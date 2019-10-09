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Месси рассказал о своем самом памятном матче

сегодня, 12:09

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал свой самый памятный матч в карьере.

Мой лучший матч? Больше всего мне запомнился полуфинал Лиги чемпионов сезона-2010/11 с «Реалом», когда мы выиграли со счётом 2:0. Не знаю, был ли это мой лучший матч, но это была уникальная встреча.

Напомним, что в сезоне-2010/11 «Барселона» прошла «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, в первом матче каталонцы выиграли со счётом 2:0, оба мяча забил Месси.

Ранее Месси рассказал о том, как он отреагировал на переход в каталонский клуб форварда Антуана Гризманна

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Alex12357
Alex12357
   674 / 981
сегодня в 12:30
А мне понравился матч ,финал ЛЧ Барселона- Ювентус 3-1 и НЕЙМАР уделал Меську по полной!!!А ещё Барселона -ПСЖ 6-1 ,где главным героем матча стал НЕЙМАР!!!А ещё Бразилия -Аргентина 3-0 ,Меська не у дел ,Неймар на высоте!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   233 / 981
сегодня в 12:16
Это когда Месси в одиночку унизил весь реал и сравнял с землей касильяса?))
Даа) такое мин не забудет ещё лет 100))
cska plus
cska plus
   13 / 981
сегодня в 12:13
Слишком много внимания гному.
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