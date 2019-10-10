Россия разгромила Шотландию

Сборная России одержала разгромную победу над Шотландией в матче отбора к Евро-2020.
Лучшим игроком нашей национальной команды стал Артём Дзюба - на его счету два забитых мяча.
Москва, стадион Лужники
Россия - Шотландия 4:0 (0:0)
Голы: Дзюба 57, Оздоев 60, Дзюба 70, Головин 84
Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Баринов, Ионов (Ахметов 80), Головин, Жирков (Черышев 66), Дзюба (Комличенко 86)
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Шотландия: Маршалл, Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон, МакГрегор, Флек (Армстронг 82), Фрэйзер (Кристи 68), МакГинн, Снодграсс, Берк (Шэнкленд 46)
Главный тренер: Кларк Стив.
Предупреждения: Флек 42
Судья: Кехлет (Дания).
В другой игре группы Бельгия разбила Сан-Марино.
А кем бы был спартак, если бы в него никто не приходил?
А кем бы был спартак, если бы в него никто не приходил?
Он всем хамит и навязывает своё неправильное мнение.
Он всем хамит и навязывает своё неправильное мнение.
Эту сборную с таким счётом может обыграть даже сборная Чернатово))
Эту сборную с таким счётом может обыграть даже сборная Чернатово))
Что касается моей сборной, то я буду болеть за не независимо выйдет куда-то или нет. Так что и здесь отдыхай.
Что касается моей сборной, то я буду болеть за не независимо выйдет куда-то или нет. Так что и здесь отдыхай.
За своей сборной лучше посмотри, которой
видимо никогла не светит попасть никуда
За своей сборной лучше посмотри, которой
видимо никогла не светит попасть никуда
и пытаеся выискивать всякое г.. но в сборной.
А для настоящих болельщиков сборной своей страны
любая красивая победа над не самым слабым в мире
соперником -позитивная новость, а не вечное ворчание.
и пытаеся выискивать всякое г.. но в сборной.
А для настоящих болельщиков сборной своей страны
любая красивая победа над не самым слабым в мире
соперником -позитивная новость, а не вечное ворчание.
Мы в восьмерке лучших по итогам чемпионата мира.
Вот что ключевое, а они за бортом чемпионата. Точка.
Мы в восьмерке лучших по итогам чемпионата мира.
Вот что ключевое, а они за бортом чемпионата. Точка.
Во-вторых, если сравнивать "проткольно", то прямо сейчас, не когда-то, Украина сильнее как минимум по двум причинам - первая в своей группе, и по оффициальному рейтингу фифа. А вот теперь, вопрос исчерпан.
Во-вторых, если сравнивать "проткольно", то прямо сейчас, не когда-то, Украина сильнее как минимум по двум причинам - первая в своей группе, и по оффициальному рейтингу фифа. А вот теперь, вопрос исчерпан.
42 4 Россия Россия 1 455 19 УЕФА 24
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Нам бы исландских почтальнов обойти в рейтинге ФИФЫ...
42 4 Россия Россия 1 455 19 УЕФА 24
==============================
Нам бы исландских почтальнов обойти в рейтинге ФИФЫ...
Проснись сынок, ты уже в России , а не в СССР., это при Сталине за третье место на Чемпионате Европы разгоняли команду, а тренера в тюрьму ..
НАШЕ МЕСТО В ПЯТОМ ДЕСЯТКЕ !
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Рейтинг ФИФА
Дата релиза:
19 сентября 2019
Участники:
211
Конфедерация
№ Команда Очки +/- Конфедерация Место конф.
1 Бельгия Бельгия 1 752 6 УЕФА 1
2 1 Франция Франция 1 725 7 УЕФА 2
3 1 Бразилия Бразилия 1 719 -7 КОНМЕБОЛ 1
4 Англия Англия 1 662 10 УЕФА 3
5 1 Португалия Португалия 1 643 12 УЕФА 4
6 1 Уругвай Уругвай 1 639 2 КОНМЕБОЛ 2
7 2 Испания Испания 1 631 14 УЕФА 5
8 1 Хорватия Хорватия 1 625 0 УЕФА 6
9 1 Колумбия Колумбия 1 622 0 КОНМЕБОЛ 3
10 Аргентина Аргентина 1 614 4 КОНМЕБОЛ 4
11 Швейцария Швейцария 1 604 -1 УЕФА 7
12 Мексика Мексика 1 603 -1 КОНКАКАФ 1
13 3 Нидерланды Нидерланды 1 586 17 УЕФА 8
14 1 Дания Дания 1 584 -5 УЕФА 9
15 1 Италия Италия 1 583 14 УЕФА 10
16 1 Германия Германия 1 580 -2 УЕФА 11
17 3 Чили Чили 1 576 -7 КОНМЕБОЛ 5
18 Швеция Швеция 1 560 2 УЕФА 12
19 Перу Перу 1 551 -1 КОНМЕБОЛ 6
20 Сенегал Сенегал 1 546 -4 КАФ 1
21 1 США США 1 545 -3 КОНКАКАФ 2
22 2 Польша Польша 1 532 -18 УЕФА 13
23 1 Уэльс Уэльс 1 522 8 УЕФА 14
23 Иран Иран 1 522 4 АФК 0
25 Украина Украина 1 516 3 УЕФА 15
26 Венесуэла Венесуэла 1 506 1 КОНМЕБОЛ 7
27 Австрия Австрия 1 503 5 УЕФА 16
28 4 Ирландия Ирландия 1 496 7 УЕФА 17
29 Тунис Тунис 1 493 -3 КАФ 2
29 2 Словакия Словакия 1 493 2 УЕФА 17
31 3 Румыния Румыния 1 490 -7 УЕФА 19
31 2 Япония Япония 1 490 9 АФК 1
33 4 Северная Ирландия Северная Ирландия 1 488 -8 УЕФА 20
34 1 Нигерия Нигерия 1 482 1 КАФ 3
35 Сербия Сербия 1 476 -1 УЕФА 21
36 1 Турция Турция 1 475 8 УЕФА 22
37 Южная Корея Южная Корея 1 470 3 АФК 3
38 2 Алжир Алжир 1 466 3 КАФ 4
39 2 Марокко Марокко 1 463 2 КАФ 5
40 1 Парагвай Парагвай 1 462 -2 КОНМЕБОЛ 8
41 5 Исландия Исландия 1 461 -12 УЕФА 23
42 4 Россия Россия 1 455 19 УЕФА 24
43 1 Коста-Рика Коста-Рика
Проснись сынок, ты уже в России , а не в СССР., это при Сталине за третье место на Чемпионате Европы разгоняли команду, а тренера в тюрьму ..
НАШЕ МЕСТО В ПЯТОМ ДЕСЯТКЕ !
========================================================
Рейтинг ФИФА
Дата релиза:
19 сентября 2019
Участники:
211
Конфедерация
№ Команда Очки +/- Конфедерация Место конф.
1 Бельгия Бельгия 1 752 6 УЕФА 1
2 1 Франция Франция 1 725 7 УЕФА 2
3 1 Бразилия Бразилия 1 719 -7 КОНМЕБОЛ 1
4 Англия Англия 1 662 10 УЕФА 3
5 1 Португалия Португалия 1 643 12 УЕФА 4
6 1 Уругвай Уругвай 1 639 2 КОНМЕБОЛ 2
7 2 Испания Испания 1 631 14 УЕФА 5
8 1 Хорватия Хорватия 1 625 0 УЕФА 6
9 1 Колумбия Колумбия 1 622 0 КОНМЕБОЛ 3
10 Аргентина Аргентина 1 614 4 КОНМЕБОЛ 4
11 Швейцария Швейцария 1 604 -1 УЕФА 7
12 Мексика Мексика 1 603 -1 КОНКАКАФ 1
13 3 Нидерланды Нидерланды 1 586 17 УЕФА 8
14 1 Дания Дания 1 584 -5 УЕФА 9
15 1 Италия Италия 1 583 14 УЕФА 10
16 1 Германия Германия 1 580 -2 УЕФА 11
17 3 Чили Чили 1 576 -7 КОНМЕБОЛ 5
18 Швеция Швеция 1 560 2 УЕФА 12
19 Перу Перу 1 551 -1 КОНМЕБОЛ 6
20 Сенегал Сенегал 1 546 -4 КАФ 1
21 1 США США 1 545 -3 КОНКАКАФ 2
22 2 Польша Польша 1 532 -18 УЕФА 13
23 1 Уэльс Уэльс 1 522 8 УЕФА 14
23 Иран Иран 1 522 4 АФК 0
25 Украина Украина 1 516 3 УЕФА 15
26 Венесуэла Венесуэла 1 506 1 КОНМЕБОЛ 7
27 Австрия Австрия 1 503 5 УЕФА 16
28 4 Ирландия Ирландия 1 496 7 УЕФА 17
29 Тунис Тунис 1 493 -3 КАФ 2
29 2 Словакия Словакия 1 493 2 УЕФА 17
31 3 Румыния Румыния 1 490 -7 УЕФА 19
31 2 Япония Япония 1 490 9 АФК 1
33 4 Северная Ирландия Северная Ирландия 1 488 -8 УЕФА 20
34 1 Нигерия Нигерия 1 482 1 КАФ 3
35 Сербия Сербия 1 476 -1 УЕФА 21
36 1 Турция Турция 1 475 8 УЕФА 22
37 Южная Корея Южная Корея 1 470 3 АФК 3
38 2 Алжир Алжир 1 466 3 КАФ 4
39 2 Марокко Марокко 1 463 2 КАФ 5
40 1 Парагвай Парагвай 1 462 -2 КОНМЕБОЛ 8
41 5 Исландия Исландия 1 461 -12 УЕФА 23
42 4 Россия Россия 1 455 19 УЕФА 24
43 1 Коста-Рика Коста-Рика
К бабке не ходи ...
К бабке не ходи ...
На данный момент. Мы четвертьфиналисты мундиаля,
они за бортом чемпионата. Вопрос исчерпан сейчас.
На данный момент. Мы четвертьфиналисты мундиаля,
они за бортом чемпионата. Вопрос исчерпан сейчас.