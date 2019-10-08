ГлавнаяНовости

Белкин: «Новиков согласился возглавить команду без каких-либо условий»

сегодня, 10:00

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал назначение Кирилла Новикова на пост и.о. главного тренера команды.

Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уткин - о Черданцеве: «Не соображает человек вообще ничего»
Сегодня, 10:35 Комментарии7
Новиков: «Благодарен клубу за доверие и поступившее предложение»
Сегодня, 09:56 Комментарии2
Бушманов: «„Спартаку“ больше подошёл бы тренер-россиянин»
Сегодня, 00:38 Комментарии30
Мануэл Фернандеш: «Не стал бы списывать „Спартак“ как претендента на титул»
Вчера, 19:51 Комментарии24
Григорян: «Гогуа - футболист незаурядных качеств. Гришин неправ»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Агент Луческу: «Мирча готов возглавить „Динамо“»
Вчера, 19:31 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   61 / 1003
сегодня в 10:45
А кто это? Он как Мусаев без лицензии?
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1003
сегодня в 10:38
Раз требований нет, то и спрос будет не велик.
cska plus
cska plus
   13 / 1003
сегодня в 10:34
Сегодня это редкость.
Abris
Abris
   316 / 1003
сегодня в 10:18
Удачи Новикову, может быть, хоть он станет профессионалом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100