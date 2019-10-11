Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России

Форвард сборной России Артём Дзюба забил 2 гола в ворота команды Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.
Таким образом, футболист вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. У него на счету теперь 23 гола в составе команды. Впереди расположились Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30). На 4 место опустился Роман Павлюченко (21 гол).
Про себя же скажу - я здесь писал (хочешь покопайся в моих комментах) что пока Широков в Спартаке я за Спартак не болею!!!!
Мы не лазурные, мы КРАСНО-БЕЛЫЕ!!! Мы не прогинаемся, МЫ ГНЁМ!!!
Про себя же скажу - я здесь писал (хочешь покопайся в моих комментах) что пока Широков в Спартаке я за Спартак не болею!!!!
Мы не лазурные, мы КРАСНО-БЕЛЫЕ!!! Мы не прогинаемся, МЫ ГНЁМ!!!
Откровения Иоанна Богослова
Откровения Иоанна Богослова
p.s. в Питере по сей день шутки про дерево проскакивают, его хотя бы не материли, просто безобидные шутейки травили... так что резиновое изделие больше подходит для кб... банана-мама резко стал Романом Николаевичем на просторах фратрии и фанатика.
p.s. в Питере по сей день шутки про дерево проскакивают, его хотя бы не материли, просто безобидные шутейки травили... так что резиновое изделие больше подходит для кб... банана-мама резко стал Романом Николаевичем на просторах фратрии и фанатика.
Проявил силу характера, упёрся рогом в землю и стал пахать как никогда до этого!
ЧМ стал его лебединой песней, он в одночасье стал фигурой в нашем футболе и обладателем бешенной популярностью в среде медиа масс и простых россиян!
Достоин уважения !
Проявил силу характера, упёрся рогом в землю и стал пахать как никогда до этого!
ЧМ стал его лебединой песней, он в одночасье стал фигурой в нашем футболе и обладателем бешенной популярностью в среде медиа масс и простых россиян!
Достоин уважения !
Желаю, чтобы он и Бельгии забил.
Желаю, чтобы он и Бельгии забил.