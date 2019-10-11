Черногория сыграла вничью с Болгарией

Сборная Черногории сыграла вничью с командой Болгарии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Черногория - Болгария 0:0
Черногория: Петкович, Марушич, Савич (Косович 39), Симич, Секулич, Лагатор, Вукчевич, Больевич, Йовович (Янкович 67), Хакшабанович (Миркович 82), Бечирай
Главный тренер: Хаджибегич Фарук.
Болгария: Иванов Илиев, Пашов, Димитров, Занев, Недялков, Попов, Иванов, Марселиньо (Иса 70), Малинов, Вандерсон (Kарагарен 77), Краев
Главный тренер: Балаков Крассимир.
Предупреждения: Пашов 20, Лагатор 30, Малинов 90, Янкович 90+5
В параллельном матче Португалия разгромила Люксембург.