Ван дер Сар: «Раньше в „Манчестер Юнайтед“ были игроки с характером»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о плачевном состоянии своего бывшего клуба.

Могу объяснить на своём примере. Когда я только пришёл в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гари Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы в «Манчестер Юнайтед» таких игроков нет. Отсюда и разница в результатах.

Конечно, сложно добиться результатов, как раньше. Я ушёл из МЮ восемь лет назад. Я провёл замечательные шесть лет своей карьеры, выиграв четыре раза чемпионат Англии. Трижды я играл в финале Лиги чемпионов.