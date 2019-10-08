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Гюндоган: «„Ман Сити“ должен устранить недостатки как можно скорее»

сегодня, 09:07

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что «горожанам» следует как можно быстрее разобраться со слабостями в своей игре.

У нас есть недостатки, которые мы должны устранить как можно скорее. Это непросто, терпеть неудачи и смотреть, как твой главный конкурент постоянно выигрывает.

Отметим, что «Манчестер Сити» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В текущем сезоне «горожане» уже дважды проиграли в Премьер-Лиге. Вместе с тем лидирующий «Ливерпуль» еще ни разу не потерял очки и оторвался от «Ман Сити» на восемь баллов.

Ранее сообщалось, что Илкай Гюндоган прокомментировал поражение «Ман Сити» от «Вулверхэмптона» в восьмом туре АПЛ.

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