Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России

11 октября 2019, 10:48

Форвард сборной России забил 2 гола в ворота команды Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Таким образом, футболист вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. У него на счету теперь 23 гола в составе команды. Впереди расположились (26 голов) и (30). На 4 место опустился (21 гол).