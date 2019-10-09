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Голованов: «Фартовость комментаторов - это идиотизм, бред собачий»

сегодня, 11:14

Комментатор Андрей Голованов, работавший 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым на отборочном матче Евро-2000 Россия - Украина (1:1), поделился мнением о стереотипах фартовости своей профессии.

Как отношусь к штампу о фартовости комментаторов? Идиотизм, просто бред собачий. При чём здесь комментатор? Кто-то это запустил, и теперь пластинка крутится.

Гусева тогда обвиняли в нефартовости? Витя комментировал в том же отборочном цикле знаменитую победу над Францией. И победу над Англией 2:1 тоже комментировал он. Но это никто не вспоминает.

Может, это и шутка, но общественное мнение влияет на восприятие работы комментатора. Это не о Викторе, а в целом. Мы живём в мире штампов и стереотипов. Я тогда тоже нефартовый? Сколько было проиграно в хоккее важных матчей, когда я на них работал? Но я вообще не отношусь к этому серьёзно.

Также о памятном матче с Украиной вспоминал экс-игрок российской сборной Дмитрий Хохлов

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   83 / 975
сегодня в 13:15
Фартовость это, конечно, ерунда. А вот психологическое водействие на болельщика комментатор оказывает огромное. Лично я выключаю звук, когда комментирует Черданцев. У каждого, наверное, своё отношение к трансляторам матча.
Союзник противников
Союзник противников
   44 / 975
сегодня в 13:11
А теперь мы ещё живём в эпоху массового сетевого де%билизма,выдаваемого за свободомыслие.Какой нибудь "качкин" пукнет свой юмор в эфире,и все подхватывают :"Пиджак,пиджак!" И страшно удовлетворены принадлежностью к прослойке "тонкоюморных".
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   284 / 975
сегодня в 12:20
Берегите себя!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   207 / 975
сегодня в 11:58
Самые фартовые Вася и Генич, они любят друг друга.
Eddja
Eddja
   160 / 975
сегодня в 11:50
У Гусева все матчи, кроме спартка, не матчи.
cska plus
cska plus
   12 / 975
сегодня в 11:50
Как ни относись но фартовость есть, от гуся отрицательные эмоции.
ДСА
ДСА
   185 / 975
сегодня в 11:45
Раз не фартовый - пусть матч Исландия-Андорра комментирует.
Морозовский
Морозовский
   24 / 975
сегодня в 11:35
Гусев комментирует своим голосом так, что как-будто кто-то помер и, скорбь охватила всю страну.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   148 / 975
сегодня в 11:23
Гусев во всем виноват )))) не фартовый он)) наказать)))
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