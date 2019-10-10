Беларусь и Эстония сыграли вничью

Матч отборочного этапа к чемпионату Европы по футболу 2020 года между Беларусью и Эстонией закончился нулевой ничьёй.
Беларусь - Эстония 0:0 (0:0)
Беларусь: Гутор, Политевич, Мартынович, Поляков, Матвейчик, Драгун, Маевский, Яблонский (Лисакович 83), Скавыш (Лаптев 64), Стасевич, Савицкий (Бахарь 59)
Главный тренер: Криушенко Игорь.
Эстония: Лемпетс, Метс, Баранов, Калласте, Тенисте, Васильев, Каит, Крейда, Сорга (Саппинен 80), Оямаа (Миллер 89), Зенев (Лиивак 59)
Главный тренер: Вулаид Карел.
Предупреждения: Политевич 41, Лиивак 82
В июньском домашнем матче Беларусь уступила Германии.
Когда как раз боевые футбольные карлики в лице Исландии, Северной Ирландии и Ирландии, которые вместе меньше Беларуси по размеру, дают бой лидерам.
Когда как раз боевые футбольные карлики в лице Исландии, Северной Ирландии и Ирландии, которые вместе меньше Беларуси по размеру, дают бой лидерам.