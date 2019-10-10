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Агент опубликовал фото Малкома из больницы

10 октября 2019, 08:03

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, опубликовал снимок футболиста из больницы.

Напомним, что у Малкома повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vai recuperar rápido. Você é TOP PESSOA e TOP jogador. DEUS te ABENÇOE

Публикация от Luis Fenando Menezes Garcia (@luisfernandomenezesgarcia)

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответил Ваня лучший
   262 / 797
11 октября в 14:51
Из 10 лет за ЦСКА 9 в лазарете пролежал. Разница, в том что Дзагоев 10 лет бабки тянет, а Малком несколько месяцев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 20:30
Бразила как бразила...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил LOpp
   135 / 797
10 октября в 18:22
40 млн евро трансфер 6 млн евро зп в год Затраты на игрока, который только лечится. А по питерскому 5 каналу каждый четверг на лечение деткам деньги собирают.
и выдают их Малкому. я имею ввиду деньги,а не деток.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   135 / 797
10 октября в 18:21
главное руки в порядке,можно чатить и пальцы гнуть. счастливый парень,лежит и деньги кап-кап.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Doping87
   22 / 797
10 октября в 12:29
Дзага уже поиграл 10 лет за ЦСКА, а это пока бабло только тянет. Есть разница?
Doping87
Doping87 ответил Ваня лучший
   262 / 797
10 октября в 11:29
Не дольше чем у Дзагоева, не переживай.
серый1925
серый1925
   408 / 797
10 октября в 11:18
здоровья и ещё раз здоровья !
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:53
Нам было бы интереснее видеть фото с поля чем из больницы.
Vave666
Vave666 ответил LOpp
   366 / 797
10 октября в 10:00
40 млн евро трансфер 6 млн евро зп в год Затраты на игрока, который только лечится. А по питерскому 5 каналу каждый четверг на лечение деткам деньги собирают.
Кстати, ты чего 5 канал петербуржский смотришь??)))
Vave666
Vave666 ответил LOpp
   366 / 797
10 октября в 09:59
40 млн евро трансфер 6 млн евро зп в год Затраты на игрока, который только лечится. А по питерскому 5 каналу каждый четверг на лечение деткам деньги собирают.
а по московским каналам детям не собирают?? Вся система прогнила. глупо валить всё на газпром, Лукойл тоже какбэ народу принадлежит! И что ты с него получаешь?? Крала и Шуррле?? Тоже сомнительные покупки на "наши" с тобой бабки! Или сейчас опять будет речь, что лукойл -частная кампания??
Garrincha58
Garrincha58 ответил spartach091
   141 / 797
10 октября в 09:51
40 лямная хрустальная ваза. У малкома на этой кровати и истечет контракт
вот в Барсе то довольны скинули балласт и это в очередной раз подтверждает не профессионализм работников скаутской деятельности Зенита
Alprish
Alprish
   113 / 797
10 октября в 09:46
Здоровья Малкому.
LOpp
LOpp
   19 / 797
10 октября в 09:25
40 млн евро трансфер
6 млн евро зп в год
Затраты на игрока, который только лечится.

А по питерскому 5 каналу каждый четверг на лечение деткам деньги собирают.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
10 октября в 08:57
Два самых хитрых игрока РПЛ - Малком и Алан Дзагоев. Дзага, правда, обходится коням гораздо дешевле.
Ваня лучший
Ваня лучший
   22 / 797
10 октября в 08:54
Постельный режим? Это надолго? До окончания контракта, или как?
spartach091
spartach091
   165 / 797
10 октября в 08:53
40 лямная хрустальная ваза.
У малкома на этой кровати и истечет контракт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
10 октября в 08:50
Скорейшего выздоровления...
Вскоре будешь нужен.....
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
10 октября в 08:34
Развели Зину, подсунули каталонский биомусор, ахаха)
spartach n1
spartach n1
   1 / 797
10 октября в 08:24
Выздоравливай малком,лечись не торопись по конспектам маркизио,-денежки то идут !))
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   235 / 797
10 октября в 08:13
Лежит, балдеет там, я вот тоже люблю иногда в больничке поваляться на обследование в палате отдельной, неописуемый балдеж, как будто на курорте.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
10 октября в 08:09
Сокращенное название диагноза Малкома ПМС...кого то это удивляет?)...
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