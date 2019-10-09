В чем проблема «Краснодара»? Мнение Мусаева

сегодня, 09:45

Главная фигура в тренерском штабе «Краснодара» Мурад Мусаев в нынешнем сезоне находится в тени «благодаря» УЕФА . Но иногда он выходит, чтобы поговорить. «Соккер.ру» собрал основные тезисы его речи.

Об отсутствии лицензии PRO и запрете активно руководить командой:

Андрей Лексаков направлял запрос в УЕФА . Чтобы мне в виде исключения разрешили начать обучение на категорию PRO уже в этом году. УЕФА ответил категорическим отказом. Вот тут возникают вопросы. Для чего лицензия PRO? Чтобы быть тренером команды Премьер-Лиги. Я стал им еще весной 2018-го, в прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ . Ну и зачем мне ждать еще год, чтобы приступить к обучению?! Абсурд! Более того, CAS дал рекомендации следить за мной в России. Чтобы лишний раз на бровку не выходил.

О крайностях в оценках:

Прошлой осенью ЦСКА победил «Реал», а мы — «Севилью», которая в Ла Лиге тогда шла на первом месте. В России всех сразу захлестнула эйфория, рассыпались в комплиментах. Но сейчас и ЦСКА , у которого тоже проблем хватает, и мы проиграли в Лиге Европы два матча подряд, и все заговорили иначе. Мол, «Краснодар» и ЦСКА — команды для внутреннего пользования. Зачем бросаться в крайности?

О том, что может разозлить Галицкого:

Например, когда эксперты на ТВ постоянно твердят о том, что нашим футболистам нужно поскорее уезжать за границу. В этом году российский чемпионат стал более открытым, много голов, ярких матчей, куча команд борется за медали. Но вместо того, чтобы развивать наш продукт, говорить о его плюсах, мы без конца концентрируемся на минусах, да еще призываем к отъезду на Запад сильнейших игроков.

Об отходе «Краснодара» от фирменного стиля и игры в касание:

Наши новички заточены под другую игру. Намли, Вильена, Кабелья в прежних клубах много владели мячом. Кабелья вообще был вторым после Неймара в чемпионате Франции по progressive runs — продвижению мяча вперед. Чтобы привыкнуть к игре в одно-два касания, нужно время. Не сомневаюсь, ребята справятся, это исполнители высокого уровня. Мы точно придем к футболу, который всегда отличал «Краснодар», постепенно будем прибавлять. Но из-за плотного графика спокойно отработать командные взаимодействия сможем только на зимних сборах.

О критике Берга:

У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта. Который должен давать оценку, исходя из фактов и анализа происходящего, а не личных пристрастий. Мы осознавали риски, связанные с приобретением шведа. Возраст, два года в Эмиратах... Но из-за финансового фэйр-плей не могли потратить много денег на приобретение форварда. А Берг — свободный агент. Плюс опытный футболист высокого уровня, бомбардир, понимает нашу игру. В матче со «Спартаком» было видно, как он завязывает комбинации с Ари, цепляется за все мячи, помогает обороне. Гол забил, до этого два — ЦСКА . У него в каждом матче моменты. Что говорит о правильной работе на поле, умении открыться. Думаю, сегодня к Бергу ни у кого нет вопросов. Обратимся к цифрам. За «Краснодар» он забил три мяча, сыграв во всех турнирах 508 минут. То есть, на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев. У Маркуса 47% ударов в створ — это шестой результат в РПЛ на сегодня. В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний. Лучший показатель в лиге! На втором месте Дзюба — 6,27. А среди лидеров в гонке бомбардиров лучше Берга в верховую борьбу вступают только Соболев, Дзюба и Деспотович. При этом Берг ниже каждого из них сантиметров на десять!

О Сулейманове и Уткине в роли джокеров:

С молодежью работать нужно аккуратно. Когда Шапи забивал, выходя на замену, на него тут же повесили клеймо. Дескать, с первых минут играть не может, функционально слабоват. Это не так. Просто всему свое время. Сейчас Шапи доказал, что сильнее конкурентов, вот и выходит в «старте». Забивает, отдает, хотя стабильности пока не хватает. С Уткиным похожая история. Иногда он начинает в «старте» и может забить — как тому же «Олимпиакосу». Или ЦСКА в прошлом сезоне. Но во второй половине матча, когда соперник подустал и появляются свободные зоны, Даня наиболее эффективен. Мне кажется, сегодня для парня это оптимальный вариант.

О будущем молодежи:

Сразу их предупреждаем: «Сейчас для вашего развития в „Краснодаре“ делают все. Когда придет факс условно из Дортмунда, вы не можете нам сказать, мол, я с детства за „Боруссию“, отпустите. Мы растим вас, чтобы с нами были надолго, став со временем олицетворением ФК „Краснодар“. Мы не группа на разогреве, которая будет готовить игроков для кого-то».

О Мануэле Фернандеше:

На мой взгляд, это один из сильнейших футболистов РПЛ последних лет. Но сыграл за «Локомотив» против «Уфы» 26 мая, забил победный гол и уехал домой. Три месяца тренировался по индивидуальной программе. Да, он настоящий профи, сейчас с утра до вечера вкалывает в тренажерном зале. Но этого недостаточно. Нужен еще игровой ритм. Вот почему в первых матчах, выходя на замену, Мануэл Фернандеш был на себя совершенно непохож. Понимали, что минимум месяц у него уйдет на то, чтобы набрать форму. Может, и быстрее бы удалось, но уже на третьей тренировке Мануэл Фернандеш получил небольшую травму, десять дней пропустил.

О трудностях «Краснодара»:

Болельщики должны понимать, с какими трудностями мы столкнулись. Еще в конце весны, зная, что клуб покидают Перейра и Каборе, ключевые фигуры в середине поля, начали готовить им замену. Планировали купить Вильену и Кабелья, а на позицию опорного хавбека перевести Газинского. Плюс оставались Олссон и Уткин. Впереди — Классон, Вандерсон, Шапи и Ари, к которым добавлялся Намли. При наличии такого мощного кулака казалось, что перестройка пройдет безболезненно, в креативности мы точно не потеряем. Наоборот, станем более мобильными. А дальше сломались Газинский с Классоном. Следом порвал «кресты» Кабелья. Надолго выпадали из-за травм Мартынович, Ари, теперь еще и Вандерсона нет... Мы видим, насколько важен для «Барселоны» Месси, а для «Реала» — Криштиану Роналду. Так вот, для нас каждый из перечисленных футболистов равносилен Месси и Криштиану Роналду! Другая проблема — отсутствие сыгранности из-за позднего появления новичков. Кабелья и Берг приехали, когда чемпионат уже стартовал. А Мануэл Фернандеш вообще в конце августа, перед закрытием трансферного окна. Кайо из-за травмы пропустил всю предсезонку, Вильена успел лишь на последний сбор... Сложность еще в чем? Весь август и сентябрь мы играем два раза в неделю. При таком графике очень тяжело отработать игровые взаимодействия. У нас одна полноценная тренировка в неделю! Остальные — восстановительные либо предыгровые. Мы понимали, что команде будет трудно сразу показывать комбинационный футбол, к которому все привыкли.

Цитаты из интервью взяты с ресурса sport-express.ru.