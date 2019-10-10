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Рибери: «Отказался от нескольких предложений ради „Фиорентины“»

10 октября 2019, 21:27

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери рассказал о том, насколько тяжело ему далось решение перейти в итальянский клуб:

Во мне был заинтересован «Айнтрахт», но они хотели заключить контракт лишь на один год. Это было неприемлемо для меня.

Я хотел сменить обстановку и уехать из Германии, попробовать свои силы в другой лиге. Появлялись предложения от клубов АПЛ, но я решил перейти в «Фиорентину».

 Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о правильности перехода Рибери в стан «фиалок».

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Karkaz
Karkaz
11 октября в 18:41
Он бы и АПЛ потянул, но там ему вряд ли бы позволили не отрабатывать в обороне.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
11 октября в 08:48
Ему не о чем жалеть: переехал в красивый средневековый город, поможет Фиорентине пробиться в Лигу Европы, пробует силы в новом для себя чемпионате
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 06:39
Пока выглядит хорошо
КЭТиК
КЭТиК
11 октября в 06:13
А не староват ли?
Romeo 777
Romeo 777
10 октября в 22:35
Нашёл свою лигу по сути. Там ещё года 3-4 спокойно до 40 лет сможет играть
Брулин
Брулин
10 октября в 22:30
Флоренция красивый город - ничего удивительного
cska plus
cska plus
10 октября в 22:09
В АПЛ сидел бы на скамейке а здесь как в былые годы.
Igo0rek
Igo0rek
10 октября в 21:43
АПЛ бы он сейчас не потянул
beefs
beefs
10 октября в 21:36
И это правильно...
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