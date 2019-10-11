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Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России

11 октября 2019, 10:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Форвард сборной России Артём Дзюба забил 2 гола в ворота команды Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Таким образом, футболист вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. У него на счету теперь 23 гола в составе команды. Впереди расположились Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30). На 4 место опустился Роман Павлюченко (21 гол).

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Jake Sully
   32 / 797
12 октября в 01:20
какие фантазии? найди первые матчи Широкова в спартаке, посмотри как его встретили, ни одного оскорбительного банера не было, никто его не гнобил, не 58ил и банану-маму ему не пели... зайди на фанатик, это вроде один самых больших поросячих пабликов, в архивах 90% хвалебных комментариев... просто признайся что ваши фонады сожрали переход Широкова, а большая часть ему даже дифирамбы пели.
Я за всех не отвечаю! За себя ответил! А вот ты признайся что Дзюбу схавал, или слабо?! И без перевода стрелок, чисто за себя!!!
Jake Sully
Jake Sully ответил ziborock
   63 / 797
12 октября в 01:04
Приведи хоть один пример а не выкладывай свои фантазии!))) Про себя же скажу - я здесь писал (хочешь покопайся в моих комментах) что пока Широков в Спартаке я за Спартак не болею!!!! Мы не лазурные, мы КРАСНО-БЕЛЫЕ!!! Мы не прогинаемся, МЫ ГНЁМ!!!
какие фантазии? найди первые матчи Широкова в спартаке, посмотри как его встретили, ни одного оскорбительного банера не было, никто его не гнобил, не 58ил и банану-маму ему не пели... зайди на фанатик, это вроде один самых больших поросячих пабликов, в архивах 90% хвалебных комментариев... просто признайся что ваши фонады сожрали переход Широкова, а большая часть ему даже дифирамбы пели.
ziborock
ziborock ответил Jake Sully
   32 / 797
12 октября в 00:33
помню как ваши фаны постоянно гнобили Широкова, пели ему банана-мама, что-то там с попой Широкова Романа... а как перешел в спартак так сразу начали его Роман Николаевич называть, даже по отчеству, пели ему дифирамбы, единственный умный футболист в нашем чемпионате, русский Пирло и тд... p.s. в Питере по сей день шутки про дерево проскакивают, его хотя бы не материли, просто безобидные шутейки травили... так что резиновое изделие больше подходит для кб... банана-мама резко стал Романом Николаевичем на просторах фратрии и фанатика.
Приведи хоть один пример а не выкладывай свои фантазии!)))
Про себя же скажу - я здесь писал (хочешь покопайся в моих комментах) что пока Широков в Спартаке я за Спартак не болею!!!!
Мы не лазурные, мы КРАСНО-БЕЛЫЕ!!! Мы не прогинаемся, МЫ ГНЁМ!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
11 октября в 23:43
Поздравляю Дзюбу с таким достижением
Nick Ch
Nick Ch
   344 / 797
11 октября в 22:52
Что-то печальная какая-то статистика лучших бомбардиров...
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
11 октября в 22:32
Блохина пусть обойдет, чтобы первым стать. Или мы советский период уже не считаем?
Martini_1987
Martini_1987
   287 / 797
11 октября в 19:47
Вон, с Сан - Манино хет трик сделает, и догонит Бесчастных
dok66
dok66
   293 / 797
11 октября в 19:41
Станет №1 бомбардира сборной , на какое-то время
lobsterdam
lobsterdam ответил ошалевший
   301 / 797
11 октября в 19:00
можно сказать убийца воробьёв другим забивал,из этой четвёрки топовым сборным забивали больше бесчастных и пав
не фанат я ни кержакова, ни бесчастных, ни павлюченко...
Вестник Апокалипсиса
Вестник Апокалипсиса
   221 / 797
11 октября в 18:19
И будет в упадке российский футбол и будут по семь мячей пропускать и не видно будет спасения. Пока не явится с голубым нимбом воин и не свергнет английскую колонию.

Откровения Иоанна Богослова
violent
violent
11 октября в 18:17
я за кержакова
Lu4nik
Lu4nik ответил pomor45
11 октября в 17:42
Дзюба игрок Зенита и именно будучи игроком Зенита добился этого успеха. Сумел ли бы в Спартаке? Сильно сомневаюсь. Да и смысла рассуждать об этом нет.
в нынешнем Спартаке уж точно не сумел бы...((((
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил морозз
   223 / 797
11 октября в 17:18
"Бешенной популярности"!
ошалевший
ошалевший ответил lobsterdam
   347 / 797
11 октября в 16:31
ну если с санмаринами постоянно играть, тогда конечно...
можно сказать убийца воробьёв другим забивал,из этой четвёрки топовым сборным забивали больше бесчастных и пав
lobsterdam
lobsterdam ответил yrasikos22
   301 / 797
11 октября в 15:13
У Дзюбы ещё 5ть лет карьеры в сборной как минимум,если Дзюба будет стабильно забивать в каждом матче то может и догнать Блохина.
он что собирается до 40 играть? какой ужас, сколько еще его терпеть!
lobsterdam
lobsterdam ответил Grizzzly
   301 / 797
11 октября в 15:11
В своё время Дзюба сказал, что обгонит Кержакова в голах за сборную. Многие смеялись, но так или иначе всё к тому идёт!
ну если с санмаринами постоянно играть, тогда конечно...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
11 октября в 15:08
У Дзюб есть шанс
lobsterdam
lobsterdam
   301 / 797
11 октября в 15:04
надо бы еще количество матчей каждого указать, чтобы яснее картина была. К тому же, Рома в АПЛ в это время играл, а этот деятель пешеходит в РФПЛ. Почувствуйте разницу!
hohoл
hohoл
   385 / 797
11 октября в 14:56
Когда играл Павлюченко, Россия не играла со всякими : Алжирами, Лихтенштейнами и Шотландиями...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
11 октября в 14:46
По забитым голам есть куда стремиться.
Сп62
Сп62 ответил Jeck Denielse
   59 / 797
11 октября в 14:44
В Зените он легионер.
Jake Sully
Jake Sully ответил ziborock
   63 / 797
11 октября в 14:43
Помнится Питерские глоры писали что Дзюба дерево и никогда в карьере 100 мячей не забьет! Говорю же, Питерский фан как резиновое изделие, гнется в любую сторону!)
Дзюба играя за спартак не троллил фанатов Зенита в отличии от Романа Николаевича который поздравлял вас с заслуженным поражением, хряков вам изображал с газона петровского... )) вы ему банану-маму, а он вам средний палец, ну а дальше всем известно, как вы его там называть, м*азь, три*вараз, становится Романом Николаевичем))
Сп62
Сп62 ответил КЭТиК
   59 / 797
11 октября в 14:43
А ещё и с Бельгией.
Jake Sully
Jake Sully ответил ziborock
   63 / 797
11 октября в 14:37
Помнится Питерские глоры писали что Дзюба дерево и никогда в карьере 100 мячей не забьет! Говорю же, Питерский фан как резиновое изделие, гнется в любую сторону!)
помню как ваши фаны постоянно гнобили Широкова, пели ему банана-мама, что-то там с попой Широкова Романа... а как перешел в спартак так сразу начали его Роман Николаевич называть, даже по отчеству, пели ему дифирамбы, единственный умный футболист в нашем чемпионате, русский Пирло и тд...

p.s. в Питере по сей день шутки про дерево проскакивают, его хотя бы не материли, просто безобидные шутейки травили... так что резиновое изделие больше подходит для кб... банана-мама резко стал Романом Николаевичем на просторах фратрии и фанатика.
Grizzzly
Grizzzly
   637 / 797
11 октября в 14:25
В своё время Дзюба сказал, что обгонит Кержакова в голах за сборную. Многие смеялись, но так или иначе всё к тому идёт!
pomor45
pomor45 ответил d_fincher
   219 / 797
11 октября в 14:21
Воспитанник Спартака обошел игрока Спартака. Зенит тут при чем?
Дзюба игрок Зенита и именно будучи игроком Зенита добился этого успеха. Сумел ли бы в Спартаке? Сильно сомневаюсь. Да и смысла рассуждать об этом нет.
yrasikos22
yrasikos22 ответил Rheinfall
   251 / 797
11 октября в 14:07
кто нить из наших футболеров хваленых хотя бы сравняется с Блохиным времен СССР??? даже Кэйхил из Австралии 50 наколотил за свою родину а многие топы и вовсе отметку в 50 голов за свою сборную давно перешагнули. слабенький футбольчик в нашей стране впрочем как и футболеры
У Дзюбы ещё 5ть лет карьеры в сборной как минимум,если Дзюба будет стабильно забивать в каждом матче то может и догнать Блохина.
морозз
морозз
   43 / 797
11 октября в 13:56
Артём был сильным футболистом, но уж больно зависимый от настроения и всяческих факторов влияющих на него отрицательно! Когда его начал гонять по арендам Карпин а продолжил в Зените итальянец, думалось что всё спёкся парень! Перевернул его отношение к футболу предстоящий в России чемпионат мира на который он мог не попасть и на этом его бы карьера тихо скатилась с ухаба!
Проявил силу характера, упёрся рогом в землю и стал пахать как никогда до этого!
ЧМ стал его лебединой песней, он в одночасье стал фигурой в нашем футболе и обладателем бешенной популярностью в среде медиа масс и простых россиян!
Достоин уважения !
Василий 50
Василий 50
   504 / 797
11 октября в 13:40
А ему еще играть с Кипром и СМ.
Желаю, чтобы он и Бельгии забил.
kts
kts
   398 / 797
11 октября в 13:37
Дзюба жжёт
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