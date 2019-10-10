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Россия разгромила Шотландию

10 октября 2019, 23:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная России одержала разгромную победу над Шотландией в матче отбора к Евро-2020.

Лучшим игроком нашей национальной команды стал Артём Дзюба - на его счету два забитых мяча.

Москва, стадион Лужники

Россия - Шотландия 4:0 (0:0)
Голы: Дзюба 57, Оздоев 60, Дзюба 70, Головин 84

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Баринов, Ионов (Ахметов 80), Головин, Жирков (Черышев 66), Дзюба (Комличенко 86)
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон, МакГрегор, Флек (Армстронг 82), Фрэйзер (Кристи 68), МакГинн, Снодграсс, Берк (Шэнкленд 46)
Главный тренер: Кларк Стив.

Предупреждения: Флек 42

Судья: Кехлет (Дания).

В другой игре группы Бельгия разбила Сан-Марино.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   49 / 797
вчера в 00:07
Кем был Зенит, пока туда не пришли Дзюба, Халк, Данни, Кокорин, Иванович, Жирков, Семак и.т.д. Обычная дворовая команда уровня окраины России на Финской границе!))) Кто футболом давно интересуется - подтвердят!)))
Эта дворовая команда выиграла два еврокубка!

А кем бы был спартак, если бы в него никто не приходил?
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил NAZAR 007
   64 / 797
12 октября в 19:05
Слушай, ты что так за укров впрягаешься? За своей сборной лучше посмотри, которой видимо никогла не светит попасть никуда
+10500)
Он всем хамит и навязывает своё неправильное мнение.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   64 / 797
12 октября в 19:04
С победой
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Y.N.W.A.
   415 / 797
12 октября в 18:25
Сопоставь команды, и поймешь чем.
А чего сопоставлять? Бельгия сильнее Португалии, Шотландия и Кипр примерно равны Сербии и Литве. Дальше что? Во-вторых, у Украины команд в группе меньше, соответственно игр меньше - в чём-то проще. А то что Украина на первом месте, так это скорее от слабости их группы...
neomessi
neomessi ответил Белорусский вокзал
   345 / 797
12 октября в 16:42
Тоже мне Сан марино,
Эту сборную с таким счётом может обыграть даже сборная Чернатово))
Alexxx384
Alexxx384 ответил pele1981
   395 / 797
11 октября в 21:27
А по твоему: сидите все в говне, за то с конфетами? Радоваться чему?
Вечер провёл хорошо ! Телевизор на месте ! Уснул !
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   33 / 797
11 октября в 16:23
Пфф, исподтишка это сильно.
Ты так думаешь? Сидеть на ветке матча с Дюделанжем и в пустоту оскорблять нацию всей вашей толпой - это ты считаешь не исподтишка?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   30 / 797
11 октября в 16:23
Модеры, а что я не так написал, я человека не оскорблял, тем более не троллил, зачем убирать под троллинг?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   30 / 797
11 октября в 16:22
Пфф, исподтишка это сильно.
allemz
allemz ответил NAZAR 007
   33 / 797
11 октября в 16:20
Слушай, ты что так за укров впрягаешься? За своей сборной лучше посмотри, которой видимо никогла не светит попасть никуда
Чего там за сборной следить, не мешай им дрон с флагом сбивать ;)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил NAZAR 007
   30 / 797
11 октября в 16:05
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Y.N.W.A.
       10 / 797
    11 октября в 15:53
    Слушай, ты что так за укров впрягаешься?
    За своей сборной лучше посмотри, которой
    видимо никогла не светит попасть никуда
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил NAZAR 007
       30 / 797
    11 октября в 15:49
    Пфф, а всем начхать что ты там думаешь, или кто-то еще что думает. А Дания ЧЕ выигрывала, и что теперь до того, пока условная Норвегия не победит на межд.турнире, они будут сильнее норвежцев? Прямо сейчас Украина сильнее. Вот это точка.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Владимир Дыкин
       10 / 797
    11 октября в 15:40
    Стыдно должно быть тем, кто вечно недоволен
    и пытаеся выискивать всякое г.. но в сборной.
    А для настоящих болельщиков сборной своей страны
    любая красивая победа над не самым слабым в мире
    соперником -позитивная новость, а не вечное ворчание.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Y.N.W.A.
       10 / 797
    11 октября в 15:35
    Да мне как-то начихать на этот 56ьный рейтинг.
    Мы в восьмерке лучших по итогам чемпионата мира.
    Вот что ключевое, а они за бортом чемпионата. Точка.
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
    11 октября в 14:59
    Эйфории от такой "разгромной победы" над Шотландией - полные штаны. Черчесову и игрокам сборной должно быть стыдно за такой футбол. Пресная игра в расчете на случай. Быстро забыли про игры с Казахстаном и Кипром в Москве.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил NAZAR 007
       30 / 797
    11 октября в 13:55
    Во-первых, под "соспоставлять" я имел в виду силу групп- украинская группа сильнее.
    Во-вторых, если сравнивать "проткольно", то прямо сейчас, не когда-то, Украина сильнее как минимум по двум причинам - первая в своей группе, и по оффициальному рейтингу фифа. А вот теперь, вопрос исчерпан.
    Z. Kramer
    Z. Kramer
       518 / 797
    11 октября в 12:42
    На Евро 2012 выходили, на Евро 2016 выходили, ну а что было дальше, все знают. Так что не разделяю эйфории по этому поводу.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил Василий 50
       83 / 797
    11 октября в 12:00
    Шотландия - не предмет для гордости. С Бельгией так не получится.
    41 5 Исландия Исландия 1 461 -12 УЕФА 23
    42 4 Россия Россия 1 455 19 УЕФА 24
    ==============================
    Нам бы исландских почтальнов обойти в рейтинге ФИФЫ...
    bsww
    bsww ответил susanin ultrazenith
       226 / 797
    11 октября в 11:59
    А плюс 2 не маловато ли будет???
    1-0 в нашу пользу вплоть до 90 минуты меня не устроит, вдруг пропустим. Эта ничья всё равно даст выход на Евро 2020, НО с большой долей вероятности мы займём второе место в группе. Хотелось бы, чтобы наши договорились с бельгийцами о проверке ближайшего резерва своих сборных, благо после Бельгии будет Сан-Марино и ничья повышает шансы на резерв, ибо даже с поражением от наших бельгийцы останутся на первом месте перед последним матчем
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил nikoladolgov
       157 / 797
    11 октября в 11:56
    я про класс и где наше место по такой игре, а тебе лучше учиться читать
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил RamonCSKA
       83 / 797
    11 октября в 11:49
    молодцы у нас реально есть класс, мы команда второго эшелона, фактически наше место с 10 по 20 в рейтинге фифа, до Бельгии нам конечно далеко, но и это отличный результат вся команда смотрелась целостно и отлично
    Мальчику больше не наливать !
    Проснись сынок, ты уже в России , а не в СССР., это при Сталине за третье место на Чемпионате Европы разгоняли команду, а тренера в тюрьму ..
    НАШЕ МЕСТО В ПЯТОМ ДЕСЯТКЕ !
    ========================================================


    Рейтинг ФИФА

    Дата релиза:
    19 сентября 2019
    Участники:
    211

    Конфедерация
    № Команда Очки +/- Конфедерация Место конф.
    1 Бельгия Бельгия 1 752 6 УЕФА 1
    2 1 Франция Франция 1 725 7 УЕФА 2
    3 1 Бразилия Бразилия 1 719 -7 КОНМЕБОЛ 1
    4 Англия Англия 1 662 10 УЕФА 3
    5 1 Португалия Португалия 1 643 12 УЕФА 4
    6 1 Уругвай Уругвай 1 639 2 КОНМЕБОЛ 2
    7 2 Испания Испания 1 631 14 УЕФА 5
    8 1 Хорватия Хорватия 1 625 0 УЕФА 6
    9 1 Колумбия Колумбия 1 622 0 КОНМЕБОЛ 3
    10 Аргентина Аргентина 1 614 4 КОНМЕБОЛ 4
    11 Швейцария Швейцария 1 604 -1 УЕФА 7
    12 Мексика Мексика 1 603 -1 КОНКАКАФ 1
    13 3 Нидерланды Нидерланды 1 586 17 УЕФА 8
    14 1 Дания Дания 1 584 -5 УЕФА 9
    15 1 Италия Италия 1 583 14 УЕФА 10
    16 1 Германия Германия 1 580 -2 УЕФА 11
    17 3 Чили Чили 1 576 -7 КОНМЕБОЛ 5
    18 Швеция Швеция 1 560 2 УЕФА 12
    19 Перу Перу 1 551 -1 КОНМЕБОЛ 6
    20 Сенегал Сенегал 1 546 -4 КАФ 1
    21 1 США США 1 545 -3 КОНКАКАФ 2
    22 2 Польша Польша 1 532 -18 УЕФА 13
    23 1 Уэльс Уэльс 1 522 8 УЕФА 14
    23 Иран Иран 1 522 4 АФК 0
    25 Украина Украина 1 516 3 УЕФА 15
    26 Венесуэла Венесуэла 1 506 1 КОНМЕБОЛ 7
    27 Австрия Австрия 1 503 5 УЕФА 16
    28 4 Ирландия Ирландия 1 496 7 УЕФА 17
    29 Тунис Тунис 1 493 -3 КАФ 2
    29 2 Словакия Словакия 1 493 2 УЕФА 17
    31 3 Румыния Румыния 1 490 -7 УЕФА 19
    31 2 Япония Япония 1 490 9 АФК 1
    33 4 Северная Ирландия Северная Ирландия 1 488 -8 УЕФА 20
    34 1 Нигерия Нигерия 1 482 1 КАФ 3
    35 Сербия Сербия 1 476 -1 УЕФА 21
    36 1 Турция Турция 1 475 8 УЕФА 22
    37 Южная Корея Южная Корея 1 470 3 АФК 3
    38 2 Алжир Алжир 1 466 3 КАФ 4
    39 2 Марокко Марокко 1 463 2 КАФ 5
    40 1 Парагвай Парагвай 1 462 -2 КОНМЕБОЛ 8
    41 5 Исландия Исландия 1 461 -12 УЕФА 23
    42 4 Россия Россия 1 455 19 УЕФА 24
    43 1 Коста-Рика Коста-Рика
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       83 / 797
    11 октября в 11:34
    Договорняк.
    К бабке не ходи ...
    abrek123
    abrek123
       538 / 797
    11 октября в 11:23
    Посмотрим что потом в группе покажут там уже сан марин шотландцев киприотов не будет опять походу 4 место в группе как в 2016 году...
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил galem72
       357 / 797
    11 октября в 11:20
    Какое же убогое было комментирование матча по первому. Сплошное неуважение к Шотландии и постоянное облизывание российских игроков, в особенности невское полено всегда был на слуху, даже когда находился далёко от мяча. Всё, как обычно, у нас — создаётся искусственный ажиотаж вокруг точечного события. В итоге переключил на Голландов с Иришами и приятно насладился футбольной атмосферой.
    на вкус и цвет товарищей нет
    ekliziast
    ekliziast ответил гяур2
       282 / 797
    11 октября в 11:13
    В Израиле в 67 лет пенсия начинается..
    Они что , до 67 лет в футбол играют? Здесь футбольный сайт , поими ты это.
    galem72
    galem72
       66 / 797
    11 октября в 11:01
    Какое же убогое было комментирование матча по первому. Сплошное неуважение к Шотландии и постоянное облизывание российских игроков, в особенности невское полено всегда был на слуху, даже когда находился далёко от мяча. Всё, как обычно, у нас — создаётся искусственный ажиотаж вокруг точечного события. В итоге переключил на Голландов с Иришами и приятно насладился футбольной атмосферой.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Y.N.W.A.
       10 / 797
    11 октября в 10:52
    Сопоставь команды, и поймешь чем.
    Что нам сопоставлять ? Наша сборная сильнее и все дела.
    На данный момент. Мы четвертьфиналисты мундиаля,
    они за бортом чемпионата. Вопрос исчерпан сейчас.
    Судья Дрэд
    Судья Дрэд ответил koke90
       102 / 797
    11 октября в 10:39
    Как в верховной раде украины?
    Судья Дрэд
    Судья Дрэд
       102 / 797
    11 октября в 10:39
    Жаль, что в 45 году не разгромила всю Европу
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