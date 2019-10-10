ГлавнаяНовости

Лев: «Сборной Германии не хватило смелости»

10 октября 2019, 08:24
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ничью в товарищеском матче с Аргентиной.

В первом тайме мы действовали очень смело. Отлично двигались, стремились постоянно атаковать. Но во втором тайме Аргентина продемонстрировала характер.

Я доволен тем, как игроки, с небольшим опытом выступлений за сборную, проявили себя. Это приятный момент. Однако во втором тайме сборной Германии не хватило смелости, необходимой для победы.

Напомним, что во время встречи вингер немецкой команды Гнабри установил рекорд сборной Германии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Чех дебютировал в хоккее
Вчера, 20:39 Комментарии9
СлухиСМИ: «Эвра может начать тренерскую карьеру»
Вчера, 18:26 Комментарии1
Сборная Италии нанесла частный визит Папе Римскому
Вчера, 13:10 Комментарии3
Мэддисон был в казино, когда Англия проигрывала Чехии
Вчера, 12:15 Комментарии17
Переводчика уволили во время пресс-конференции сборной Хорватии
12 октября Комментарии12
Тедеско в понедельник проведет свою первую тренировку со «Спартаком»
12 октября Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:50
Я вообще думал будет разгром, вот что значит в сб. Аргентине нет гнома.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
10 октября в 10:13
Начали за здравие, кончили за упокой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100