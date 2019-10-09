Харри Магуайр - самый дорогой защитник АПЛ

вчера, 20:30

«Соккер.ру» рассказывает о карьере самого дорогостоящего футболиста на своей позиции в АПЛ .

Кто до ЧМ -2018 знал о Харри Магуайре? Это имя ничего не говорило ни футбольным болельщикам, ни экспертам, ни тем, кто просто внимательно следит за развитием событий в АПЛ . Сегодня имя этого 26-летнего футболиста у всех на слуху. Популярность английского защитника зашкаливает. Это даже при том, что о футболистах этого амплуа говорят не совсем часто.

Откуда взялся Харри Магуайр?

Родина будущей звезды - английский Шеффилд, город, который дал футболу немало известных имен. Сначала - местная академия, затем - игра в основе клуба «Шеффилд Юнайтед». Первый официальный матч молодого футболиста состоялся в апреле 2011 года. Дебютировал в большом футболе Харри Магуайр за родной «Шеффилд», который играл против команды «Кардифф Сити». С этого момента в жизни молодого футболиста прочно заняли свое место везение и удача.

Фортуна также оказалась благосклонной к игроку, которому судьба уготовила место в национальной сборной Англии и статус самого ценного защитника в АПЛ . Неплохо показав себя в первых матчах за родной клуб, воспитанник футбольной академии «Шеффилда» заключил трехлетний контракт с клубом. Футбол в исполнении молодого игрока оказался на редкость зрелым и эффективным, однако это не помогло команде «Шеффилд Юнайтед» подняться в классе и пробиться в элиту клубного английского футбола. В сезоне 2011/12 Харри был признан лучшим игроком лиги.

В следующем сезоне 19-летний Харри уже считался довольно опытным футболистом, сыграв за основной состав своего клуба 100 матчей. Успехи восходящей звезды не могли остаться незамеченными со стороны скаутов более успешных клубов. В 2014 году футболист подписывает 3-летний контракт с «Халл Сити».

Сезоны, проведенные Харри Магуайром в футболке «Халл Сити», нельзя назвать успешными. Сначала футболиста отдали в аренду клубу «Уиган», а затем, вернувшись в свою команду, Магуайр снова оказался вместе со своей командой в Чемпионшипе. Весь последующий сезон Магуайр добросовестно отыграл в команде «быков», а своими усилиями помог клубу снова вернуться в элиту клубного футбола. Заслуги Харри на футбольном поле не прошли даром. Футболист стал не только капитаном, но и был признан лучшим игроком команды в текущем сезоне. Дальше - больше!

В 2017 году Харри Магуайр переходит в «Лестер» за 17 млн фунтов. Уже тогда сделка выглядела внушительно. Неизвестно, как бы развивалась в дальнейшем футбольная карьера талантливого футболиста, играя он то за один, то за другой футбольный клуб, если бы Харри не предложили сыграть за национальную сборную Англии.

Счастливая звезда Харри Магуайра

В 2017 году началось восхождение звезды английского защитника. По итогам сезона Магуайр был признан лучшим игроком «Лестера», а приглашение от главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта послужило мощным стартом в спортивной карьере футболиста. Дебют в футболке национальной сборной состоялся 8 октября, в матче против команды Литвы. Появление в составе команды Саутгейта такого сильного футболиста пришлось вовремя, что позволило англичанам успешно пройти сито отборочного цикла и поехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Состав команды, который представлял Туманный Альбион на мундиале в России, у многих тогда вызывал удивление, но уже после завершения групповой стадии турнира, об английских футболистах заговорили. У всех на слуху были не только фамилии игроков средней линии и атаки. Всех приятно удивила зрелая и стабильная игра полузащитника Харри Магуайра. Да, в сборной игроку «Лестера» была отведена роль полузащитника, и в этом амплуа Магуайр сумел продемонстрировать все свои лучшие качества.

Именно на ЧМ -2018 пришелся звездный час футболиста. В составе сборной Англии Харри не только успешно провел матчи на групповом этапе, но и отлично сыграл уже в матчах серии плей-офф. Полузащитник «Лестера» сыграл в футболке национальной сборной все 7 матчей, которые англичане играли на турнире. В его активе одна голевая передача и важный гол, забитый в ворота шведов в четвертьфинальном матче. Сказать, что Харри Магуайр сыграл хорошо за свою сборную, значит не сказать ничего. Линия полузащиты англичан на чемпионате мира играла стабильно и надежно.

Продвижение команды до полуфинала - во многом заслуга игроков средней линии, в том числе и Харри. Хороший футбол и успехи в составе сборной быстро отразились на трансферной цене футболиста. Магуайр сыграл еще один сезон в составе своего «Лестера», а в межсезонье перешел в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки составила огромную сумму. Всего за три неполных года цена футболиста выросла с 17 млн до 80! Цена контракта делает Магуайра самым дорогим защитником в истории АПЛ .

Кто такой сегодня Харри Магуайр?

Прежде всего - это футболист защитной линии «красных дьяволов». Вернувшись на клубный уровень, Харри стал заниматься своим привычным делом - разрушением атакующих действий соперника. Действительно, оказывается не так легко пройти мимо крупного и атлетически сложенного защитника, который своим умением и мастерством способен остановить любого нападающего.

В «Манчестер Юнайтед» защитные порядки в последнее время не являются самым надежным звеном команды. Именно появление в составе манкунианцев футболиста такого уровня, по мнению Оле-Гуннара Сульшера, должно усилить линию обороны команды. Во многом расчет главного тренера МЮ можно назвать правильным. Игра команды в первых стартовых матчах АПЛ сезона 2019/20 в обороне казалась надежной. Харри быстро нашел свое место в игровом рисунке команды Сульшера, сумел освоиться в команде.

Естественно, нынешнее место команды «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице вызывает больше вопросов к главному тренеру, чем к футболистам, однако долю ответственности за провалы в ряде контрольных матчей с игроков никто не снимает. Магуайру также перепало на орехи от футбольных болельщиков и экспертов. В 8 турах команда только дважды праздновала победу. Три матча завершились вничью и трижды подопечные Сульшера уходили с поля побежденными. При таких результатах игру обороны команды назвать хорошей трудно.