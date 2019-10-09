ГлавнаяНовости

Шюррле высмеял московские пробки

09 октября 2019, 20:36

Форвард «Спартака» Андре Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве.

Только в Москве четыре километра за два часа.

Шюррле высмеял московские пробки  

Недавно немец лечился от бронхита в Германии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аспас стал жертвой грабителей
12 октября Комментарии5
Чернов запустил челлендж в соцсети
12 октября ВидеоКомментарии5
Жена Семака: «Планирую усыновить ещё одного ребенка, он будет темнокожим»
10 октября Комментарии43
Семак в Италии женился на бывшей супруге
08 октября ФотоВидеоКомментарии47
Бэйл принял участие в Открытом чемпионате Испании по гольфу
03 октября Комментарии8
Дзюба погулял по петербургским крышам
03 октября ФотоКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Masterpdv
Masterpdv ответил spartak never die
   482 / 797
12 октября в 20:28
Врядли он об этом задумывается, он же не убогий такие параллели проводить
Masterpdv
Masterpdv
   482 / 797
12 октября в 20:27
Без 8 и жизнь плоха, значит кто то другой за 24 минуты проехал))
Kresi frok
Kresi frok
   171 / 797
12 октября в 13:15
Пешком то не пробовал!?
spartak never die
spartak never die ответил Звезда по имени Солнце
   431 / 797
10 октября в 11:10
Всё домой собрался, скоро и Спартак так же будет хаить. Ему бы историю почитать 1941-1945, авось смех пройдёт.
Так он поэтому и ржет,что проигравшие в войне живут,как люди,а выигравшие,как туземцы без нормальной транспортной логистики.
Brugzash
Brugzash
   247 / 797
10 октября в 09:56
Скоро свиней высмеивать начнет.
Nekit92
Nekit92
   161 / 797
10 октября в 08:36
А в москве самого шурлю еще не высмеяли?))
karnager
karnager
   166 / 797
10 октября в 08:22
Немец отупел в Спартаке? Там другой вариант за 24 минуты есть. Или выбрал длинный маршрут, так как делать нефиг в столице?
karnager
karnager
   166 / 797
10 октября в 08:19
Вот почему на трибунах матчей Спартака пусто - 4 км за 2 часа... не успевают доехать ))
Знатог
Знатог
   142 / 797
10 октября в 06:37
Машины в Германии покупаем, а дороги забыли купить.
vadexus
vadexus
   350 / 797
10 октября в 05:52
Вляпался Шуррле.
рус фан
рус фан
   125 / 797
10 октября в 03:53
немцы всегда испытывали проблемы на Русских дорогах.
Физручини
Физручини
   241 / 797
09 октября в 23:32
Дома сиди ёпт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
09 октября в 23:15
Из переписки Тодеско и Шюррле....
- Андре,ты как. ?? Бегать то на поле собираешся ??
- В Москве только 4 км за 2 часа ....
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
09 октября в 22:39
Вляпался Шюррле.
VIPded
VIPded
   34 / 797
09 октября в 22:31
Ну и ездил бы на метро...)))
ABir
ABir
   190 / 797
09 октября в 22:21
Грешно смеяться над чулжим гоемп
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   256 / 797
09 октября в 22:14
да там по дворам быстрее))
95-shishani-95
95-shishani-95
   231 / 797
09 октября в 22:10
4 км за 2 часа потому, что это отстой!
Ещё называется столицей самой большой страны мира))
Miaf
Miaf
   361 / 797
09 октября в 21:59
Собянин определенно старается
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
09 октября в 21:56
Это Россия, дойч! 😂😂😂
Заратустра
Заратустра ответил dzvinka
   29 / 797
09 октября в 21:54
*павильОн, аЭропорт, рАзвязка.
Учи русский язык, Дзвинко))
andrefino13
andrefino13
   544 / 797
09 октября в 21:52
Понаехал тут, ещё что не нравится.)))
lexatver
lexatver
   391 / 797
09 октября в 21:41
По моему это московские пробки высмеяли Шуррле
Groove000
Groove000 ответил dzvinka
   72 / 797
09 октября в 21:22
недавно в Киеве пытались выехать от павильена к Аеропорту, встали 2км у розвязки на 1,2 часа. И это бесит, потому что с этим ничего не делают.
В Краснодаре такая же хрень
Gunslinger
Gunslinger
   501 / 797
09 октября в 21:21
Мораль: не нравятся пробки в Москве, симулируй бронхит и вали в Дойчланд! :)))
KURUM
KURUM
   633 / 797
09 октября в 21:16
В Тарасовке живи..
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   91 / 797
09 октября в 21:03
Абсолютно бесполезный чемпион мира.
112910415
112910415
   48 / 797
09 октября в 20:59
Критика справедлива !
А теперь - за работу, чтоб футболиста Шюррле никто не критиковал !
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   104 / 797
09 октября в 20:59
Для Шуррле и спартак пробка в футбольной карьере.
minai
minai
   207 / 797
09 октября в 20:57
Восточный фронт, дружище Шурле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100