Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов

10 октября 2019, 09:02

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения финального матча Лиги чемпионов в 2021 году.

Это будет отличный опыт. Мы понимаем, что он должен проходить в разных странах Европы, но в то же время необходимо место с превосходной инфраструктурой. И чтобы для болельщиков это была интересная поездка.

Также глава УЕФА коснулся готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Евро-2020.