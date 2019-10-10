Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией.
Все мячи были забиты в последние 15 минут матча. Мемфис Депай записал на свой счёт два гола.
Нидерланды - Северная Ирландия 3:1 (0:0)
Голы: Депай 80, Де Йонг 90+1, Депай 90+4 - Магеннис 75
Нидерланды: Силлессен, Думфрис (Де Йонг 78), де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вейналдум, де Рон (ван де Бек 66), де Йонг, Бергвейн, Депай, Бабел (Мален 66)
Главный тренер: Куман Рональд.
Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Смит, Кэткарт, Эванс, Фергюсон, Эванс (Фланаган 87), Даллас, МакНэйр, Дэвис, Сэвилл (Томпсон 83), Лафферти (Магеннис 66)
Главный тренер: О'Нил Майкл.
Предупреждения: Пикок-Фэррелл 53, Эванс 60, Смит 67, Депай 90+4
Ранее сообщалось, что Бельгия разгромила Сан-Марино.
Кроме того, ВВД имея рядом молодого разгельдяя,а за спиной дырявого кипера, просто цементирует оборону. ВЫСТУПАЯ ЗА СБОРНУЮ,ОН ЧУВСТВУЕТ,ЧТО ПОПАЛ В КАКОЙ ТО ДЕТСАД. Конечно,если бы он играл за Святых,то может быть впечатления были противоположные. Посмотрев этот нудный матч(хотя ожидал прыть оранжевых),я так и не понял,то ли недеры так мощны,то ли им так сильно повезло, проигрывая 0-1 на 75 минуте... в общем Де Лигт их пожалуй своим привозом, встряхнул не по децки.
Кроме того, ВВД имея рядом молодого разгельдяя,а за спиной дырявого кипера, просто цементирует оборону. ВЫСТУПАЯ ЗА СБОРНУЮ,ОН ЧУВСТВУЕТ,ЧТО ПОПАЛ В КАКОЙ ТО ДЕТСАД. Конечно,если бы он играл за Святых,то может быть впечатления были противоположные. Посмотрев этот нудный матч(хотя ожидал прыть оранжевых),я так и не понял,то ли недеры так мощны,то ли им так сильно повезло, проигрывая 0-1 на 75 минуте... в общем Де Лигт их пожалуй своим привозом, встряхнул не по децки.
Де Лигта впарили Ювентусу за приличную сумму и однозначно,что таких денег он не стоит,учитывая выступления в Юве и сборной. Даже Магваер в МЮ выглядет скалой. Желаю молодому голландцу набираться опыта и поменьше размахивать руками в своей штрафной,а он это очень любит.
Де Лигта впарили Ювентусу за приличную сумму и однозначно,что таких денег он не стоит,учитывая выступления в Юве и сборной. Даже Магваер в МЮ выглядет скалой. Желаю молодому голландцу набираться опыта и поменьше размахивать руками в своей штрафной,а он это очень любит.
Вторая группа закрылась. Германия и Нидерланды на Евро.
Вторая группа закрылась. Германия и Нидерланды на Евро.