Колосков: «Смена тренеров в „Спартаке“? Ни в одном клубе мира нет такого»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассуждает о неудачных результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

Я считаю, главная причина провалов «Спартака» – безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров. Ни в одном клубе мира нет такого. Формула Федуна, что «тренер – 10 процентов успеха» отвечает на все вопросы. В мире давно уже поняли: главное действующее лицо в футболе – тренер. Посмотрите, сколько Фергюсон работал в «Манчестере», сколько Венгер в «Арсенале», сколько другие. А сколько Газзаев у нас работал, сколько Романцев, сколько Садырин. В «Локомотиве» – Семин, пожалуйста. Вернулся и все наладил.

Футболисты, которые в «Спартаке», с моей точки зрения, неплохие. И те, которых купили. Они умеют играть в футбол. Но тренер ими не управляет. Не может правильно их подготовить, расставить, использовать сильные стороны.