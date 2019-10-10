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Бразилия и Сенегал разошлись миром

10 октября 2019, 17:09
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Сборные Бразилии и Сенегала сыграли вничью в рамках товарищеского матча.

Калланг, Сингапур, стадион Национальный стадион Сингапура

Бразилия - Сенегал 1:1 (1:1)
Голы: Роберто Фирмино 9 - Дьеду 45+1 (пенальти)

Бразилия: Эдерсон, Алвес, Силва, Сандро (Лоди дос Сантос 79), Маркиньос, Коутиньо (Ришарлисон 72), Каземиро, Артур Рамос (Де Соуза 68), Неймар, Роберто Фирмино (Эвертон 59), Габриэл Жезус
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Сане, Коли, Куяте (Сарр 66), Гейе (Н'Диайе 79), Мане, Дьеду (Диалло 78), Сарр (Тиуб 90+3), Диатта
Главный тренер: Сиссе Алиу.

Предупреждения: Маркиньос 45, Куяте 50, Кулибали 67, Сандро 71

Ранее сообщалось, что Аргентина вырвала ничью в товарищеском матче с Германией.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 797
10 октября в 23:15
Размялись по лёгкому
Alex12357
Alex12357 ответил вячеслав остапенко
   254 / 797
10 октября в 18:58
Я ставил на ничью не ошибся
Теперь несколько дней можешь не работать,хотя вы наверное и не знаете что это такое !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
10 октября в 18:55
Я ставил на ничью не ошибся
Eddja
Eddja
   53 / 797
10 октября в 18:44
Без надрыва побегали.
ДСА
ДСА
   177 / 797
10 октября в 18:19
Типичная товарищеская игра.
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   139 / 797
10 октября в 17:42
В товарищеском матче, разошлись по товарищески.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
10 октября в 17:19
В официальном матче Бразилия разорвала бы Сенегал.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 17:13
Негры должны были наказать, бразилы отскочили.
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