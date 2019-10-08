Сёмин: «Валерий Газзаев в „Динамо“ - это хорошая идея»

Наставник «Локомотива» прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер ЦСКА может возглавить «Динамо».

Это хорошая идея. Валерий Газзаев провел много лет в «Динамо» в качестве футболиста, тренера. Помню, как он уходил из «Локомотива» и искренне хотел стать динамовцем. У него хорошо получилось. Его «Динамо» выигрывало и боролось за самые высокие места, когда он там играл и потом тренировал.

В 90-е годы команда под его руководством боролась за самые высокие места, выступала в еврокубках. Газзаевские коллективы всегда были наверху, другой вопрос — удастся ли «Динамо» его пригласить или нет. Он идеальная фигура и независимый человек, который самостоятельно принимает решения и всегда добивается результата. Другого такого тренера найти сложно.

Газзаев не тренировал с 2013 года? Не играет никакой роли. Человек всегда в футболе, всю жизнь. Как можно утратить интерес к тренерской работе? Знания не уходят, опыта еще больше. Взаимоотношения с игроками у него всегда были и остаются хорошими.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы футболисты, которые с ним работали, сказали в его адрес негативные вещи? Они были счастливы! Потому что с ним всегда побеждали. Азарт к работе у него есть. Весь чемпионат выиграет, если Газзаев вернется.