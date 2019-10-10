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Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов

10 октября 2019, 09:02

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения финального матча Лиги чемпионов в 2021 году.

Это будет отличный опыт. Мы понимаем, что он должен проходить в разных странах Европы, но в то же время необходимо место с превосходной инфраструктурой. И чтобы для болельщиков это была интересная поездка.

Также глава УЕФА коснулся готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Евро-2020.

Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира. Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Питер рулит
   172 / 797
12 октября в 21:54
все продажные судейки и жур31ки в мАскве..
"Добрая" половина ворующего правительства, родом из Питера
Питер рулит
Питер рулит ответил Igo0rek
   304 / 797
12 октября в 03:41
Футбольной столицей России, всегда будет Москва.
все продажные судейки и жур31ки в мАскве..
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   135 / 797
10 октября в 21:05
даёшь финал Зенит- Спартак?!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
10 октября в 19:34
Газпром спонсор, я удивляюсь почему Финалы каждый год не проводятся в городе на Неве или Газу. Например из всех минусов это то,что Динамо К и Шахтёр могут отказаться от участия в финале в стране агрессора,но не переживайте Юве придёт на помощь и не позволит сорвать это шоу. Ну,а если всё же Юве будет в финале,то тогда Торино может заместить укропские клубы,причём безвозмездно. йоперные туринские волонтёры.
Igo0rek
Igo0rek ответил Jeck Denielse
   172 / 797
10 октября в 14:03
Ну в Москве был финал ЛЧ, про финал ЧМ я уже вообще молчу.
Igo0rek
Igo0rek ответил Eddja
   172 / 797
10 октября в 14:02
Локомотив на первом месте
ДСА
ДСА
   177 / 797
10 октября в 11:28
Хоть сюда ВАДА не лезет.
VIPded
VIPded
   34 / 797
10 октября в 10:21
Это ж скока ему отвалили...)))
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:19
Ну хоть здесь похвалили.
alex074
alex074
   323 / 797
10 октября в 10:13
Называйте вещи своими именами: "Потому что ГАЗПРОМ-мечты сбываются..."
Alex12357
Alex12357
   254 / 797
10 октября в 10:10
А может ФИФА и УЕФА переехать в Россию ?Там финансирование лучше!!!
Ладожский
Ладожский
   232 / 797
10 октября в 09:44
В России лучше места просто нет.
Eddja
Eddja ответил Igo0rek
   53 / 797
10 октября в 09:36
Футбольной столицей России, всегда будет Москва.
Смешно сказано с 12-го места.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Igo0rek
   8 / 797
10 октября в 09:27
Футбольной столицей России, всегда будет Москва.
Вот так и напиши Чиферину в УЕФА...."Просьба перенести финал ЛЧ и матчи ЧЕ из Питера в Москву".....))
.....мне то ты зачем это говоришь ??
Igo0rek
Igo0rek ответил Jeck Denielse
   172 / 797
10 октября в 09:14
Футбольной столицей России, всегда будет Москва.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
10 октября в 09:13
Короче....
Футбольная столица....
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