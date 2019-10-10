«Интер» уступил команде из третьего дивизиона Италии

Миланский «Интер» уступил в товарищеском матче клубу из Серии С «Про Патриа».
Матч закончился в пользу гостей со счётом 2:3. Встреча прошла на базе «нерадзурри», а стартовый состав «Интера» остался в тайне. Известно лишь то, что 15 игроков отсутствовало по причине матчей национальных сборных.
Ранее сообщалось, что «Интер» уступил «Ювентусу» и потерял первое место в Серии А.
Так же ошибочно считают, что дерби Италии это Ювентус-Интер, дерби Италии это Милан-Ювентус, первый клуб самый титулованный в Европе, второй в Чемпионате. А удел Интера проигрывать все и получать подачки в кабинетах.
Так же ошибочно считают, что дерби Италии это Ювентус-Интер, дерби Италии это Милан-Ювентус, первый клуб самый титулованный в Европе, второй в Чемпионате. А удел Интера проигрывать все и получать подачки в кабинетах.