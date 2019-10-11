Феллаини: «МЮ зря уволил Моуриньо»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини, ныне играющий за китайский «Шаньдун Лунен», рассказал, что руководство «красных дьяволов» не дает наставникам построить команду и увольняет их слишком быстро:
Руководство клуба назначило Мойеса и не дало ему время. Затем был Луи ван Гал, которому дали два года. Когда мы стали прогрессировать и выиграли Кубок Англии, то его уволили, потому что клуб решил быстро начать побеждать.
Думаю, что МЮ поспешил с увольнением Моуриньо. Тренеру нужно много игроков для воплощения своей философии на поле. Он хотел построить команду, но его уволили через два с половиной года.
Нужно больше двух сезонов, чтобы построить команду. Я не знаю, что будет в дальнейшем с Сульшером. Моуриньо провел потрясающий первый сезон. Он улучшил команду. Затем было труднее и сложнее, но Моуриньо старался.
СМИ сообщают, что руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить действующего наставника Оле-Гуннара Сульшера после матча с «Норвичем».
хоть на топ клуб похожи были
хоть на топ клуб похожи были