Агент опубликовал фото Малкома из больницы

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, опубликовал снимок футболиста из больницы.
Напомним, что у Малкома повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
6 млн евро зп в год
Затраты на игрока, который только лечится.
А по питерскому 5 каналу каждый четверг на лечение деткам деньги собирают.
6 млн евро зп в год
Затраты на игрока, который только лечится.
А по питерскому 5 каналу каждый четверг на лечение деткам деньги собирают.
У малкома на этой кровати и истечет контракт
У малкома на этой кровати и истечет контракт
Вскоре будешь нужен.....
Вскоре будешь нужен.....