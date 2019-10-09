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Булыкин: «У „Витесса“ Слуцкого отличная возможность вырваться в лидеры»

сегодня, 09:39

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого.

В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд». Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига — это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком

Ранее сам Леонид Викторович рассказал о том, что важно в чемпионате Нидерландов.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   108 / 983
сегодня в 11:11
Молодец Леонид, единственный наш тренер у которого получается в Европе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 983
сегодня в 10:32
Голландский выучит, поедет гибралтарский изучать.
Полиглот, млин...
cska plus
cska plus
   15 / 983
сегодня в 09:56
Хотелось бы, удачи Викторовичу!
drug01
drug01
   90 / 983
сегодня в 09:49
Дело хорошо это радует!
ДАША Д
ДАША Д
   129 / 983
сегодня в 09:45
Пока фортуна на стороне Слуцкого.
Romkurch
Romkurch
   182 / 983
сегодня в 09:42
Удачи Витессу!
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