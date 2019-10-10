Венгер: «Азар не тот игрок, который способен заменить Роналду»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о вингере «Реала» :

Безусловно, Азар не может заменить . Он не способен забивать по 50 мячей за сезон. Он больше создаёт моменты, чем реализует их. Конечно, он может и сам завершать атаки, но всё равно «Реалу» нужен другой игрок в качестве бомбардира.