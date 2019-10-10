Рибери: «Отказался от нескольких предложений ради „Фиорентины“»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери рассказал о том, насколько тяжело ему далось решение перейти в итальянский клуб:
Во мне был заинтересован «Айнтрахт», но они хотели заключить контракт лишь на один год. Это было неприемлемо для меня.
Я хотел сменить обстановку и уехать из Германии, попробовать свои силы в другой лиге. Появлялись предложения от клубов АПЛ, но я решил перейти в «Фиорентину».
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о правильности перехода Рибери в стан «фиалок».