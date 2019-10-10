Россия разгромила Шотландию

10 октября 2019, 23:38

Сборная России одержала разгромную победу над Шотландией в матче отбора к Евро-2020.

Лучшим игроком нашей национальной команды стал - на его счету два забитых мяча.

Москва, стадион Лужники

Россия - Шотландия 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба 57, Оздоев 60, Дзюба 70, Головин 84

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Баринов, Ионов (Ахметов 80), Головин, Жирков (Черышев 66), Дзюба (Комличенко 86)

Главный тренер: Черчесов Станислав.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон, МакГрегор, Флек (Армстронг 82), Фрэйзер (Кристи 68), МакГинн, Снодграсс, Берк (Шэнкленд 46)

Главный тренер: Кларк Стив.

Предупреждения: Флек 42

Судья: Кехлет (Дания).

В другой игре группы Бельгия разбила Сан-Марино.