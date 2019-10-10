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Кипр добыл волевую победу над Казахстаном

10 октября 2019, 18:57
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан1 : 2Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Сборная Кипра обыграла национальную команду Казахстана в гостях со счетом 2:1 в матче седьмого тура отборочного раунда Евро-2020. Киприоты уступали по ходу матча, но затем забили два гола во втором тайме и взяли три очка.  

Сборная Кипра занимает третье место в турнирной таблице группы I (10 очков). Команда Казахстана идет четвертой (семь очков).

Казахстан - Кипр 1:2 (1:0)
Голы: Ерланов 34 - Сотериу 73, Иоанну 84

Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Ерланов, Абикен (Федин 80), Перцух, Суюмбаев, Вороговский, Жангылышбай (Хижниченко 61), Исламхан, Куат (Тагыберген 90)
Главный тренер: Билек Михал.

Кипр: Панайи, Лайфис, Меркис (Шполярич 61), Иоанну, Минтиккис (Захариу 46), Кириаку, Артиматас, Кости, Кусулос, Сотериу, Папулис (Маргаса 88)
Главный тренер: Бен Шимон Ран.

Предупреждения: Суюмбаев 5, Меркис 25, Исламхан 25, Ерланов 39, Минтиккис 44, Абикен 50, Куат 64, Перцух 72

Ранее сообщалось, что матч сборных Кипра и России в следующем туре отбора на Евро-2020 рассудит сербская бригада арбитров.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
11 октября в 10:31
Что Казахстан, что Что Шотландия — статисты на отборе к Евро20.
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 06:48
Кипр ещё претендует !
ДСА
ДСА
   177 / 797
11 октября в 06:15
Пусть порадуются.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 22:47
Крепкая команда у киприотов и нашим будет не просто с ними.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   156 / 797
10 октября в 21:13
Даже если наша сборная проиграет три матча кряду, но обыграет Сан Марино в последнем матче, то всё равно выйдут.)
VIPded
VIPded
   34 / 797
10 октября в 20:56
Слабоваты оказались казахи...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   224 / 797
10 октября в 20:40
Киприоты молодцы!
Sаshа
Sаshа
   261 / 797
10 октября в 19:59
Немного неожиданный результат
За адекватность
За адекватность
   28 / 797
10 октября в 19:56
Как говорится "имел честь" посмотреть матч. Ну как бы если умудриться из такой группы не выйти нашей сборной, то Станислав Саламыч должен будет сам себя колесовать, сжечь, ну или на кол посадить.
Lazurny
Lazurny
   89 / 797
10 октября в 19:47
Кипр с победой!
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   51 / 797
10 октября в 19:40
Молодцы футболисты Кипра.
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая
   539 / 797
10 октября в 19:35
Упс. У России появился конкурент? Первый матч между Кипром был сложным!
bsww
bsww
   227 / 797
10 октября в 19:32
Придётся и Киприотов обыгрывать
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 19:20
С победой .
minai
minai
   207 / 797
10 октября в 19:02
Эти киприоты очень корявые, и нам будет довольно сложно в гостях.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
10 октября в 19:02
Нам тоже надо побеждать.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   154 / 797
10 октября в 19:01
Казахи второй тайм провалили.
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