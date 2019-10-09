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Аргентина вырвала ничью в товарищеском матче с Германией

09 октября 2019, 23:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Аргентины, уступая Германии по ходу матча 2:0, вырвала ничью.

За 5 минут до конца встречи вышедший на замену аргентинский нападающий Лукас Окампос сравнял счёт.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

Германия - Аргентина 2:2 (2:0)
Голы: Гнабри 16, Хаверц 22 - Аларио 66, Окампос 85

Германия: тер Штеген, Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг, Гнабри (Сердар 71), Киммих, Эмре Джан, Хаверц (Руди 83), Брандт (Амири 66), Вальдшмидт.

Аргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья 46), Тальяфико, Перейра (Саравия 76), Паредес, Корреа (Окампос 46), де Пауль (Родригес 90+3), Л. Мартинес, Дибала (Аларио 62).

Предупреждения: Киммих 11, Отаменди 26, де Пауль 31, Окампос 84.

Судья: Тюрпен (Франция).

Ранее сообщалось, что в этом матче вингер сборной Германии Серж Гнабри установил рекорд своей национальной сборной.

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Все комментарии
Барсаглор
Барсаглор ответил Гавроша
   380 / 797
10 октября в 22:47
Играй он в финале Евро - неизвестно, был бы у них трофей? А ЛН они без него сложнейший отбор прошли, а как бы с ним? А с месси в финале ЧМ играли.
С НИМ БЫ ТЕМ БОЛЕЕ ПРОШЛИ БЫ! я всегда раньше писал что месси не лидер ,не мативатор,он не может вести за собой команду тому доказательство и сборная и клуб.И самое главное он не тащер когда это нужно,вот уже несколько лет это наблюдаю.Да он не плохой игрок.НО РОН В КАЖДОМ ТУРНИРЕ ЕСТЬ РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ КОГДА ОН ТАЩИТ И СБОРНУЮ И КЛУБ, ПРОСТО ВОСХИЩАЮСЬ ЕГО ЖЕЛАНИЕМ НЕ СМОТРЯ НА СВОЙ ВОЗВРАСТ ПОБЕЖДАТЬ,ЗАБИВАТЬ,МОТИВАЦЫЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ У ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ВЫИГРАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО!
амурец
амурец ответил Johnes
   52 / 797
10 октября в 22:00
А, ну да в матче аж с самим Хетафе в ничего не решающей игре, и Диего в 1/4 ЧМ против на тот момент одной из сильнейших сборных, да уж удачное сравнение
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Johnes
   186 / 797
10 октября в 20:35
Всегда с удовольствием читаю Ваши комменты, но не могу согласиться с тем, что Роналду (Вы имели ввиду португальца, на так ли?) на голову выше чем Пеле и Марадона. На счет будущего статуса Лео (...да здравствует Король) целиком и полностью разделяю, хотя сам давно считаю его таковым
Спасибо.На счет Роналду я написал немного в гневе,когда часто тут хотят принизить Месси,мол он хуже Пеле и Марадоны.
Цель поста был,что не только Месси но и Роналду лучше,чем эти двое.
А на счет Роналду,хоть к нему я отношусь не хорошо,он сумел не имея такого таланта,как у Месси,Неймара,Азара,Платини,Ван Бастена итд сумел стать 5 раз лучшим.
Роналду по усердию и силы воли лучший всех времен а Месси вне конкуренции.
Пеле говорит,что он не смог бы играть в нынешнее время так,как он играл в свое время,так как футбол стал другим-быстрым итд итп.
Sergey Z
Sergey Z ответил Johnes
   216 / 797
10 октября в 20:08
Я не прикольнулся, уважаемый, я имел ввиду Месси, которого многие недоброжелатели не хотят видеть приемником Пеле, как Короля футбола! По мне, так Лионель Месси, де-факто, есть Король футбола, независимо от того выиграл он или нет чемпионат мира.
Короли имеют срок правления! Сравнивать не стоит Пеле и Месси! Всё в этом мире меняется и развивается, как технически, так и по другим параметрам (экипировка, поля, мячи и т.п)!
Johnes
Johnes ответил ALBA BARCELONA 21
   490 / 797
10 октября в 19:34
Всегда с удовольствием читаю Ваши комменты, но не могу согласиться с тем, что Роналду (Вы имели ввиду португальца, на так ли?) на голову выше чем Пеле и Марадона. На счет будущего статуса Лео (...да здравствует Король) целиком и полностью разделяю, хотя сам давно считаю его таковым
Johnes
Johnes ответил NAZAR 007
   490 / 797
10 октября в 19:24
Я не прикольнулся, уважаемый, я имел ввиду Месси, которого многие недоброжелатели не хотят видеть приемником Пеле, как Короля футбола! По мне, так Лионель Месси, де-факто, есть Король футбола, независимо от того выиграл он или нет чемпионат мира.
Artuom
Artuom
   305 / 797
10 октября в 19:23
Арги в последних матчах показали что кое что могут... Ничейка с Чили, погром Мексики, теперь вырвали ничью с немцами... Это конечно не показатель что Арги сейчас очень сильны, но по крайней мере видно что есть желание играть и выигрывать. Раньше вот этого и не хватало.
dok66
dok66
   293 / 797
10 октября в 18:54
Товарняк , вполне логично
Тага Дага
Тага Дага
   364 / 797
10 октября в 18:25
90 постов собрала Аргентина, браво Месси ,хотя не играл.
зигзаг
зигзаг
   152 / 797
10 октября в 17:55
У Месси серебро за сборную, а то что не чемпион мира так и что?) Его уникальные рекорды, трофеи и награды полностью сглаживают этот нюансик. И по этим показателям он далеко впереди от других
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Сaн Сaныч
   10 / 797
10 октября в 16:43
Не я тебе что то навязал,
а ты мне свое навязывать
удумал, мое мнение, Марадона
был и останется королем футбола,
твое - нет, вот и до свидос. Я про правоту
тебе ничено не писал, если почитаешь внимательно.
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил NAZAR 007
   139 / 797
10 октября в 16:21
Что ты мне свое мнение навязываешь? Не считаешь - дело твое личное, я не против. Только мне не надо пропихивать свои фантазии.
Ты привык, что твоё мнение решающее, правильное, единственное. Я высказал своё мнение, ты начал дискутировать. Понимая, что ты не прав, пишешь, что я навязываю своё мнение. Никого, ничего я не навязываю. Только высказал своё мнение. Не нравится, проходи мимо, только и всего.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Сaн Сaныч
   10 / 797
10 октября в 16:08
Что ты мне свое мнение навязываешь?
Не считаешь - дело твое личное, я не против.
Только мне не надо пропихивать свои фантазии.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Johnes
   10 / 797
10 октября в 16:06
Вы прикольнулись?) Где Гетце и где Марадона?)
Мнение, что Пеле и Марадона-короли футбола
это волеизъявление народное, для футболиста
нет ничего ценее и дороже народного признания,
плюс подкрепленное профессионалами футбола.
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил NAZAR 007
   139 / 797
10 октября в 16:05
История не требует сослагательного наклонения "если бы да кабы", он чемпион мира, он - король футбола 2 наряду с Пеле, остальное - это лирика.
Лирика-называть футболиста чемпионом мира, восхищаться этим чемпионом, когда он стал чемпионом мира не без помощи гола, забитого рукой. И это не единичный случай у Марадоны, В 1990г. играя со сборной СССР, он рукой выбил мяч с линии ворот, бил Кузнецов, естественно, судья не заметил. Деморализованная сборная СССР тогда проиграла. Вы гражданин этой бывшей страны с таким упоением восхищаетесь этим человеком. У меня не лирика, у меня факты, которые известны всем взрослым болельщикам футбола, а вот у вас действительно лирика, самая настоящая лирика. Восхищаться взрослому человеку, не очень чистоплотным игроком, в смысле морального облика, возводя в его ранг небожителя. Странно. Месси честно завоевал второе место на чемпионате мира. Ваш кумир Марадона, забивая голы руками, выбивая мячи из собственных ворот руками. Так кто больше добился на чемпионате мира, тот кто честно выиграл с командой второе место, или тот, кто нечестно первое. Для детей младшего и школьного возраста это не имеет значение, для взрослых людей это должно иметь значение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Олег Борткевич
   311 / 797
10 октября в 15:28
У тебя бедная фантазия.
Что вы имели в виду?
Johnes
Johnes ответил амурец
   490 / 797
10 октября в 15:14
Зато каков был его второй гол, такого больше никто не делал
Месси делал, в матче против Хетафе, даже круче делал чем Диего.
Johnes
Johnes ответил NAZAR 007
   490 / 797
10 октября в 15:13
Возможно . Но есть короли футбола- Пеле и Марадона. Недосягаемые. С титулом за плечами. А королями футбола без звания " чемпион мира" не становятся и не признаются.
Гетце тоже чемпион мира, более того, он забил победный гол в финале против Месси. Ну и где сейчас этот Гетце и кто его вспоминает. Определение короля футбола по званию чемпиона мира, критерий, притянутый за уши.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Сaн Сaныч
   10 / 797
10 октября в 15:10
История не требует сослагательного наклонения
"если бы да кабы", он чемпион мира, он - король
футбола 2 наряду с Пеле, остальное - это лирика.
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил амурец
   139 / 797
10 октября в 15:04
Зато каков был его второй гол, такого больше никто не делал
Если бы не было первого гола, забитого кулаком, неизвестно был бы ли второй, и был бы ли Марадона чемпионом мира, так как неизвестно, кто бы выиграл в этом матче. После пропущенного лже-гола, забитого Марадоной, была совсем другая игра, соперник вынужден раскрываться, чем и воспользовались Арги. Пеле чемпион мира, нет никаких вопросов, Мрадона-лже чемпион мира.
амурец
амурец ответил Сaн Сaныч
   52 / 797
10 октября в 14:54
Зато каков был его второй гол, такого больше никто не делал
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ALBA BARCELONA 21
   10 / 797
10 октября в 13:57
Повторюсь : королей без главного титула,
чемпиона мира, не бввает. В борьбе, кстати,
главный титул-чемпион Олимпийских игр.
Там другая разнарядка, а футболе-чемпион мира.
шацк
шацк
   298 / 797
10 октября в 13:19
Как Шурле с Филиппом сыграли?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил NAZAR 007
   186 / 797
10 октября в 12:53
Возможно . Но есть короли футбола- Пеле и Марадона. Недосягаемые. С титулом за плечами. А королями футбола без звания " чемпион мира" не становятся и не признаются.
Месси после карьеры станет королем футбола,титул ЧМ не имеет значение,футбол не вольная борьба.
Народ определит,кто король.
Роналду на голову выше,чем Марадона и Пеле,хоть ЧМ не стал.
marvel777
marvel777
10 октября в 12:32
хороший матч для товарняка)
матос
матос ответил NAZAR 007
   634 / 797
10 октября в 11:45
Возможно . Но есть короли футбола- Пеле и Марадона. Недосягаемые. С титулом за плечами. А королями футбола без звания " чемпион мира" не становятся и не признаются.
король один , и имя его Мануэ́л (Манэ́) Франси́ску дус Са́нтус , более известный как Гарринча.
а эти двое ногтя мизинца его правой ноги не стоят. и дальше боготворите эту пару ;-)
beefs
beefs
   225 / 797
10 октября в 11:23
победила дружба...
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил NAZAR 007
   139 / 797
10 октября в 11:14
Возможно . Но есть короли футбола- Пеле и Марадона. Недосягаемые. С титулом за плечами. А королями футбола без звания " чемпион мира" не становятся и не признаются.
Футбол-командная игра. Это ни теннис, ни фигурное катание, ни гимнастика. В футболе выигрывает команда, а не один игрок. Вы же взрослый человек, неужели вы этого не понимаете. Королём футболе не может быть футболист, который забивает гол рукой, кулаком-1986 год. Именно в 1986 г. Марадона стал чемпионом мира, в первый и последний раз. Ваш король с душком, ваш король лже-король.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ALBA BARCELONA 21
   10 / 797
10 октября в 10:43
Месси лучший игрок всех времен.
Возможно . Но есть короли футбола- Пеле и Марадона.
Недосягаемые. С титулом за плечами. А королями футбола
без звания " чемпион мира" не становятся и не признаются.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Юрий Сенатов 1
   277 / 797
10 октября в 10:36
Современный, суперпрофессиональный футбол в исполнении ведущих команд Мира. Удивляешься, как в условиях жесточайшей опеки с обеих сторон игроки умудрялись выходить из-под нее и на высокой скорости мчаться в атаку. При этом играть в одно-два касания и отдавать точный пас партнеру. Не представляю, как можно выиграть у Аргентины и Германии командам наподобие нашей.
У тебя бедная фантазия.
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