ГлавнаяНовости

Джан: «Я не могу сказать, что счастлив в „Юве“ прямо сейчас»

10 октября 2019, 12:05

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан признался, что не чувствует себя счастливым в туринском клубе.

Я не могу сказать, что счастлив в «Юве» прямо сейчас. Я получаю мало игрового времени. В прошлом сезоне все было иначе. 

У меня особо не было шансов проявить себя в этом сезоне, но я думаю, что после международного перерыва у меня будет свой шанс. 

Я очень благодарен Йоахиму Лёву за вызов в сборную, несмотря на то, что я мало играл на клубном уровне. 

Недавно сообщалось, что Джан зимой может перейти в ПСЖ или «Баварию».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»
Вчера, 19:58 Комментарии6
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
10 октября в 13:07
Зато Ливерпуль счастлив Аха)))
Cympak-05
Cympak-05
10 октября в 12:34
Юве тупо заманивает свободных агентов. А после уже искусственный отбор проводит. Слабых ещё и продать умудряться.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
10 октября в 12:28
В Баварии будешь счастлив.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100