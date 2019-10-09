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Мусаев: «В Кубке России у нас была комфортная сетка»

сегодня, 00:45
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал недавний вылет команды из Кубка России.

У нас одна полноценная тренировка в неделю! Остальные — восстановительные либо предыгровые. Мы понимали, что команде будет трудно сразу показывать комбинационный футбол, к которому все привыкли. Значит, очки сможем набирать исключительно за счет работы, характера, самоотдачи, строжайшей игровой дисциплины. Об этом было сказано и футболистам.

Они отнеслись с пониманием? Разумеется. Если в чемпионате дела идут неплохо, то о других турнирах этого не скажешь. Например, в Кубке России хотели пройти максимально далеко, тем более у нас была комфортная сетка. Провели ротацию, без которой в нынешних условиях никуда. В Нижнем Новгороде на поле вышли футболисты, которые обязаны обыгрывать команду ФНЛ, но... К сожалению, не получилось. Кроме себя, винить некого. 

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Zenit_84
Zenit_84
   156 / 985
сегодня в 01:47
Да сплыла
За адекватность
За адекватность ответил Leha-ha50
   27 / 985
сегодня в 01:39
Сеточка была что надо.
Привет! Да как бы понятно все, что говорит. Да и ладно этот КР, но как то ведь провал в ЛЕ мне необъясним. Понятно, что группа могла быть попроще, но опять же из первой корзины мог прилететь не "Базель", и травмы понятно, как-то что-то вообще наперекосяк пошло в этом ЕК сезоне. Хотя чемпионат хорош, уж в плане конкуренции то точно, но как-то ЕК смазывают картину.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 985
сегодня в 00:54
Сеточка была что надо.
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