершенствуется прекрасно.
cska1948
cska1948
   78 / 1000
сегодня в 11:24
Ранее мы сообщали, что Баринова в детстве не взяли в «Спартак».
----------------------------
А теперь намекаете на то, что Баринова и в Ливерпуль не возьмут?
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 1000
сегодня в 11:15
Еще один мечтатель!!!
cska plus
cska plus
   13 / 1000
сегодня в 11:06
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       124 / 1000
    сегодня в 11:02
    Ну, Ливерпуль - это топ-цель . а поехать в какую-нибудь команду попроще - почему нет. Физически крепок, трудолюбив, может и пробить . и пас отдать. Не Чалов - ни разу.
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