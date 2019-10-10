«Интер» уступил команде из третьего дивизиона Италии

10 октября 2019, 21:10

Миланский «Интер» уступил в товарищеском матче клубу из Серии С «Про Патриа».

Матч закончился в пользу гостей со счётом 2:3. Встреча прошла на базе «нерадзурри», а стартовый состав «Интера» остался в тайне. Известно лишь то, что 15 игроков отсутствовало по причине матчей национальных сборных.

Ранее сообщалось, что «Интер» уступил «Ювентусу» и потерял первое место в Серии А.