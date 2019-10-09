Месси - о Неймаре: «Многие люди считают, что я совершаю трансферы»

Нападающий «Барселоны» рассказал о своем отношении к форварду ПСЖ Неймару. Минувшим летом ходили разговоры, что Неймар близок к возвращению в каталонский клуб.

Неймар - один из лучших игроков в мире. Его переход в нашу команду сделал бы нас более конкурентоспособными. Я понимаю, что люди оценивают его за другие поступки, есть некоторые игроки в нашей команде, которые бы не хотели, чтобы он переходил в наш клуб, но чисто по спортивным убеждениям, я бы хотел, чтобы он перешел.

Я не говорил, что он обязательно перейдет в наш клуб, я лишь выразил свое пожелание. Многие люди считают, что я совершаю трансферы, однако я не принимаю участия в сделках.