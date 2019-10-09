На открытую тренировку сборной Украины пришли шесть тысяч болельщиков

Во вторник, 8 октября, украинская сборная провела открытую тренировку. Данное мероприятие вызвало немалый ажиотаж. На встречу с командой Андрея Шевченко пришло более 6 тысяч болельщиков. После тренировки игроки подарили фанатам мини-постеры и сувенирные мячи.
Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Также недавно защитник украинской команды Александр Зинченко, выступающий за «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от приезда в расположение сборной.
К тому же у "Европы" (я беру это слово в кавычки, потому что такого медийного пространства практически нет, в основном в каждой стране имет значение только свои новости) есть действительно важные проблемы, как то финансовый кризис в Италии и Греции, Брекзит и т.п.
К тому же у "Европы" (я беру это слово в кавычки, потому что такого медийного пространства практически нет, в основном в каждой стране имет значение только свои новости) есть действительно важные проблемы, как то финансовый кризис в Италии и Греции, Брекзит и т.п.