Месси рассказал о своем самом памятном матче

сегодня, 12:09

Нападающий «Барселоны» назвал свой самый памятный матч в карьере.

Мой лучший матч? Больше всего мне запомнился полуфинал Лиги чемпионов сезона-2010/11 с «Реалом», когда мы выиграли со счётом 2:0. Не знаю, был ли это мой лучший матч, но это была уникальная встреча.

Напомним, что в сезоне-2010/11 «Барселона» прошла «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, в первом матче каталонцы выиграли со счётом 2:0, оба мяча забил Месси.

Ранее Месси рассказал о том, как он отреагировал на переход в каталонский клуб форварда Антуана Гризманна.