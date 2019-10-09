Шюррле высмеял московские пробки  

Форвард «Спартака» Андре Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве.
Только в Москве четыре километра за два часа.
Недавно немец лечился от бронхита в Германии.
Форвард «Спартака» Андре Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве.
Только в Москве четыре километра за два часа.
Недавно немец лечился от бронхита в Германии.
- Андре,ты как. ?? Бегать то на поле собираешся ??
- В Москве только 4 км за 2 часа ....
- Андре,ты как. ?? Бегать то на поле собираешся ??
- В Москве только 4 км за 2 часа ....
Ещё называется столицей самой большой страны мира))
Ещё называется столицей самой большой страны мира))
Учи русский язык, Дзвинко))
Учи русский язык, Дзвинко))
А теперь - за работу, чтоб футболиста Шюррле никто не критиковал !
А теперь - за работу, чтоб футболиста Шюррле никто не критиковал !