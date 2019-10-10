Бразилия и Сенегал разошлись миром

Сборные Бразилии и Сенегала сыграли вничью в рамках товарищеского матча.
Калланг, Сингапур, стадион Национальный стадион Сингапура
Бразилия - Сенегал 1:1 (1:1)
Голы: Роберто Фирмино 9 - Дьеду 45+1 (пенальти)
Бразилия: Эдерсон, Алвес, Силва, Сандро (Лоди дос Сантос 79), Маркиньос, Коутиньо (Ришарлисон 72), Каземиро, Артур Рамос (Де Соуза 68), Неймар, Роберто Фирмино (Эвертон 59), Габриэл Жезус
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Сане, Коли, Куяте (Сарр 66), Гейе (Н'Диайе 79), Мане, Дьеду (Диалло 78), Сарр (Тиуб 90+3), Диатта
Главный тренер: Сиссе Алиу.
Предупреждения: Маркиньос 45, Куяте 50, Кулибали 67, Сандро 71
Ранее сообщалось, что Аргентина вырвала ничью в товарищеском матче с Германией.