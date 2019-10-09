Мусаев: «В Кубке России у нас была комфортная сетка»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал недавний вылет команды из Кубка России.
У нас одна полноценная тренировка в неделю! Остальные — восстановительные либо предыгровые. Мы понимали, что команде будет трудно сразу показывать комбинационный футбол, к которому все привыкли. Значит, очки сможем набирать исключительно за счет работы, характера, самоотдачи, строжайшей игровой дисциплины. Об этом было сказано и футболистам.
Они отнеслись с пониманием? Разумеется. Если в чемпионате дела идут неплохо, то о других турнирах этого не скажешь. Например, в Кубке России хотели пройти максимально далеко, тем более у нас была комфортная сетка. Провели ротацию, без которой в нынешних условиях никуда. В Нижнем Новгороде на поле вышли футболисты, которые обязаны обыгрывать команду ФНЛ, но... К сожалению, не получилось. Кроме себя, винить некого.