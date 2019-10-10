Венгер: «Азар не тот игрок, который способен заменить Роналду»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о вингере «Реала» Эдене Азаре:
Безусловно, Азар не может заменить Криштиану Роналду. Он не способен забивать по 50 мячей за сезон. Он больше создаёт моменты, чем реализует их. Конечно, он может и сам завершать атаки, но всё равно «Реалу» нужен другой игрок в качестве бомбардира.
Ранее Венгер рассказал, что думает о переходе Сержа Гнабри из «Арсенала» в «Баварию».
Аха-ха-ха-ха-ха-ха.)
Мне твои отмазки не интересны. Мы уже разобрались кем ты являешься.
Теперь про голы Роналду - мне плевать на то, что ты у меня спрашиваешь про это и просишь привести их количество. Я тебе не Википедия - интересно, найди сам.
Дальше. Ты мои слова переврал про половину мячей Роналду как мусорных и опять за них не ответил. Снова косяк.
А теперь послушай меня внимательно.
Ты свои отмазки и перевод стрелок можешь писать таким же как ты. А я тебе не учитель, чтобы вкладывать в твою голову знания, посему если по моим словам - конкретно моим словам - у тебя вопросов нет, а есть лишь приставаня и про мячи Роналду, то можешь гулять.
И помнить, что вот за свои-то слова как раз ты не ответил
Аха-ха-ха-ха-ха-ха.)
Мне твои отмазки не интересны. Мы уже разобрались кем ты являешься.
Теперь про голы Роналду - мне плевать на то, что ты у меня спрашиваешь про это и просишь привести их количество. Я тебе не Википедия - интересно, найди сам.
Дальше. Ты мои слова переврал про половину мячей Роналду как мусорных и опять за них не ответил. Снова косяк.
А теперь послушай меня внимательно.
Ты свои отмазки и перевод стрелок можешь писать таким же как ты. А я тебе не учитель, чтобы вкладывать в твою голову знания, посему если по моим словам - конкретно моим словам - у тебя вопросов нет, а есть лишь приставаня и про мячи Роналду, то можешь гулять.
И помнить, что вот за свои-то слова как раз ты не ответил
Любой объективный кто зайдет и прочитает наш диалог, увидит, что я первым тебе просил ответить за свои слова про цифры Роналду и как ты СЛИЛСЯ ОТ ОТВЕТА!
Все, мне с тобой больше не о чем вести диалог. Не привык я треплом общаться!
Любой объективный кто зайдет и прочитает наш диалог, увидит, что я первым тебе просил ответить за свои слова про цифры Роналду и как ты СЛИЛСЯ ОТ ОТВЕТА!
Все, мне с тобой больше не о чем вести диалог. Не привык я треплом общаться!
Сегодня 19:59
ответ пользователю NGYRZ
Забавно. Я уже три жду от тебя ответ на трофеи Месси со сборной, а ты переводишь стрелки на мячи Роналду и Международный Кубок Чемпионов
______________
Да забавно, что я ответил тебе про трофеи Месси со сборной, еще утром в 09:27 , но ты видимо от перевозбуждения, что тебе придется отвечать за свои слова про голы Роналду в "мусорных турнирах" начал читать между строк!
NGYRZ
Сегодня 09:27,
ответ пользователю 7 из 9
Во вторых, я не ответил на твои слова о трофеях Месси в сборной, потому что ни я, ни весь остальной футбольный мир, НЕ СЧИТАЮТ ЗА ТРОФЕЙ золото Олимпиады по футболу и молодежного ЧМ! Вот и все
Сегодня 19:59
ответ пользователю NGYRZ
Забавно. Я уже три жду от тебя ответ на трофеи Месси со сборной, а ты переводишь стрелки на мячи Роналду и Международный Кубок Чемпионов
______________
Да забавно, что я ответил тебе про трофеи Месси со сборной, еще утром в 09:27 , но ты видимо от перевозбуждения, что тебе придется отвечать за свои слова про голы Роналду в "мусорных турнирах" начал читать между строк!
NGYRZ
Сегодня 09:27,
ответ пользователю 7 из 9
Во вторых, я не ответил на твои слова о трофеях Месси в сборной, потому что ни я, ни весь остальной футбольный мир, НЕ СЧИТАЮТ ЗА ТРОФЕЙ золото Олимпиады по футболу и молодежного ЧМ! Вот и все
Тебе сказать кем становятся люди, которые за свои слова не отвечают?
Тебе сказать кем становятся люди, которые за свои слова не отвечают?
Да уж.на долго тебя не хватило.....такого СЛИВА от тебя я и ожидал!😂
Да уж.на долго тебя не хватило.....такого СЛИВА от тебя я и ожидал!😂
Сегодня 19:38, редактировал Сегодня 19:40
ответ пользователю Ювентус - третий клуб Италии (раскрыть)
Ты посмотри на себя со стороны.
Ты же последний стрелочник.
Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне"
Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся"
Забавно. Я уже три жду от тебя ответ на трофеи Месси со сборной, а ты переводишь стрелки на мячи Роналду и Международный Кубок Чемпионов.
Ты когда перестанешь переводить стрелки и ответишь на вопрос мой про Месси и его трофеи в сборной?
Сегодня 19:38, редактировал Сегодня 19:40
ответ пользователю Ювентус - третий клуб Италии (раскрыть)
Ты посмотри на себя со стороны.
Ты же последний стрелочник.
Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне"
Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся"
Забавно. Я уже три жду от тебя ответ на трофеи Месси со сборной, а ты переводишь стрелки на мячи Роналду и Международный Кубок Чемпионов.
Ты когда перестанешь переводить стрелки и ответишь на вопрос мой про Месси и его трофеи в сборной?
Так что проходи мимо!
Я жду цифр от этого вероятного 73ыжни..ка.
Так что проходи мимо!
Я жду цифр от этого вероятного 73ыжни..ка.
Ты же последний стрелочник.
Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне"
Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся"
Еще раз повторяюсь, если ты мне не достанешь цифры - ты для меня за мужика считаться не будешь!
А с 73ыжниками у меня разговор короткий!
Ты же последний стрелочник.
Я тебе про цифры сказал первым, а ты - "сам их преподнеси мне"
Я тебя прошу не сливаться от ответа. Ты - " сам не сливайся"
Еще раз повторяюсь, если ты мне не достанешь цифры - ты для меня за мужика считаться не будешь!
А с 73ыжниками у меня разговор короткий!
Мне вся остальная чушь что ты тут пишешь не нужна, только ЦИФРЫ!
Хвалить тут юлить и СЛИВАТЬСЯ и тем более перекидывать стрелки.
Если ты мужик и отвечаешь за свои слова, я жду от тебя только ЦИФРЫ!
Мне вся остальная чушь что ты тут пишешь не нужна, только ЦИФРЫ!
Хвалить тут юлить и СЛИВАТЬСЯ и тем более перекидывать стрелки.
Если ты мужик и отвечаешь за свои слова, я жду от тебя только ЦИФРЫ!
1. Почему ты врёшь про трофеи Месси?
2. Почему ты перевираешь чужие слова?
Если ты надумал слиться, то тебе это не удастся, я тебя найду на любой ветке и повторю эти два вопроса, пока ты мне не дашь исчерпывающий ответ.
Давай шустрее, я жду ответа на два вопроса, если ты мужик, конечно :)
1. Почему ты врёшь про трофеи Месси?
2. Почему ты перевираешь чужие слова?
Если ты надумал слиться, то тебе это не удастся, я тебя найду на любой ветке и повторю эти два вопроса, пока ты мне не дашь исчерпывающий ответ.
Давай шустрее, я жду ответа на два вопроса, если ты мужик, конечно :)
Это твои слова в мой адрес. Давай-ка, если ты мужик, обоснуй мне про половину всех мячей Роналду.
После этого внимательно меня прочитай и если ещё раз мне напишешь свою фигню про слиться и т.п., то я за тебя так возьмусь тут, что ты как совразка от меня бегать будешь.
Это твои слова в мой адрес. Давай-ка, если ты мужик, обоснуй мне про половину всех мячей Роналду.
После этого внимательно меня прочитай и если ещё раз мне напишешь свою фигню про слиться и т.п., то я за тебя так возьмусь тут, что ты как совразка от меня бегать будешь.
Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то:
- приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду.
И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся!
А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же!
Я Жду, не теряйся и не уставай.
Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина!
Давай я жду!
Если ты мужчина и отвечаешь за свои слова, то:
- приведи мне пример в упомянутом ЛИЧНО тобой Международном Кубке Чемпионов голы Роналду.
И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся!
А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же!
Я Жду, не теряйся и не уставай.
Мне нужны только официальные цифры от тебя, которыми ты кичился внизу, а не твоя отсебятина!
Давай я жду!
Запомни это, я повторять уже устал тебе.
Запомни это, я повторять уже устал тебе.
И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся!
А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же!
Я Жду, не теряйся!
Во вторых, я не ответил на твои слова о трофеях Месси в сборной, потому что ни я, ни весь остальной футбольный мир, НЕ СЧИТАЮТ ЗА ТРОФЕЙ золото Олимпиады по футболу и молодежного ЧМ! Вот и все!
Давай, я жду твою статистику по голам на "мусорных турнирах" у Роналду и Месси!
И если ты уж упоминаешь все его голы в такого рода турнирах, назови их число и посмотрим, какой % занимают они в общей статистике голов Роналду за карьеру....посмотрим и посмеемся!
А еще будет смешнее, когда ты приведешь голы Месси в "мусорных турнира" и сравнишь их с голами Роналду в них же!
Я Жду, не теряйся!
Во вторых, я не ответил на твои слова о трофеях Месси в сборной, потому что ни я, ни весь остальной футбольный мир, НЕ СЧИТАЮТ ЗА ТРОФЕЙ золото Олимпиады по футболу и молодежного ЧМ! Вот и все!
Давай, я жду твою статистику по голам на "мусорных турнирах" у Роналду и Месси!
Хорошего дня, Соломон Давидович :)
Хорошего дня, Соломон Давидович :)
А что касается "жду от тебя ответа", то ты сначала мне ответь на моё комментарий относительно твоих слов, в которых ты сказал, что у Месси нет трофея со сборной, а я тебе указал на эту ошибку и ты просто замолчал, и только потом уже я подумаю давать ли тебе ответы в будущем или нет.
А что касается "жду от тебя ответа", то ты сначала мне ответь на моё комментарий относительно твоих слов, в которых ты сказал, что у Месси нет трофея со сборной, а я тебе указал на эту ошибку и ты просто замолчал, и только потом уже я подумаю давать ли тебе ответы в будущем или нет.
Так же по этому же турниру дай статистику Месси!
Я жду твоего ответа!
Так же по этому же турниру дай статистику Месси!
Я жду твоего ответа!