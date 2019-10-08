Колосков: «Смена тренеров в „Спартаке“? Ни в одном клубе мира нет такого»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассуждает о неудачных результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
Я считаю, главная причина провалов «Спартака» – безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров. Ни в одном клубе мира нет такого. Формула Федуна, что «тренер – 10 процентов успеха» отвечает на все вопросы. В мире давно уже поняли: главное действующее лицо в футболе – тренер. Посмотрите, сколько Фергюсон работал в «Манчестере», сколько Венгер в «Арсенале», сколько другие. А сколько Газзаев у нас работал, сколько Романцев, сколько Садырин. В «Локомотиве» – Семин, пожалуйста. Вернулся и все наладил.
Футболисты, которые в «Спартаке», с моей точки зрения, неплохие. И те, которых купили. Они умеют играть в футбол. Но тренер ими не управляет. Не может правильно их подготовить, расставить, использовать сильные стороны.
p.s. так спартак не клуб... а КЛУП
p.s. так спартак не клуб... а КЛУП
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Где-то в Манчестере истерично смеётся Вудворд!!!
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Где-то в Манчестере истерично смеётся Вудворд!!!
А вот любителям кабыл
Пожелаю и дальше верить в Ханчаренку
Он ведет табун в правильном направлении
А вот любителям кабыл
Пожелаю и дальше верить в Ханчаренку
Он ведет табун в правильном направлении
Не тренеров надо менять, а хозяина. РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.
Не тренеров надо менять, а хозяина. РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.
19 тренеров за время его правления - это явный перебор!!!
19 тренеров за время его правления - это явный перебор!!!
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На что тарсовсие почитатели ответят, что и такого клуба, как СпаМ в мире больше нет!
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На что тарсовсие почитатели ответят, что и такого клуба, как СпаМ в мире больше нет!