Румменигге: «Монтелла правильно сделал, пригласив Рибери»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге похвалил главного тренера «Фиорентины» .

Монтелла сделал умный ход, пригласив . Он позволил ему отрабатывать в обороне чуть меньше, благодаря чему у него остаётся больше сил на действия в атаке.

Рибери всегда был хорошим игроком. Я немного удивлён, что он решил переехать в Италию, хотя у него были более выгодные с экономической точки зрения варианты в странах Ближнего Востока.