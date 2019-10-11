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Черногория сыграла вничью с Болгарией

11 октября 2019, 23:43
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория0 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Сборная Черногории сыграла вничью с командой Болгарии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Черногория - Болгария 0:0

Черногория: Петкович, Марушич, Савич (Косович 39), Симич, Секулич, Лагатор, Вукчевич, Больевич, Йовович (Янкович 67), Хакшабанович (Миркович 82), Бечирай
Главный тренер: Хаджибегич Фарук.

Болгария: Иванов Илиев, Пашов, Димитров, Занев, Недялков, Попов, Иванов, Марселиньо (Иса 70), Малинов, Вандерсон (Kарагарен 77), Краев
Главный тренер: Балаков Крассимир.

Предупреждения: Пашов 20, Лагатор 30, Малинов 90, Янкович 90+5

В параллельном матче Португалия разгромила Люксембург.

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Izmar
Izmar
   510 / 797
12 октября в 10:36
    ДСА
    ДСА
       180 / 797
    12 октября в 07:24
    Болгария готовится хлопнуть Англию.
    beefs
    beefs
       225 / 797
    12 октября в 07:04
    Подвели, к...
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