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Сёмин: «Валерий Газзаев в „Динамо“ - это хорошая идея»

сегодня, 19:01

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев может возглавить «Динамо»

Это хорошая идея. Валерий Газзаев провел много лет в «Динамо» в качестве футболиста, тренера. Помню, как он уходил из «Локомотива» и искренне хотел стать динамовцем. У него хорошо получилось. Его «Динамо» выигрывало и боролось за самые высокие места, когда он там играл и потом тренировал.

В 90-е годы команда под его руководством боролась за самые высокие места, выступала в еврокубках. Газзаевские коллективы всегда были наверху, другой вопрос — удастся ли «Динамо» его пригласить или нет. Он идеальная фигура и независимый человек, который самостоятельно принимает решения и всегда добивается результата. Другого такого тренера найти сложно.

Газзаев не тренировал с 2013 года? Не играет никакой роли. Человек всегда в футболе, всю жизнь. Как можно утратить интерес к тренерской работе? Знания не уходят, опыта еще больше. Взаимоотношения с игроками у него всегда были и остаются хорошими.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы футболисты, которые с ним работали, сказали в его адрес негативные вещи? Они были счастливы! Потому что с ним всегда побеждали. Азарт к работе у него есть. Весь чемпионат выиграет, если Газзаев вернется.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   224 / 997
сегодня в 19:59
Пора бы Газзаеву и поработать.
красавчик серж
красавчик серж ответил Napoleon Bonapart
   287 / 997
сегодня в 19:54
У меня, только при одном воспоминании 0:6 от Айнтрахта в 1993 появляется рвотный рефлекс. Газзаев- всегда был техничным нападающим, это правда, но, я вспоминаю, как его учили играть в пас, когда в 1979 он перешел в ДИНАМО, и сколько нервов потратил на него А.Максименков. Газзаев, перейдя в ДИНАМО был совершенно неготовым для игры в таком клубе как ДИНАМО. ДИНАМО, действительно регулярно играло в еврокубках в тот период, но уж точно не благодаря Газзаеву. Ну, и вспоминая, как Валеру погнали из Киева в 2010, точно не хочется видеть его в московском ДИНАМО.....
Вы правы, сударь.
Правы на 100%
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   172 / 997
сегодня в 19:52
Назад в будущее.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   464 / 997
сегодня в 19:52
У меня, только при одном воспоминании 0:6 от Айнтрахта в 1993 появляется рвотный рефлекс. Газзаев- всегда был техничным нападающим, это правда, но, я вспоминаю, как его учили играть в пас, когда в 1979 он перешел в ДИНАМО, и сколько нервов потратил на него А.Максименков. Газзаев, перейдя в ДИНАМО был совершенно неготовым для игры в таком клубе как ДИНАМО. ДИНАМО, действительно регулярно играло в еврокубках в тот период, но уж точно не благодаря Газзаеву. Ну, и вспоминая, как Валеру погнали из Киева в 2010, точно не хочется видеть его в московском ДИНАМО.....
Сп62
Сп62
   94 / 997
сегодня в 19:48
Я не болельщик Динамо, но надо быть объективным. Газзаев был хорошим игроком и хорошим тренером. А вот выбор для него дума или Динамо, наверное, всё же дума.
Carradona
Carradona
   514 / 997
сегодня в 19:43
6 лет без практики, ну - ну ждите результат)) или Динамо решило в пердив ? Тогда уж и Романцева в Спартак.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил minai
   83 / 997
сегодня в 19:41
Газзаев, когда играл в Динамо, забегал в штрафную, и там падал. Вот и весь футбол в его исполнении.
Зря вы так .
Он падал так, что у судей не возникало даже сомнения ....
Большой театр потерял великого артиста.
cska plus
cska plus
   14 / 997
сегодня в 19:39
ВГГ лучше быть депутатом.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   31 / 997
сегодня в 19:38
Газзаев снова будет тренировать? Бред сивой кобылы.
minai
minai
   678 / 997
сегодня в 19:37
Газзаев, когда играл в Динамо, забегал в штрафную, и там падал. Вот и весь футбол в его исполнении.
nikoladolgov
nikoladolgov
   83 / 997
сегодня в 19:36
Дурь какая то !
Динамо и без Газзаева в ФНЛ свалится, надо срочно помогать Спартаку .
Вот уж где Газзай развернется , стольььько полезного даже Федун не способен сделать.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Gotlib
   288 / 997
сегодня в 19:35
А как же при этом усы удаётся содержать в чистоте, анилингус этому вряд ли способствует. )))
Деньги не пахнут
Gotlib
Gotlib ответил Заратустра
   584 / 997
сегодня в 19:34
Псу приходиться идти на жертвы ради своего хозяина))
Усы для него святое. )))
Gotlib
Gotlib ответил Курбaн Бердыев
   584 / 997
сегодня в 19:32
Ты это к чему написал))
К словам Сёмы о том, что Газзай боролся с Динамо за высокие места. Часто по своей игре он тянул команду вниз.
Заратустра
Заратустра ответил Gotlib
   23 / 997
сегодня в 19:32
Псу приходиться идти на жертвы ради своего хозяина))
Gotlib
Gotlib ответил Заратустра
   584 / 997
сегодня в 19:29
Да, сейчас его жизнь протекает вблизи пятой точки Владимира Владимировича Путина. Которую он содержит в чистоте.
А как же при этом усы удаётся содержать в чистоте, анилингус этому вряд ли способствует. )))
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил Gotlib
   154 / 997
сегодня в 19:26
В 1979 году в финале Кубка СССР Газай промазал в серии послематчевых пенальти и трофей достался тбилисскому Динамо.
Ты это к чему написал))
Заратустра
Заратустра ответил 112910415
   23 / 997
сегодня в 19:22
Да, сейчас его жизнь протекает вблизи пятой точки Владимира Владимировича Путина. Которую он содержит в чистоте.
ermak6848
ermak6848
   232 / 997
сегодня в 19:17
Но Они депутат можно ли ему работать..
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   4 / 997
сегодня в 19:15
Или заседать в перерывах между тренировками...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   91 / 997
сегодня в 19:14
так с тренерской карьерой завершил же приключения
Не будет В.Г. у руля нашего клуба
112910415
112910415
   72 / 997
сегодня в 19:14
Идея хорошая. Если согласится.
Совсем другая жизнь сейчас у Газзаева.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   437 / 997
сегодня в 19:13
Ах, эти слухи, слухи, куда от них денешься. Но вся соль в том, что Газзаев ничего не говорит об этом, а потому все наши рассуждения об этом бессмысленны. Когда назначат, тогда и поговорим, хотя я сильно в этом сомневаюсь, учитывая теплое местечко Газзаева в Гос.Думе. Представьте, уйдет из последней, станет тренировать "Динамо", а там - фиаско, и будет мужик мыкаться по командам (если возьмут), а обратной дороги уже нет. Для него такой финал только в кошмарном сне может присниться. А потому: никуда из Думы не уйдет.
Gotlib
Gotlib
   584 / 997
сегодня в 19:10
В 1979 году в финале Кубка СССР Газай промазал в серии послематчевых пенальти и трофей достался тбилисскому Динамо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 997
сегодня в 19:10
А как же Дума без него?
Или тренировать будет в перерывах между заседаниями?
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