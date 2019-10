Полузащитник Льюис Уоррингтон подписал контракт с «Эвертоном», воспитанником академии которого является.

17-летний футболист заключил соглашение до 2022 года. Уоррингтон с 6 лет находится в системе «ирисок».

✍️ | Lifelong Blue Lewis Warrington has today signed his first professional contract with #EFC. 👏