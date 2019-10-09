Аргентина вырвала ничью в товарищеском матче с Германией

09 октября 2019, 23:38

Сборная Аргентины, уступая Германии по ходу матча 2:0, вырвала ничью.

За 5 минут до конца встречи вышедший на замену аргентинский нападающий сравнял счёт.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

Германия - Аргентина 2:2 (2:0)

Голы: Гнабри 16, Хаверц 22 - Аларио 66, Окампос 85

Германия: тер Штеген, Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг, Гнабри (Сердар 71), Киммих, Эмре Джан, Хаверц (Руди 83), Брандт (Амири 66), Вальдшмидт.

Аргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья 46), Тальяфико, Перейра (Саравия 76), Паредес, Корреа (Окампос 46), де Пауль (Родригес 90+3), Л. Мартинес, Дибала (Аларио 62).

Предупреждения: Киммих 11, Отаменди 26, де Пауль 31, Окампос 84.

Судья: Тюрпен (Франция).

Ранее сообщалось, что в этом матче вингер сборной Германии установил рекорд своей национальной сборной.