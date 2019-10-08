Федун - о новом тренере «Спартака»: «Не комментирую, всё увидите»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать слухи о том, что новым главным тренером команды станет бывший наставник «Шальке» Доменико Тедеско.
Ничего пока не комментирую. Имя нового тренера станет известно до конца недели? Всё увидите.
Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать слухи о том, что новым главным тренером команды станет бывший наставник «Шальке» Доменико Тедеско.
Ничего пока не комментирую. Имя нового тренера станет известно до конца недели? Всё увидите.
По информации специалист покинул Москву по личным делам. Несмотря на отлёт, все договорённости между сторонами были достигнуты. К концу нынешней недели о назначении Доменико на пост наставника «Спартака» будет объявлено официально.
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Видно ручки не было у Федуна чтоб подписать.
Или румын попросил недельку попрощаться с семьей ?
По информации специалист покинул Москву по личным делам. Несмотря на отлёт, все договорённости между сторонами были достигнуты. К концу нынешней недели о назначении Доменико на пост наставника «Спартака» будет объявлено официально.
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Видно ручки не было у Федуна чтоб подписать.
Или румын попросил недельку попрощаться с семьей ?
Cтарый опытный Федун
Ну а есть ещё мудрее?
Это Гинер и Цорн! ёпт!!!!!!!
Cтарый опытный Федун
Ну а есть ещё мудрее?
Это Гинер и Цорн! ёпт!!!!!!!