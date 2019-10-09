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Пиоли: «Фанаты имеют полное право критиковать меня»

сегодня, 16:01

Стефано Пиоли прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Милана»

Я прихожу сюда с энтузиазмом и страстью. Я убежден, что мы сможем делать великие дела вместе. Я с большим уважением отношусь к фанатам, они имеют полное право критиковать меня, для меня это будет дополнительным стимулом. 

Мои принципы основаны на моих идеях, интенсивности и беспощадности. Марко Джампаоло - хороший тренер, но он отличается от меня. 

Я уже начал приспосабливаться к игрокам. Я должен улучшить их индивидуально, чтобы они могли расти вместе. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 975
сегодня в 17:12
"Интенсивность и беспощадность" это когда он с винтовкой в раздевалку в перерыве приперся и требовал добить соперника?
Чингачгук
Чингачгук
   235 / 975
сегодня в 17:01
А фанатам все равно, имеют они право или нет.
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