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Ракитич: «Не знаю, что будет со мной в „Барселоне“»

сегодня, 11:31

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о своем положении в каталонском клубе.

Не знаю, что будет со мной в «Барселоне». Я хочу играть, а не быть просто членом команды. Попытаюсь изменить ситуацию в следующих матчах. Мой контракт рассчитан ещё на два года, «Барселона» — лучший клуб в мире. Но мне хочется играть, а не только гулять по городу и наслаждаться морем.

Я говорил с руководством клуба. Все знали, что у меня были другие варианты. Но я хочу играть за «Барселону», сражаться вместе с командой. Могу лишь выходить на поле и делать свою работу лучшим образом, когда у меня появляется шанс.

Недавно сообщалось, что на Ракитича претендует «Ювентус»

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Все комментарии
112910415
112910415
   68 / 981
сегодня в 12:12
печальная неизбежность
cska plus
cska plus
   13 / 981
сегодня в 11:52
Делай ноги пока есть куда.
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