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Беларусь и Эстония сыграли вничью

10 октября 2019, 20:55
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь0 : 0Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Матч отборочного этапа к чемпионату Европы по футболу 2020 года между Беларусью и Эстонией закончился нулевой ничьёй.

Беларусь - Эстония 0:0 (0:0)

Беларусь: Гутор, Политевич, Мартынович, Поляков, Матвейчик, Драгун, Маевский, Яблонский (Лисакович 83), Скавыш (Лаптев 64), Стасевич, Савицкий (Бахарь 59)
Главный тренер: Криушенко Игорь.

Эстония: Лемпетс, Метс, Баранов, Калласте, Тенисте, Васильев, Каит, Крейда, Сорга (Саппинен 80), Оямаа (Миллер 89), Зенев (Лиивак 59)
Главный тренер: Вулаид Карел.

Предупреждения: Политевич 41, Лиивак 82

В июньском домашнем матче Беларусь уступила Германии.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
11 октября в 06:31
Скудный футбол.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
11 октября в 06:14
Скучнейший матч.
la-respect0
la-respect0 ответил Так Себе Аналитик
11 октября в 01:46
Мало кто захочет рвать пятую точку ради нескольких мешков картошки и лука))
Sаshа
Sаshа
   261 / 797
10 октября в 23:12
Сборная Белоруссии никакая по игре, результат соответствует уровню сборной . Если не обыгрывать дома Эстонию, то кого тогда обыграет Беларусь.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 22:41
Блин и ставка сгорела.
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 22:21
Куда смотрит Григорич?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
10 октября в 21:38
Я болел за Беларусию
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
10 октября в 21:31
Беларусь могла бы выглядеть побоевее, все же население почти десять миллионов, а входит в футбольные карлики.

Когда как раз боевые футбольные карлики в лице Исландии, Северной Ирландии и Ирландии, которые вместе меньше Беларуси по размеру, дают бой лидерам.
Аксинья
Аксинья
   149 / 797
10 октября в 21:14
С завтрашнего дня вся сборная Беларуси во главе с тренером на буртовку бульбы марш...
Alex12357
Alex12357
   254 / 797
10 октября в 21:08
Непонятно ,эти горе-человеки ,которые именуются футболистами смотрят вообще футбол в мире?
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 21:08
Пусть будет так .
Lazurny
Lazurny
   89 / 797
10 октября в 20:58
Слов нет.
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