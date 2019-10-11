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Феллаини: «МЮ зря уволил Моуриньо»

11 октября 2019, 18:36

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини, ныне играющий за китайский «Шаньдун Лунен», рассказал, что руководство «красных дьяволов» не дает наставникам построить команду и увольняет их слишком быстро:

Руководство клуба назначило Мойеса и не дало ему время. Затем был Луи ван Гал, которому дали два года. Когда мы стали прогрессировать и выиграли Кубок Англии, то его уволили, потому что клуб решил быстро начать побеждать.

Думаю, что МЮ поспешил с увольнением Моуриньо. Тренеру нужно много игроков для воплощения своей философии на поле. Он хотел построить команду, но его уволили через два с половиной года.

Нужно больше двух сезонов, чтобы построить команду. Я не знаю, что будет в дальнейшем с Сульшером. Моуриньо провел потрясающий первый сезон. Он улучшил команду. Затем было труднее и сложнее, но Моуриньо старался.

СМИ сообщают, что руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить действующего наставника Оле-Гуннара Сульшера после матча с «Норвичем».

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Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Курбaн Бердыев
   67 / 797
11 октября в 19:58
Ну нет, на трансферы Глейзеры могут дать хорошие деньги) Магуаира ведь купили за 80 млн. Курбану Бекиечу надо срочно отправить резюме на почту МЮ и обязательно указать, что Рубин под руководством КББ побеждал Барселону, Челси, Атлетико и Интер. Сульшера скоро уволят это 100%, а вот Бердыев со своим стилем станет для МЮ вторым Моуриньо, только не таким скандальным)
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил Конунг Рагнар
   51 / 797
11 октября в 19:39
Курбан в МЮ приди и порядок наведи)
После Моуриньо Курбану нечего делать в МЮ) После Жозе МЮ на мели в финансовом плане)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   165 / 797
11 октября в 19:35
Фелайни прав, при Моуриньо Ман Ю брал трофей, попадал в топ 4, выиграл ЛЕ, сейчас у Ман Ю проблемы с игрой, что в АПЛ, что в ЛЕ. А ставить задачи менее чем попасть в лч, для того клуба, как Манчестер Юнайтед просто не приемлемо.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   67 / 797
11 октября в 19:27
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       157 / 797
    11 октября в 19:18
    при мауре было лучше
    хоть на топ клуб похожи были
    Питер Ман
    Питер Ман
       105 / 797
    11 октября в 19:04
    Не зря, Сульшер приведет мюшка к успеху в чемпионшипе!
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Курбaн Бердыев
       67 / 797
    11 октября в 19:02
    Маурану Феллаини сейчас из Китая виднее, чем руководству М.Ю, когда увольняли Моуриньо.
    Курбан в МЮ приди и порядок наведи)
    STVA 1
    STVA 1
       96 / 797
    11 октября в 18:58
    Посмотрим что скажут после увольнения Сульшера.
    milanetto10
    milanetto10
       435 / 797
    11 октября в 18:52
    я тоже думаю что Маура рано уволили он был топ тренером и лучшим вариантом для МЮ из всех кто был после гениального Фергюсона
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       564 / 797
    11 октября в 18:51
    Моуриньо слишком долго руководил МЮ.
    рус фан
    рус фан
       126 / 797
    11 октября в 18:50
    Походу МЮ сольет Норвичу.
    allemz
    allemz
       33 / 797
    11 октября в 18:47
    Моуриньо хоть и провалился, но при нем у МЮ был какой-никакой характер. Выгрызали победы в некоторых матчах, даже с середняками особо не лажали, и к тому же не опускаясь ниже 6 места. А при Солскьяере вообще дно пробивают, всё хуже и хуже.
    dimagas1
    dimagas1
       86 / 797
    11 октября в 18:41
    А как Сульшера погонят и все станет еще хуже что будут говорить?))
    Курбaн Бердыев
    Курбaн Бердыев
       51 / 797
    11 октября в 18:41
    Маурану Феллаини сейчас из Китая виднее, чем руководству М.Ю, когда увольняли Моуриньо.
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