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Месси - о Неймаре: «Многие люди считают, что я совершаю трансферы»

сегодня, 11:00

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем отношении к форварду ПСЖ Неймару. Минувшим летом ходили разговоры, что Неймар близок к возвращению в каталонский клуб

Неймар - один из лучших игроков в мире. Его переход в нашу команду сделал бы нас более конкурентоспособными. Я понимаю, что люди оценивают его за другие поступки, есть некоторые игроки в нашей команде, которые бы не хотели, чтобы он переходил в наш клуб, но чисто по спортивным убеждениям, я бы хотел, чтобы он перешел. 

Я не говорил, что он обязательно перейдет в наш клуб, я лишь выразил свое пожелание. Многие люди считают, что я совершаю трансферы, однако я не принимаю участия в сделках. 

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
сегодня в 11:08
Да почти все так считают.
cska plus
cska plus
   15 / 983
сегодня в 11:05
Все знают, что гном боится тех кто может оказаться лучше него, поэтому управляет процессом и даже разгневался переходу Гризманна.
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