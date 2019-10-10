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Румменигге: «Монтелла правильно сделал, пригласив Рибери»

10 октября 2019, 18:27

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге похвалил главного тренера «Фиорентины» Винценцо Монтеллу.

Монтелла сделал умный ход, пригласив Франка Рибери. Он позволил ему отрабатывать в обороне чуть меньше, благодаря чему у него остаётся больше сил на действия в атаке. 

Рибери всегда был хорошим игроком. Я немного удивлён, что он решил переехать в Италию, хотя у него были более выгодные с экономической точки зрения варианты в странах Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Рибери стал лучшим игроком Серии А в сентябре

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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11 октября в 07:51
Риск был относительно небольшой, всё-таки человек из Бундеслиги приехал, а не из Турции.
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