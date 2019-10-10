УЕФА за 15 лет выделил на развитие футбола в России 800 млн евро

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что с 2004 года организация инвестировала в развитие российского футбола порядка €800 млн.

Однако, главное здесь не цифры. Сила заключается в том, чтобы делиться, в том, что ты защищаешь и развиваешь спорт. И именно по этой причине почти 85 процентов всех доходов распределяются нами между национальными федерациями. Только российский футбол с 2004 года, с момента создания программы «Хет-трик», получил около €800 млн, и это только от УЕФА .