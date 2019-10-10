ГлавнаяНовости

Венгер: «Азар не тот игрок, который способен заменить Роналду»

10 октября 2019, 22:04

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о вингере «Реала» Эдене Азаре:

Безусловно, Азар не может заменить Криштиану Роналду. Он не способен забивать по 50 мячей за сезон. Он больше создаёт моменты, чем реализует их. Конечно, он может и сам завершать атаки, но всё равно «Реалу» нужен другой игрок в качестве бомбардира.

Ранее Венгер рассказал, что думает о переходе Сержа Гнабри из «Арсенала» в «Баварию». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»
Вчера, 19:58 Комментарии6
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Аха-ха
   109 / 797
вчера в 22:28
    Аха-ха
    Аха-ха
       4 / 797
    12 октября в 20:13
      NGYRZ
      NGYRZ ответил Аха-ха
         40 / 797
      12 октября в 20:11
      Слива? Мальчик, ты за свои лова не ответил. Ты можешь говорить всё, что угодно, но факты есть факты. Я тебя за твои слова спросил - ты не ответил. А то, что ты ко мне прицепился и спрашиваешь какие-то мячи Роналду - мне до фонаря. Вопрос в ответе за слова, который ты прокосячил. Тебе сказать кем становятся люди, которые за свои слова не отвечают?
        NGYRZ
        NGYRZ ответил Поджигатель царского двора
           40 / 797
        12 октября в 20:07
        NGYRZ Сегодня 19:38, редактировал Сегодня 19:40 ответ пользователю Ювентус - третий клуб Италии (раскрыть) Ты посмотри на себя со стороны. Ты же последний стрелочник. Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне" Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся" Забавно. Я уже три жду от тебя ответ на трофеи Месси со сборной, а ты переводишь стрелки на мячи Роналду и Международный Кубок Чемпионов. Ты когда перестанешь переводить стрелки и ответишь на вопрос мой про Месси и его трофеи в сборной?
        Ювентус - третий клуб Италии
        Сегодня 19:59
        ответ пользователю NGYRZ

        Забавно. Я уже три жду от тебя ответ на трофеи Месси со сборной, а ты переводишь стрелки на мячи Роналду и Международный Кубок Чемпионов
        ______________

        Да забавно, что я ответил тебе про трофеи Месси со сборной, еще утром в 09:27 , но ты видимо от перевозбуждения, что тебе придется отвечать за свои слова про голы Роналду в "мусорных турнирах" начал читать между строк!

        NGYRZ
        Сегодня 09:27,
        ответ пользователю 7 из 9

        Во вторых, я не ответил на твои слова о трофеях Месси в сборной, потому что ни я, ни весь остальной футбольный мир, НЕ СЧИТАЮТ ЗА ТРОФЕЙ золото Олимпиады по футболу и молодежного ЧМ! Вот и все
        Аха-ха
        Аха-ха ответил NGYRZ
           4 / 797
        12 октября в 20:03
        Ухахахахах....😂😂😂😂😂 Да уж.на долго тебя не хватило.....такого СЛИВА от тебя я и ожидал!😂
          NGYRZ
          NGYRZ ответил Аха-ха
             40 / 797
          12 октября в 20:01
          Походу правильно про тебя тут большинство говорит. Да уж, короче, за слова ты не ответил. Ну, ясно-понятно. Посмотрим на тебя дальше.
          Ухахахахах....😂😂😂😂😂

          Да уж.на долго тебя не хватило.....такого СЛИВА от тебя я и ожидал!😂
          Поджигатель царского двора
          Поджигатель царского двора ответил NGYRZ
             302 / 797
          12 октября в 19:59
          Ты посмотри на себя со стороны. Ты же последний стрелочник. Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне" Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся" Еще раз повторяюсь, если ты мне не достанешь цифры - ты для меня за мужика считаться не будешь! А с 73ыжниками у меня разговор короткий!
          NGYRZ
          Сегодня 19:38, редактировал Сегодня 19:40
          ответ пользователю Ювентус - третий клуб Италии (раскрыть)
          Ты посмотри на себя со стороны.

          Ты же последний стрелочник.

          Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне"
          Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся"





          Забавно. Я уже три жду от тебя ответ на трофеи Месси со сборной, а ты переводишь стрелки на мячи Роналду и Международный Кубок Чемпионов.

          Ты когда перестанешь переводить стрелки и ответишь на вопрос мой про Месси и его трофеи в сборной?
          классный руководитель
          классный руководитель ответил NGYRZ
          12 октября в 19:49
          Мне мнение фанатов Барселоны и симпатизирующих им, ниже одного места! Так что проходи мимо! Я жду цифр от этого вероятного 73ыжни..ка.
          А ты от рождения такой?
          Аха-ха
          Аха-ха ответил NGYRZ
             4 / 797
          12 октября в 19:48
          Ты посмотри на себя со стороны. Ты же последний стрелочник. Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне" Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся" Еще раз повторяюсь, если ты мне не достанешь цифры - ты для меня за мужика считаться не будешь! А с 73ыжниками у меня разговор короткий!
          Походу правильно про тебя тут большинство говорит. Да уж, короче, за слова ты не ответил. Ну, ясно-понятно. Посмотрим на тебя дальше.
          NGYRZ
          NGYRZ ответил классный руководитель
             40 / 797
          12 октября в 19:48
          Походу ты попал.
          Мне мнение фанатов Барселоны и симпатизирующих им, ниже одного места!

          Так что проходи мимо!

          Я жду цифр от этого вероятного 73ыжни..ка.
          NGYRZ
          NGYRZ ответил Поджигатель царского двора
             40 / 797
          12 октября в 19:38
          Ку-ку, мальчик, если ты мужик я жду от тебя ответа на два вопроса. 1. Почему ты врёшь про трофеи Месси? 2. Почему ты перевираешь чужие слова? Если ты надумал слиться, то тебе это не удастся, я тебя найду на любой ветке и повторю эти два вопроса, пока ты мне не дашь исчерпывающий ответ. Давай шустрее, я жду ответа на два вопроса, если ты мужик, конечно :)
          Ты посмотри на себя со стороны.

          Ты же последний стрелочник.

          Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне"
          Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся"

          Еще раз повторяюсь, если ты мне не достанешь цифры - ты для меня за мужика считаться не будешь!
          А с 73ыжниками у меня разговор короткий!
          NGYRZ
          NGYRZ ответил Аха-ха
             40 / 797
          12 октября в 19:30
          ... ты приподносишь так, будто половина голов Роналду забиты именно в этом турнире... Это твои слова в мой адрес. Давай-ка, если ты мужик, обоснуй мне про половину всех мячей Роналду. После этого внимательно меня прочитай и если ещё раз мне напишешь свою фигню про слиться и т.п., то я за тебя так возьмусь тут, что ты как совразка от меня бегать будешь.
          Цифры, "уважаемый", цифры мне преподнеси про международный кубок чемпионов упомянутый тобой и про все остальные голы Роналду в "мусорных турнирах".

          Мне вся остальная чушь что ты тут пишешь не нужна, только ЦИФРЫ!

          Хвалить тут юлить и СЛИВАТЬСЯ и тем более перекидывать стрелки.

          Если ты мужик и отвечаешь за свои слова, я жду от тебя только ЦИФРЫ!
          Поджигатель царского двора
          Поджигатель царского двора ответил NGYRZ
             302 / 797
          12 октября в 19:28
          Еще раз повторяю, для тех, кто пытается слиться от ответа! Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то: - приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду. И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся! А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же! Я Жду, не теряйся и не уставай. Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина! Давай я жду!
          Ку-ку, мальчик, если ты мужик я жду от тебя ответа на два вопроса.

          1. Почему ты врёшь про трофеи Месси?

          2. Почему ты перевираешь чужие слова?

          Если ты надумал слиться, то тебе это не удастся, я тебя найду на любой ветке и повторю эти два вопроса, пока ты мне не дашь исчерпывающий ответ.

          Давай шустрее, я жду ответа на два вопроса, если ты мужик, конечно :)
          хейтер барселоны
          хейтер барселоны ответил NGYRZ
          12 октября в 19:25
          Еще раз повторяю, для тех, кто пытается слиться от ответа! Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то: - приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду. И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся! А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же! Я Жду, не теряйся и не уставай. Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина! Давай я жду!
          Я готов за тебя заступиться, бро. Покажем им, что за слова отвечают только трусы!
          к.м.с. по боксу
          к.м.с. по боксу ответил NGYRZ
          12 октября в 19:19
          Еще раз повторяю, для тех, кто пытается слиться от ответа! Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то: - приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду. И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся! А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же! Я Жду, не теряйся и не уставай. Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина! Давай я жду!
          Чем думают те, кто сам по собственной воле суёт голову в раскалённую печку?
          классный руководитель
          классный руководитель ответил NGYRZ
          12 октября в 19:17
          Еще раз повторяю, для тех, кто пытается слиться от ответа! Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то: - приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду. И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся! А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же! Я Жду, не теряйся и не уставай. Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина! Давай я жду!
          Походу ты попал.
          Аха-ха
          Аха-ха ответил NGYRZ
             4 / 797
          12 октября в 19:16
          Еще раз повторяю, для тех, кто пытается слиться от ответа! Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то: - приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду. И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся! А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же! Я Жду, не теряйся и не уставай. Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина! Давай я жду!
          ... ты приподносишь так, будто половина голов Роналду забиты именно в этом турнире...

          Это твои слова в мой адрес. Давай-ка, если ты мужик, обоснуй мне про половину всех мячей Роналду.
          После этого внимательно меня прочитай и если ещё раз мне напишешь свою фигню про слиться и т.п., то я за тебя так возьмусь тут, что ты как совразка от меня бегать будешь.
          NGYRZ
          NGYRZ ответил Аха-ха
             40 / 797
          12 октября в 18:34
          Ты очень много на себя берёшь, причисляя весь мир к своей вере.. Повторяю ещё раз - прочитай внимательно, что я написал про второсортные турниры. А что касается твоей оценки трофеев, то мне это до лампочки, когда объяснишь мне, почему ты не упоминаешь титулы Месси со сборной, тогда я лишь только подумаю отвечать тебе или нет. Запомни это, я повторять уже устал тебе.
          Еще раз повторяю, для тех, кто пытается слиться от ответа!

          Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то:

          - приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду.
          И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся!
          А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же!

          Я Жду, не теряйся и не уставай.

          Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина!

          Давай я жду!
          Аха-ха
          Аха-ха ответил NGYRZ
             4 / 797
          12 октября в 14:47
          Во первых, приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду. И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся! А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же! Я Жду, не теряйся! Во вторых, я не ответил на твои слова о трофеях Месси в сборной, потому что ни я, ни весь остальной футбольный мир, НЕ СЧИТАЮТ ЗА ТРОФЕЙ золото Олимпиады по футболу и молодежного ЧМ! Вот и все! Давай, я жду твою статистику по голам на "мусорных турнирах" у Роналду и Месси!
          Ты очень много на себя берёшь, причисляя весь мир к своей вере.. Повторяю ещё раз - прочитай внимательно, что я написал про второсортные турниры. А что касается твоей оценки трофеев, то мне это до лампочки, когда объяснишь мне, почему ты не упоминаешь титулы Месси со сборной, тогда я лишь только подумаю отвечать тебе или нет.
          Запомни это, я повторять уже устал тебе.
          NGYRZ
          NGYRZ ответил Аха-ха
             40 / 797
          12 октября в 09:27
          Прочитай внимательно мой комментарий про голы Роналду во второсортных турнирах, включая Международный Кубок Чемпионов, а потом только пиши, употребляя МОИ слова, а не придумывая вместо них СВОИ. А что касается "жду от тебя ответа", то ты сначала мне ответь на моё комментарий относительно твоих слов, в которых ты сказал, что у Месси нет трофея со сборной, а я тебе указал на эту ошибку и ты просто замолчал, и только потом уже я подумаю давать ли тебе ответы в будущем или нет.
          Во первых, приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду.
          И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся!
          А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же!

          Я Жду, не теряйся!

          Во вторых, я не ответил на твои слова о трофеях Месси в сборной, потому что ни я, ни весь остальной футбольный мир, НЕ СЧИТАЮТ ЗА ТРОФЕЙ золото Олимпиады по футболу и молодежного ЧМ! Вот и все!

          Давай, я жду твою статистику по голам на "мусорных турнирах" у Роналду и Месси!
          Шишанутый
          Шишанутый
             130 / 797
          11 октября в 18:49
          Роналду не кто не сможет заменить потому что это лучший игрок мира а без полезного гнома даже 16-летний юнец легко заменяет.
          Аха-ха
          Аха-ха ответил Соломон Давидович
             4 / 797
          11 октября в 15:23
          Жестокий человек поклоняется Путину и туринскому кабинету, и ругается с джоббсом;)
          Привет, великий сын Давида! Не могу не согласиться, относительно поклонника старого российского господина и старой итальянской синьоры. А Джобс отлично парирует все попытки данного индивидуума, прекрасно давая понять, что он значительно умнее.
          Хорошего дня, Соломон Давидович :)
          Аха-ха
          Аха-ха ответил NGYCR7
             4 / 797
          11 октября в 15:21
          А ну ка всезнающий приведи статистику голов Роналду за Реал в Международном кубке чемпионов, которую ты приподносишь так, будто половина голов Роналду забиты именно в этом турнире?! Так же по этому же турниру дай статистику Месси! Я жду твоего ответа!
          Прочитай внимательно мой комментарий про голы Роналду во второсортных турнирах, включая Международный Кубок Чемпионов, а потом только пиши, употребляя МОИ слова, а не придумывая вместо них СВОИ.
          А что касается "жду от тебя ответа", то ты сначала мне ответь на моё комментарий относительно твоих слов, в которых ты сказал, что у Месси нет трофея со сборной, а я тебе указал на эту ошибку и ты просто замолчал, и только потом уже я подумаю давать ли тебе ответы в будущем или нет.
          Соломон Давидович
          Соломон Давидович ответил Аха-ха
             109 / 797
          11 октября в 11:55
          Жестокий человек поклоняется Путину и туринскому кабинету, и ругается с джоббсом;)
          Судья Дрэд
          Судья Дрэд ответил Insanely cool
             102 / 797
          11 октября в 11:09
          А ранее он напротив подлизывал Роналду, когда тот за реал выступал
          Князь Всея Турина
          Князь Всея Турина ответил mangoх12
             70 / 797
          11 октября в 09:01
          Дело не в бегунке а в ВАР , этот бегунок у полосатиков тоже не блещет
          вообще то этому бегунку не 31 год,как пешеходу,который тоже не блещет,надо срочно в Испании отменить ВАРеник.
          Князь Всея Турина
          Князь Всея Турина
             70 / 797
          11 октября в 08:59
          открыл нам америку,да это итак ясно,как день,что Азар не заменит Роналду,ну разве что возьмёт его номер,а вот Криш заменил Рауля и безболезненно.
          NGYCR7
          NGYCR7 ответил Аха-ха
             61 / 797
          11 октября в 08:38
          Увы, мой друг, ты и в этом неправ. Месси потребовалось меньше минут, чем Роналду, на все эти мячи. Эта же статистика есть в открытом доступе - зачем ты говоришь глупости, которые легко опровергаются? Я же тебе уже привёл факты. А ты посмотрел лишь одну строчку в Википедии, где средняя результативность Роналду выше Месси, но так и не понял, что там учитываются ВСЕ игры за Реал, не только в Чемпионате Испании, но и те мусорные в Международном Кубке Чемпионов, например. И в прочих играх. Статистику Чемпионата Испании я тебе привёл. В Кубке Испании так же Месси лучше. И только в ЛЧ небольшое преимущество Роналду. Заметь - небольшое. Всё остальное, набитое им для статистике как в уже упомянутом Международном Кубке Чемпионов, приплюсовывать смешно - это реально мусорные голы. Но кто-то и победе в товарищеском турнире радуется (Лига Наций - прим. ред.), каждому своё :)
          А ну ка всезнающий приведи статистику голов Роналду за Реал в Международном кубке чемпионов, которую ты приподносишь так, будто половина голов Роналду забиты именно в этом турнире?!
          Так же по этому же турниру дай статистику Месси!

          Я жду твоего ответа!
          Insanely cool
          Insanely cool
             470 / 797
          11 октября в 08:27
          Про Месси ни слова, но все равно его сюда приплели и устроили срач, особенно бомбит чел 7 из 9, поставил аву старушки, при этом хейтит Юве во всех ветках, заодно восхваляя Месси
          112910415
          112910415
             48 / 797
          11 октября в 06:46
          а кто способен заменить, интересно ?
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100