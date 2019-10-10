Агент опубликовал фото Малкома из больницы

10 октября 2019, 08:03

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, опубликовал снимок футболиста из больницы.

Напомним, что у Малкома повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.