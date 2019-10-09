Аргентина вырвала ничью в товарищеском матче с Германией

Сборная Аргентины, уступая Германии по ходу матча 2:0, вырвала ничью.
За 5 минут до конца встречи вышедший на замену аргентинский нападающий Лукас Окампос сравнял счёт.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
Германия - Аргентина 2:2 (2:0)
Голы: Гнабри 16, Хаверц 22 - Аларио 66, Окампос 85
Германия: тер Штеген, Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг, Гнабри (Сердар 71), Киммих, Эмре Джан, Хаверц (Руди 83), Брандт (Амири 66), Вальдшмидт.
Аргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья 46), Тальяфико, Перейра (Саравия 76), Паредес, Корреа (Окампос 46), де Пауль (Родригес 90+3), Л. Мартинес, Дибала (Аларио 62).
Предупреждения: Киммих 11, Отаменди 26, де Пауль 31, Окампос 84.
Судья: Тюрпен (Франция).
Ранее сообщалось, что в этом матче вингер сборной Германии Серж Гнабри установил рекорд своей национальной сборной.
Цель поста был,что не только Месси но и Роналду лучше,чем эти двое.
А на счет Роналду,хоть к нему я отношусь не хорошо,он сумел не имея такого таланта,как у Месси,Неймара,Азара,Платини,Ван Бастена итд сумел стать 5 раз лучшим.
Роналду по усердию и силы воли лучший всех времен а Месси вне конкуренции.
Пеле говорит,что он не смог бы играть в нынешнее время так,как он играл в свое время,так как футбол стал другим-быстрым итд итп.
Цель поста был,что не только Месси но и Роналду лучше,чем эти двое.
А на счет Роналду,хоть к нему я отношусь не хорошо,он сумел не имея такого таланта,как у Месси,Неймара,Азара,Платини,Ван Бастена итд сумел стать 5 раз лучшим.
Роналду по усердию и силы воли лучший всех времен а Месси вне конкуренции.
Пеле говорит,что он не смог бы играть в нынешнее время так,как он играл в свое время,так как футбол стал другим-быстрым итд итп.
а ты мне свое навязывать
удумал, мое мнение, Марадона
был и останется королем футбола,
твое - нет, вот и до свидос. Я про правоту
тебе ничено не писал, если почитаешь внимательно.
а ты мне свое навязывать
удумал, мое мнение, Марадона
был и останется королем футбола,
твое - нет, вот и до свидос. Я про правоту
тебе ничено не писал, если почитаешь внимательно.
Не считаешь - дело твое личное, я не против.
Только мне не надо пропихивать свои фантазии.
Не считаешь - дело твое личное, я не против.
Только мне не надо пропихивать свои фантазии.
Мнение, что Пеле и Марадона-короли футбола
это волеизъявление народное, для футболиста
нет ничего ценее и дороже народного признания,
плюс подкрепленное профессионалами футбола.
Мнение, что Пеле и Марадона-короли футбола
это волеизъявление народное, для футболиста
нет ничего ценее и дороже народного признания,
плюс подкрепленное профессионалами футбола.
"если бы да кабы", он чемпион мира, он - король
футбола 2 наряду с Пеле, остальное - это лирика.
"если бы да кабы", он чемпион мира, он - король
футбола 2 наряду с Пеле, остальное - это лирика.
чемпиона мира, не бввает. В борьбе, кстати,
главный титул-чемпион Олимпийских игр.
Там другая разнарядка, а футболе-чемпион мира.
чемпиона мира, не бввает. В борьбе, кстати,
главный титул-чемпион Олимпийских игр.
Там другая разнарядка, а футболе-чемпион мира.
Народ определит,кто король.
Роналду на голову выше,чем Марадона и Пеле,хоть ЧМ не стал.
Народ определит,кто король.
Роналду на голову выше,чем Марадона и Пеле,хоть ЧМ не стал.
а эти двое ногтя мизинца его правой ноги не стоят. и дальше боготворите эту пару ;-)
а эти двое ногтя мизинца его правой ноги не стоят. и дальше боготворите эту пару ;-)
Недосягаемые. С титулом за плечами. А королями футбола
без звания " чемпион мира" не становятся и не признаются.
Недосягаемые. С титулом за плечами. А королями футбола
без звания " чемпион мира" не становятся и не признаются.