Ван дер Сар: «Раньше в „Манчестер Юнайтед“ были игроки с характером»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о плачевном состоянии своего бывшего клуба.
Могу объяснить на своём примере. Когда я только пришёл в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гари Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы в «Манчестер Юнайтед» таких игроков нет. Отсюда и разница в результатах.
Конечно, сложно добиться результатов, как раньше. Я ушёл из МЮ восемь лет назад. Я провёл замечательные шесть лет своей карьеры, выиграв четыре раза чемпионат Англии. Трижды я играл в финале Лиги чемпионов.
С тех пор ситуация сильно изменилась, и пока в команде нет прогресса. Меняются тренеры, покупаются молодые, малоопытные игроки, которые хотят побеждать. Раньше в МЮ покупали других футболистов.
Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 30 лет.
ДДХ тоже с характером,добился зарплаты,которая его бы вполне устраивала.Ну разве что Санчес бесхарактерный,вместо того.что бы быть верным клубу, ушёл в какой то целлофановый проэкт.
ДДХ тоже с характером,добился зарплаты,которая его бы вполне устраивала.Ну разве что Санчес бесхарактерный,вместо того.что бы быть верным клубу, ушёл в какой то целлофановый проэкт.