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Ван дер Сар: «Раньше в „Манчестер Юнайтед“ были игроки с характером»

10 октября 2019, 13:51

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о плачевном состоянии своего бывшего клуба.

Могу объяснить на своём примере. Когда я только пришёл в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гари Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы в «Манчестер Юнайтед» таких игроков нет. Отсюда и разница в результатах.

Конечно, сложно добиться результатов, как раньше. Я ушёл из МЮ восемь лет назад. Я провёл замечательные шесть лет своей карьеры, выиграв четыре раза чемпионат Англии. Трижды я играл в финале Лиги чемпионов.

С тех пор ситуация сильно изменилась, и пока в команде нет прогресса. Меняются тренеры, покупаются молодые, малоопытные игроки, которые хотят побеждать. Раньше в МЮ покупали других футболистов.

 Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 30 лет.

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Все комментарии
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил Верг
   139 / 797
10 октября в 19:31
Фергюссон в начале своей карьеры едва не вылетел с мю в чемпионшип так к слову
Едва не считается) но мужик был с характером, это факт. Добился многого, не в последнюю б очередь благодаря своему характеру.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
10 октября в 18:35
а чего это в МЮ нет игроков с характером? Вот например Погба - очень характерный молодой человек,хочет в Реал и всё делает,что бы добиться цели.
ДДХ тоже с характером,добился зарплаты,которая его бы вполне устраивала.Ну разве что Санчес бесхарактерный,вместо того.что бы быть верным клубу, ушёл в какой то целлофановый проэкт.
Верг
Верг ответил Сaн Сaныч
   137 / 797
10 октября в 15:41
Раньше в „Манчестер Юнайтед“ был тренер с характером»
Фергюссон в начале своей карьеры едва не вылетел с мю в чемпионшип так к слову
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   139 / 797
10 октября в 14:45
Раньше в „Манчестер Юнайтед“ был тренер с характером»
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   168 / 797
10 октября в 14:30
Сейчас Ман Юнайтед в таком положении, что не каждый игрок пойдет туда. Во времена Фергюсона, когда Ман Ю был на вершине игроки сами хотели играть там, а сейчас все изменилось. Теперь Ман Ю вынуждена переплачивать за игроков, и давать большие зп, но кажется не все из этих игроков понимают, за какой клуб они играют, в этом проблема.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   119 / 797
10 октября в 14:11
Взяли бы обратно в состав кого-то из них. Хотя и тот же самый Гиггз был тренером команды.
Lewa2708
Lewa2708
   352 / 797
10 октября в 14:02
То же можно и про Милан сказать, вместе со временем меняются и люди
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
10 октября в 13:53
Деньги.
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