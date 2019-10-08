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Колосков: «Смена тренеров в „Спартаке“? Ни в одном клубе мира нет такого»

сегодня, 20:29

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассуждает о неудачных результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

Я считаю, главная причина провалов «Спартака» – безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров. Ни в одном клубе мира нет такого. Формула Федуна, что «тренер – 10 процентов успеха» отвечает на все вопросы. В мире давно уже поняли: главное действующее лицо в футболе – тренер. Посмотрите, сколько Фергюсон работал в «Манчестере», сколько Венгер в «Арсенале», сколько другие. А сколько Газзаев у нас работал, сколько Романцев, сколько Садырин. В «Локомотиве» – Семин, пожалуйста. Вернулся и все наладил.

Футболисты, которые в «Спартаке», с моей точки зрения, неплохие. И те, которых купили. Они умеют играть в футбол. Но тренер ими не управляет. Не может правильно их подготовить, расставить, использовать сильные стороны.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 995
сегодня в 21:23
Кузнецову можно писать мемуары "Как я тренировал Спартак". Будет бестселлер, однозначно...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   286 / 995
сегодня в 21:19
Да вы до газпрома так и назывались клуп никто толком нехотел слышать о вас,это за 10 лет начали кудахтать
Miaf
Miaf
   805 / 995
сегодня в 21:18
По сути правильно сказал
oFANATo
oFANATo
   127 / 995
сегодня в 21:16
А Рейнгольд был прав.
oFANATo
oFANATo ответил МКС
   127 / 995
сегодня в 21:15
Кричите громче, вас плохо слышно с 12-го места. Бу га га
cska1948
cska1948 ответил Дед за ЦСКА
   69 / 995
сегодня в 21:13
А вот по смене тренеров СпаМ впереди планеты всей. сколько их поменяли за последние 5 лет? Уже не помню, не хватит пальцев на руках.)))))) Не тренеров надо менять, а хозяина. РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.
Всё правильно! Но как сказано в популярном фильме: "Кто ж его посадит, в смысле снимет? Он же памятник, в смысле хозяин!"
Jake Sully
Jake Sully
   75 / 995
сегодня в 21:12
"Ни в одном клубе мира"

p.s. так спартак не клуб... а КЛУП
serh62
serh62 ответил МКС
   258 / 995
сегодня в 21:08
Согласен с колосковым А вот любителям кабыл Пожелаю и дальше верить в Ханчаренку Он ведет табун в правильном направлении
конечно в правильном....при Ганчаренко,ЦСКА всегда выше спартака в итоге .....
Ice van Reed
Ice van Reed
   149 / 995
сегодня в 21:02
Колосков: «Смена тренеров в „Спартаке“? Ни в одном клубе мира нет такого»
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Где-то в Манчестере истерично смеётся Вудворд!!!
МКС
МКС
   120 / 995
сегодня в 21:01
Согласен с колосковым

А вот любителям кабыл

Пожелаю и дальше верить в Ханчаренку

Он ведет табун в правильном направлении
serh62
serh62
   258 / 995
сегодня в 20:58
хоть в этом то спартак бессменный лидер и чемпион....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   70 / 995
сегодня в 20:58
А вот по смене тренеров СпаМ впереди планеты всей. сколько их поменяли за последние 5 лет? Уже не помню, не хватит пальцев на руках.))))))
Не тренеров надо менять, а хозяина. РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska1948
   55 / 995
сегодня в 20:56
Вообще-то перебор это 22, а тут всего 19, есть ещё куда стремиться.
Все очень просто. Так будет продолжаться до тех пор пока Фердун не поймет, что футбол, нефть и гербалайф - это принципиально разные вещи. А так получается "Деньги есть - ума не надо"
Romkurch
Romkurch
   228 / 995
сегодня в 20:50
Нигде в мире так не тянут команду вверх, чтобы она потом опозорилась в Европе.
VIPded
VIPded
   60 / 995
сегодня в 20:48
Не. ну а чо, прикольно... Федуну верим!)))
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   69 / 995
сегодня в 20:47
Федун самый нетерпеливый руководитель в истории российского футбола !!! 19 тренеров за время его правления - это явный перебор!!!
Вообще-то перебор это 22, а тут всего 19, есть ещё куда стремиться.
berda2003
berda2003
   564 / 995
сегодня в 20:45
всё-таки почётным президент, а по нечётным маразматик...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   117 / 995
сегодня в 20:45
Зато всем нравится этот тарасовский цирк, такого больше нигде не увидишь!
волгодон 2
волгодон 2
   44 / 995
сегодня в 20:41
Спартак - народная кладезь для обогащения физруков всего мира. Даже тренер,урвав нефтяных денег и получив шарфом по затылку,невольно становится физруком)-а после улыбается,собирает манатки,подсчитывает прибытки и дает деру)
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 995
сегодня в 20:41
Федун самый нетерпеливый руководитель в истории российского футбола !!!
19 тренеров за время его правления - это явный перебор!!!
cska plus
cska plus
   14 / 995
сегодня в 20:39
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
       756 / 995
    сегодня в 20:38
    По-моему, тут дело не в подборе тренера, а в подборе руководства дело. Семина выгоняло руководство, а не он был виноват. Так и тут.
    Заратустра
    Заратустра
       21 / 995
    сегодня в 20:37
    Президентом спартака должен быть Червиченко. А главным тренером Кафельников. Тогда всё наладится.
    cska1948
    cska1948
       69 / 995
    сегодня в 20:35
    Колосков: «Смена тренеров в „Спартаке“? Ни в одном клубе мира нет такого»
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    На что тарсовсие почитатели ответят, что и такого клуба, как СпаМ в мире больше нет!
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