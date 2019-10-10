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УЕФА за 15 лет выделил на развитие футбола в России 800 млн евро

10 октября 2019, 15:24

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что с 2004 года организация инвестировала в развитие российского футбола порядка €800 млн.

Однако, главное здесь не цифры. Сила заключается в том, чтобы делиться, в том, что ты защищаешь и развиваешь спорт. И именно по этой причине почти 85 процентов всех доходов распределяются нами между национальными федерациями. Только российский футбол с 2004 года, с момента создания программы «Хет-трик», получил около €800 млн, и это только от УЕФА.

Ранее Чеферин рассказал о создании третьего футбольного еврокубка.

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Все комментарии
Zeychba
Zeychba ответил Hesus_4erez_us
   84 / 797
11 октября в 01:24
50 млн евро? В год? Немного? Ну-ну
Одному человеку это прямо сказка, что уж там, даже одному клубу РПЛ это просто супер, топовый бюджет. Но в рамках целой страны это не большие деньги. Я не знаю, как они были потрачены и в чьих карманах на самом деле осели, но если условно представить, что они были распределен между всеми футбольными детскими школами/секциями страны - то это мелочи. А ведь в том числе на эти деньги существует сама федерация, выплачиваются зарплаты функционерам, тренерам, судьям, игрокам той же сборной.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   312 / 797
10 октября в 19:37
Уефа слили деньги в унитаз
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Zeychba
10 октября в 19:13
50 млн евро? В год? Немного? Ну-ну
Брулин
Брулин ответил Klaksvikar Itrottarselag
   62 / 797
10 октября в 17:27
У меня за окном школьную футбольную поляну недавно асфальтом закатали, должно быть все эти 800 лямов куда-то в этот асфальт и ушли.
Не все. У нас на асфальте мелом разметку нарисовали. Там миллионов 10 ушло.
За адекватность
За адекватность
   28 / 797
10 октября в 17:14
"Сила заключается в том, чтобы делиться" Если слегка абстрагироваться от того, что он хотел сказать, то смело можно идти вместо Дюкова, по окончании своей каденции Президента УЕФА. Ничего не имею против Чеферина, но просто эта часть фразы, как по мне очень близка...
Zeychba
Zeychba
   84 / 797
10 октября в 17:09
Примерно 50 млн. в год, деньги для целой федерации на самом деле не большие.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
10 октября в 16:45
позорище, шейхи лысому шарлатану столько дают на трансферы каждое окно и то кроме любительской лиги никому противостоять не могут
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   91 / 797
10 октября в 16:19
Российским футболом полвека руководит спартач симонян.
Тага Дага
Тага Дага
   364 / 797
10 октября в 16:05
Футбольная страна....вот поэтому здесь не развивается футбол.
-Хостинский-
-Хостинский-
   215 / 797
10 октября в 15:53
И где эти деньги?? Раскурочены на части и осели в карманы чиновников
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 15:50
У меня за окном школьную футбольную поляну недавно асфальтом закатали, должно быть все эти 800 лямов куда-то в этот асфальт и ушли.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   122 / 797
10 октября в 15:44
А где эти деньги?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   273 / 797
10 октября в 15:35
До футбола эти деньги явно не дошли
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