На открытую тренировку сборной Украины пришли шесть тысяч болельщиков

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Во вторник, 8 октября, украинская сборная провела открытую тренировку. Данное мероприятие вызвало немалый ажиотаж. На встречу с командой Андрея Шевченко пришло более 6 тысяч болельщиков. После тренировки игроки подарили фанатам мини-постеры и сувенирные мячи.



Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.



Также недавно защитник украинской команды Александр Зинченко, выступающий за «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от приезда в расположение сборной.