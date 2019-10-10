Джан: «Я не могу сказать, что счастлив в „Юве“ прямо сейчас»

Полузащитник «Ювентуса» признался, что не чувствует себя счастливым в туринском клубе.

Я не могу сказать, что счастлив в «Юве» прямо сейчас. Я получаю мало игрового времени. В прошлом сезоне все было иначе.

У меня особо не было шансов проявить себя в этом сезоне, но я думаю, что после международного перерыва у меня будет свой шанс.

Я очень благодарен Йоахиму Лёву за вызов в сборную, несмотря на то, что я мало играл на клубном уровне.