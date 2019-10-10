Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения финального матча Лиги чемпионов в 2021 году.
Это будет отличный опыт. Мы понимаем, что он должен проходить в разных странах Европы, но в то же время необходимо место с превосходной инфраструктурой. И чтобы для болельщиков это была интересная поездка.
Также глава УЕФА коснулся готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Евро-2020.
Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира. Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает.
.....мне то ты зачем это говоришь ??
.....мне то ты зачем это говоришь ??
Футбольная столица....
Футбольная столица....