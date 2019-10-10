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Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

10 октября 2019, 23:42
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией.

Все мячи были забиты в последние 15 минут матча. Мемфис Депай записал на свой счёт два гола.

Нидерланды - Северная Ирландия 3:1 (0:0)
Голы: Депай 80, Де Йонг 90+1, Депай 90+4 - Магеннис 75

Нидерланды: Силлессен, Думфрис (Де Йонг 78), де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вейналдум, де Рон (ван де Бек 66), де Йонг, Бергвейн, Депай, Бабел (Мален 66)
Главный тренер: Куман Рональд.

Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Смит, Кэткарт, Эванс, Фергюсон, Эванс (Фланаган 87), Даллас, МакНэйр, Дэвис, Сэвилл (Томпсон 83), Лафферти (Магеннис 66)
Главный тренер: О'Нил Майкл.

Предупреждения: Пикок-Фэррелл 53, Эванс 60, Смит 67, Депай 90+4

Ранее сообщалось, что Бельгия разгромила Сан-Марино.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Микки Маус из Милана
   286 / 797
вчера в 10:13
новый месси?
)) Гол инопланетный конечно)) Как в Компьютерной игре что ль))
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   13 / 797
11 октября в 18:42
Тогда ты должен и juvenale забанить навсегда.
разжигание межнациональной розни......ничего страшного можешь с доннеррадзури писать
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил unoejk
   163 / 797
11 октября в 17:08
Тогда ты должен и juvenale забанить навсегда.
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил unoejk
   163 / 797
11 октября в 17:03
За что ты меня забанил навсегда?
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил заDOOMчивый
   102 / 797
11 октября в 16:36
Были бы ВВД и Вейналдум сильны, помогли бы Ливерпулю стать чемпионами. Вот Компани тот силен, в нужном и важном матче принес 3 очка. Слабоваты они еще, а Де Лигт и вовсе зеленый, хотя когда пройдет итальянскую школу то окрепнет. А вот ВВД в АПЛ, как защитник, потеряет.
unoejk
unoejk ответил juvenale
   127 / 797
11 октября в 16:17
Добрый день. Тег неправильный. У нас нет банов на месяц.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   13 / 797
11 октября в 16:12
нашим бойцам Арнольду 21,хотя играет уже пару лет на высочайшем уровне,Гомес 22 года,после травмы чуток подсел,хотя до неё играл отлично и это было в 21 год. Опять же играть за Аякс и Юве значительно легче,чем за любой топ-АПЛ клуб,потому что на Альбионе всегда битвы насмерть. Если бы Маттейс играл бы в АПЛе,то я даже не представляю,как его карьера пошла по наклонной. Так что правильно,что не запорол своё будущее. а если учесть,что его планировал МЮ,то вообще,можно вешать бутсы. Опять же мне нравится этот игрок.вполне возможно,что начнёт прогрессировать,во всяком случае,хотелось бы. Но на данный момент,пожарит он сильно.
хаххаха играть за Юве значительно легче,дальше не читал
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   134 / 797
11 октября в 15:13
ему 20 лет эксперт
нашим бойцам Арнольду 21,хотя играет уже пару лет на высочайшем уровне,Гомес 22 года,после травмы чуток подсел,хотя до неё играл отлично и это было в 21 год. Опять же играть за Аякс и Юве значительно легче,чем за любой топ-АПЛ клуб,потому что на Альбионе всегда битвы насмерть. Если бы Маттейс играл бы в АПЛе,то я даже не представляю,как его карьера пошла по наклонной. Так что правильно,что не запорол своё будущее. а если учесть,что его планировал МЮ,то вообще,можно вешать бутсы. Опять же мне нравится этот игрок.вполне возможно,что начнёт прогрессировать,во всяком случае,хотелось бы. Но на данный момент,пожарит он сильно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Судья Дрэд
   134 / 797
11 октября в 15:01
Так с них и толку в сборной нет.
А кто немцам забивал за сборную в Лиге Наций и в отборочном?
Кроме того, ВВД имея рядом молодого разгельдяя,а за спиной дырявого кипера, просто цементирует оборону. ВЫСТУПАЯ ЗА СБОРНУЮ,ОН ЧУВСТВУЕТ,ЧТО ПОПАЛ В КАКОЙ ТО ДЕТСАД. Конечно,если бы он играл за Святых,то может быть впечатления были противоположные. Посмотрев этот нудный матч(хотя ожидал прыть оранжевых),я так и не понял,то ли недеры так мощны,то ли им так сильно повезло, проигрывая 0-1 на 75 минуте... в общем Де Лигт их пожалуй своим привозом, встряхнул не по децки.
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил fanliverpoolfan
   102 / 797
11 октября в 14:16
Так с них и толку в сборной нет.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   13 / 797
11 октября в 11:53
и снова не обошлось без де Лигта. В Ювентусе с Интером совершил привоз,да и тут умудрился совершить тоже самое. Вместо выноса к центру поля, сделал его на противоположный край штрафной,а посмотрите же внимательно,когда забивался гол,как он опекал ирландца,такое впечатление,что он не футболист,а баскетболист,совершающий блок-шот. И всё это происходит в концовке матча,вот такой вам подарочек "оранжевые львы".Но это заставило голландцев перестать валять дурака и включить всю свою мощь,от мастерства до физики,в итоге получили положительный результат,хотя могли и проиграть. Де Лигта впарили Ювентусу за приличную сумму и однозначно,что таких денег он не стоит,учитывая выступления в Юве и сборной. Даже Магваер в МЮ выглядет скалой. Желаю молодому голландцу набираться опыта и поменьше размахивать руками в своей штрафной,а он это очень любит.
ему 20 лет эксперт
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   13 / 797
11 октября в 11:51
зачем с двух ников пишешь в одной новости?
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана ответил Van Vanovich
   351 / 797
11 октября в 11:31
новый месси?
galem72
galem72
   66 / 797
11 октября в 10:50
Оранжевые молодцы! Вытянули себе 3 балла в замесе.
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
11 октября в 10:15
На флажке.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   283 / 797
11 октября в 10:11
отскочили травокуры
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   88 / 797
11 октября в 09:32
Свинси окончательно сдулся, что даже в заявку не попадает?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
11 октября в 08:53
и снова не обошлось без де Лигта. В Ювентусе с Интером совершил привоз,да и тут умудрился совершить тоже самое. Вместо выноса к центру поля, сделал его на противоположный край штрафной,а посмотрите же внимательно,когда забивался гол,как он опекал ирландца,такое впечатление,что он не футболист,а баскетболист,совершающий блок-шот. И всё это происходит в концовке матча,вот такой вам подарочек "оранжевые львы".Но это заставило голландцев перестать валять дурака и включить всю свою мощь,от мастерства до физики,в итоге получили положительный результат,хотя могли и проиграть.
Де Лигта впарили Ювентусу за приличную сумму и однозначно,что таких денег он не стоит,учитывая выступления в Юве и сборной. Даже Магваер в МЮ выглядет скалой. Желаю молодому голландцу набираться опыта и поменьше размахивать руками в своей штрафной,а он это очень любит.
barcamilan
barcamilan
   576 / 797
11 октября в 08:12
депай со своим вторым голом спас мой экспресс
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 08:01
Нормально, че...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
11 октября в 07:45
Поздравляю с победой
RMUKMU
RMUKMU
   630 / 797
11 октября в 07:23
Жаль севирландцев. До заключительных 20-и минут отлично играли ничего не позволив Нидерландам. О'Нил и его команда после провала в Лиге наций хорошо отыграли отбор, но с жребием не повезло. Успехов им в дальнейшем.
Вторая группа закрылась. Германия и Нидерланды на Евро.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
11 октября в 07:13
Куинси, с победой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 06:57
Чудеса, да и только...
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
11 октября в 06:19
Голландцев с победой!
Van Vanovich
Van Vanovich
   286 / 797
11 октября в 06:03
С Победой! Гол Л.Де Йонга конечно фантастика)) Футзальный))
beefs
beefs
   225 / 797
11 октября в 05:53
Теперь все стало на свои места...
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
11 октября в 05:20
Молодцы!
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 05:10
хорошо !
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 03:56
Счёт удивительно долго не открывался, всё решили последние 15 минут.
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