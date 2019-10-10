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«Интер» уступил команде из третьего дивизиона Италии

10 октября 2019, 21:10

Миланский «Интер» уступил в товарищеском матче клубу из Серии С «Про Патриа».

Матч закончился в пользу гостей со счётом 2:3. Встреча прошла на базе «нерадзурри», а стартовый состав «Интера» остался в тайне. Известно лишь то, что 15 игроков отсутствовало по причине матчей национальных сборных.

Ранее сообщалось, что «Интер» уступил «Ювентусу» и потерял первое место в Серии А.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   629 / 797
11 октября в 08:51
Раз горбатые ребятки смеются над товарняком, сыгранным на базе, то значит действительно боятся команду Конте.
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   351 / 797
11 октября в 07:46
Меня это не удивляет. Интер это позор города Милана, они и серию С без судей и скандалов никогда бы не выиграли.
Так же ошибочно считают, что дерби Италии это Ювентус-Интер, дерби Италии это Милан-Ювентус, первый клуб самый титулованный в Европе, второй в Чемпионате. А удел Интера проигрывать все и получать подачки в кабинетах.
Juve14
Juve14
   704 / 797
11 октября в 07:24
Надо их туда заслать. Этот недоклуб если по честному будет играть из Серии С не выйдет никогда, все чемоданчики на Серию А потратили, и обложались без чемоданчика клубу из Серии С
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 06:53
без Мюллера не справляются, увы
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   91 / 797
11 октября в 06:26
Позор.
Пупсятко
Пупсятко
   382 / 797
11 октября в 05:59
Ничего не меняется.
Dinamikk
Dinamikk
   628 / 797
11 октября в 05:15
во налелетели сразу шaкалята на вкусный заголовок, зебро школьники предсказуемы
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
11 октября в 05:10
Таварняк
ДСА
ДСА
   177 / 797
11 октября в 04:52
Запасные не впечатляют.
Nedved11
Nedved11
   321 / 797
11 октября в 00:46
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    10 октября в 22:40
    Тренировка.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       145 / 797
    10 октября в 22:38
    Это играл не основной состав
    773sergeytank
    773sergeytank
       36 / 797
    10 октября в 21:35
    Даже состав скрыли. Понимают, если будет известно кто играл, то никто не возьмёт этих игрочишек из этого кабинета))
    773sergeytank
    773sergeytank
       36 / 797
    10 октября в 21:27
      Аксинья
      Аксинья
         149 / 797
      10 октября в 21:16
      играли лавошники - а значит счет по игре...
      Romkurch
      Romkurch
         46 / 797
      10 октября в 21:14
      Это товарищеский матч.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         7 / 797
      10 октября в 21:11
      Неудивительно, это и есть реальный уровень "Интера" без левого судейства))
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