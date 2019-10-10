Кипр добыл волевую победу над Казахстаном

10 октября 2019, 18:57

Сборная Кипра обыграла национальную команду Казахстана в гостях со счетом 2:1 в матче седьмого тура отборочного раунда Евро-2020. Киприоты уступали по ходу матча, но затем забили два гола во втором тайме и взяли три очка.

Сборная Кипра занимает третье место в турнирной таблице группы I (10 очков). Команда Казахстана идет четвертой (семь очков).

Казахстан - Кипр 1:2 (1:0)

Голы: Ерланов 34 - Сотериу 73, Иоанну 84

Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Ерланов, Абикен (Федин 80), Перцух, Суюмбаев, Вороговский, Жангылышбай (Хижниченко 61), Исламхан, Куат (Тагыберген 90)

Главный тренер: Билек Михал.

Кипр: Панайи, Лайфис, Меркис (Шполярич 61), Иоанну, Минтиккис (Захариу 46), Кириаку, Артиматас, Кости, Кусулос, Сотериу, Папулис (Маргаса 88)

Главный тренер: Бен Шимон Ран.

Предупреждения: Суюмбаев 5, Меркис 25, Исламхан 25, Ерланов 39, Минтиккис 44, Абикен 50, Куат 64, Перцух 72

Ранее сообщалось, что матч сборных Кипра и России в следующем туре отбора на Евро-2020 рассудит сербская бригада арбитров.