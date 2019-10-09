Ракитич: «Не знаю, что будет со мной в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» рассказал о своем положении в каталонском клубе.

Не знаю, что будет со мной в «Барселоне». Я хочу играть, а не быть просто членом команды. Попытаюсь изменить ситуацию в следующих матчах. Мой контракт рассчитан ещё на два года, «Барселона» — лучший клуб в мире. Но мне хочется играть, а не только гулять по городу и наслаждаться морем.

Я говорил с руководством клуба. Все знали, что у меня были другие варианты. Но я хочу играть за «Барселону», сражаться вместе с командой. Могу лишь выходить на поле и делать свою работу лучшим образом, когда у меня появляется шанс.