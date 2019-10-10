Лев: «Сборной Германии не хватило смелости»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ничью в товарищеском матче с Аргентиной.
В первом тайме мы действовали очень смело. Отлично двигались, стремились постоянно атаковать. Но во втором тайме Аргентина продемонстрировала характер.
Я доволен тем, как игроки, с небольшим опытом выступлений за сборную, проявили себя. Это приятный момент. Однако во втором тайме сборной Германии не хватило смелости, необходимой для победы.
Напомним, что во время встречи вингер немецкой команды Гнабри установил рекорд сборной Германии.