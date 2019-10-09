Булыкин: «У „Витесса“ Слуцкого отличная возможность вырваться в лидеры»

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого.
В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд». Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига — это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком
Ранее сам Леонид Викторович рассказал о том, что важно в чемпионате Нидерландов.
Полиглот, млин...
Полиглот, млин...