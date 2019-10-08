Полузащитник «Локомотива» в эфире телеканала «Россия 24» признался, что симпатизирует «Ливерпулю».

«Ливерпуль»? Дай бог. Конечно, хотелось бы. Тем более что Клопп — один из моих любимых тренеров. Поехать в Англию — мечта. Мне нравится стиль игры команд. Там мощный футбол.

«Ман Сити»? Ну, «Манчестер Сити» — это более такая тики-така, а «Ливерпуль» с прессингом, боевитая команда.