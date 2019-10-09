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На открытую тренировку сборной Украины пришли шесть тысяч болельщиков

сегодня, 11:54

Во вторник, 8 октября, украинская сборная провела открытую тренировку. Данное мероприятие вызвало немалый ажиотаж. На встречу с командой Андрея Шевченко пришло более 6 тысяч болельщиков. После тренировки игроки подарили фанатам мини-постеры и сувенирные мячи. 

Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии. 

Украина
Также недавно защитник украинской команды Александр Зинченко, выступающий за «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от приезда в расположение сборной.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   5 / 981
сегодня в 12:36
Эта "страна" уже даже Европе надоела...там тоже "ватники"?)...
У "Европы" нет никаких терок с Украиной, поэтому ее там просто не показывают в новостях, с чего бы ей надоесть?

К тому же у "Европы" (я беру это слово в кавычки, потому что такого медийного пространства практически нет, в основном в каждой стране имет значение только свои новости) есть действительно важные проблемы, как то финансовый кризис в Италии и Греции, Брекзит и т.п.
VIPded
VIPded
   53 / 981
сегодня в 12:19
Наскакались, небось, вдоволь...)))
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   4 / 981
сегодня в 12:02
Эта "страна" уже даже Европе надоела...там тоже "ватники"?)...
Footbolista
Footbolista
   4 / 981
сегодня в 12:00
Кастрюли сувенирные надо было подарить...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 981
сегодня в 11:59
Перепись ватников объявлена открытой)
dimagas1
dimagas1 ответил Abris
   85 / 981
сегодня в 11:58
И все в масках.
    Abris
    Abris
       262 / 981
    сегодня в 11:57
    И все в масках.
    cska plus
    cska plus
       13 / 981
    сегодня в 11:55
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