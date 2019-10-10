Лев: «Сборной Германии не хватило смелости»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничью в товарищеском матче с Аргентиной.

В первом тайме мы действовали очень смело. Отлично двигались, стремились постоянно атаковать. Но во втором тайме Аргентина продемонстрировала характер.

Я доволен тем, как игроки, с небольшим опытом выступлений за сборную, проявили себя. Это приятный момент. Однако во втором тайме сборной Германии не хватило смелости, необходимой для победы.