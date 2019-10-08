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Федун - о новом тренере «Спартака»: «Не комментирую, всё увидите»

сегодня, 17:42

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать слухи о том, что новым главным тренером команды станет бывший наставник «Шальке» Доменико Тедеско.

Ничего пока не комментирую. Имя нового тренера станет известно до конца недели? Всё увидите.

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Все комментарии
рже
рже
   299 / 1000
сегодня в 18:27
У фанатов пещевика каждую неделю то позор то новый тренеришка или еврошлакоаый игрочишка!!!
cska plus
cska plus
   13 / 1000
сегодня в 18:27
Тедеско заслуженный артист Германии или народный?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   126 / 1000
сегодня в 18:26
Федун просто не хочет платить огромный гонорар Тедеске, ведь тогда не хватит бабла на откаты судьям
Footbolista
Footbolista ответил Олeневод
   5 / 1000
сегодня в 18:20
Чукча стихи написал?)...
Против_всех
Против_всех
   87 / 1000
сегодня в 18:20
Главное не упустить в этом году чемпионство
Footbolista
Footbolista ответил nikoladolgov
   5 / 1000
сегодня в 18:18
Ты всех итальянцев за румын считаешь....или только тех у кого немецкое гражданство?)...
viv
viv
   48 / 1000
сегодня в 18:11
nikoladolgov
nikoladolgov
   85 / 1000
сегодня в 18:11
Бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско, который в скором времени должен возглавить «Спартак», улетел в Германию.

По информации специалист покинул Москву по личным делам. Несмотря на отлёт, все договорённости между сторонами были достигнуты. К концу нынешней недели о назначении Доменико на пост наставника «Спартака» будет объявлено официально.
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Видно ручки не было у Федуна чтоб подписать.
Или румын попросил недельку попрощаться с семьей ?
Байкал-38
Байкал-38
   175 / 1000
сегодня в 18:05
Тедеско сомневается, но его можно понять, на карту поставлена его честь в противовес баблу.
Олeневод
Олeневод
сегодня в 18:04
Кто на свете всех мудрей?
Cтарый опытный Федун
Ну а есть ещё мудрее?
Это Гинер и Цорн! ёпт!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
   45 / 1000
сегодня в 17:59
Ну и хорошо.Нам всё равно.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   495 / 1000
сегодня в 17:54
Увидите, будет как с Цорном.
drug01
drug01
   118 / 1000
сегодня в 17:49
Видно сам ещё не уверен!
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