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Англия оступилась в матче с Чехией

11 октября 2019, 23:41
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии уступила чехам в поединке седьмого тура отборочного этапа ЧЕ-2020. Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе A (12 очков). Сборная Чехии идет второй, имея столько же баллов.

Чехия - Англия 2:1 (1:1)
Голы: Брабец 9, Ондрашек 85 - Кейн 5 (пенальти)

Чехия: Вацлик, Коуфал, Челустка, Брабец, Борил, Соучек, Крал, Масопуст (Змргаль 90), Дарида, Янкто (Копиц 82), Шик (Ондрашек 65)
Главный тренер: Шилхави Ярослав.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз, Хендерсон, Райс (Абрахам 88), Санчо (Рэшфорд 73), Маунт (Баркли 72), Стерлинг, Кейн
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Янкто 9, Роуз 10, Стерлинг 68, Хендерсон 90+2

Напомним, что в прошлом туре англичане пропустили три гола от сборной Косово.

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Все комментарии
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил Steven Gerrard 008
   163 / 797
12 октября в 23:14
Пусть Трент и Гомес отдыхают,впереди важный матч с муму
Юрадивая Многостаночница
Юрадивая Многостаночница
   211 / 797
12 октября в 20:44
Чехию с победой
AMaaa_777
AMaaa_777
   480 / 797
12 октября в 18:19
Чехов с победой!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   631 / 797
12 октября в 16:48
Чехи больше были мотивированы, вот и вопрос снят
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Князь Всея Турина
   70 / 797
12 октября в 15:34
Скомина дал пенальти, кто то хорошо прокукарекал,но на большее видимо физики не хватило, Чехи на классе просто порвали,как тузик грелку. Считаю,что для ничейки,рефери должен был удалять парочку чехов и если не помогло,назначить ещё один пенальти. Но посколько арбитр не справился с заданием,то не скоро его увидим среди бомонда,будет обслуживать лигу африканских наций.
а и в правду судил Скомина,матч то я не смотрел,просто решил прикольнуться,а тут и не до приколов. Чего же тогда не было удаления у чехов? Теряет хватку баклан.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
12 октября в 15:29
Скомина дал пенальти, кто то хорошо прокукарекал,но на большее видимо физики не хватило, Чехи на классе просто порвали,как тузик грелку. Считаю,что для ничейки,рефери должен был удалять парочку чехов и если не помогло,назначить ещё один пенальти. Но посколько арбитр не справился с заданием,то не скоро его увидим среди бомонда,будет обслуживать лигу африканских наций.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Inside91
   165 / 797
12 октября в 15:21
Лол , вот типичный сквозер , даже того , кто унижал их не раз приписал к "своим".И пофиг что он из стана ирисок , второго злейшего врага юнвакеров)Я тебе в который раз говорю , молчи , умнее казаться будешь )
ЛОЛ. Я причислил его к скаузерам, потому что он Liverpudlian, и не важно играл он за Эвертон или Ливерпуль, местным фанатам Ман Ю следовало бы выучить, что значит термин скаузер прежде чем что-то писать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
12 октября в 15:02
Как же слабы эти наглосаксы...
Leki_chelsea
Leki_chelsea
   541 / 797
12 октября в 14:46
Надо было Абрахама выпустить пораньше , так что сами виноваты
Inside91
Inside91 ответил Kirill Erokhin
   531 / 797
12 октября в 14:26
Видимо ты не в курсе, сколько важных голов забили, Джеррард и Оуэн( когда был еще игроком Ливерпуля) за сборную Англии. Зато манк Бекхем дважды подвел сборную, на ЧМ 98 и на ЧЕ 04, хотя Руни был хорош в сборной, ой Руни же скаузер, хотя откуда фанатам Ман Ю с соккера это знать, лол.
    Sergey Z
    Sergey Z
       216 / 797
    12 октября в 11:10
    Чехов с волевой победой!
    alexov222
    alexov222
       156 / 797
    12 октября в 10:37
    Все,что у англов есть,это связка кейн-рахимка. магуайр,кин,хендерсон,райс лажали еще против албанов,но вчера опять были на поле. значит плохи дела в сборной,если их заменить некем .маунт и санчо совсем разочаровали в этой игре,но понравился баркли
    Карабахский Дрон
    Карабахский Дрон
       64 / 797
    12 октября в 10:35
    Болел за Чехов как за своих
    Вестник Апокалипсиса
    Вестник Апокалипсиса
       221 / 797
    12 октября в 10:14
    И падёт колонизатор и не поможет ему даже дьявол в личине Скомины и наступит смута в англии

    Апокалипсис Иоанна Богослова
    beefs
    beefs
       225 / 797
    12 октября в 10:00
    ай да Чехи, удивили...
    Курбaн Бердыев
    Курбaн Бердыев ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       51 / 797
    12 октября в 09:31
    Чемпионат сильный, а сборная шлаковая.
    В чемпионате англичан раз, два и обчёлся. Тренеров англичан тоже самое.
    dok66
    dok66
       293 / 797
    12 октября в 08:58
    Молодцы , чехи. Притормозили Англию
    Valeron112
    Valeron112
       201 / 797
    12 октября в 08:35
    Ай молодцы) , да и Андорра браво.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    12 октября в 08:31
    всё равно пройдут с первого места
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       145 / 797
    12 октября в 07:52
    Поздравляю Чехию с победой
    VIPded
    VIPded
       34 / 797
    12 октября в 07:43
    Поделом наглобритым!)))
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       69 / 797
    12 октября в 07:10
    Чемпионат сильный, а сборная шлаковая.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       57 / 797
    12 октября в 06:43
    Молодцы Чехи. Опустили на землю англичашек.
    Z. Kramer
    Z. Kramer
       518 / 797
    12 октября в 06:40
    Для Кукарекейна сразу пенальти нарисовали, да всё пошло не так.

    Это же Дамир Скомина.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       133 / 797
    12 октября в 06:16
    там бананы на поле не кидали?) а то после громких слов что-то нужно было сделать.
    КЭТиК
    КЭТиК
       100 / 797
    12 октября в 06:11
    Опустили зазнашек.
    mihaluch
    mihaluch
       103 / 797
    12 октября в 06:02
    Ни чего удивительного нет,просто недооценивать чехов нельзя.
    112910415
    112910415
       48 / 797
    12 октября в 05:31
    не всё ладно в королевстве
    Ми Ша
    Ми Ша ответил Medikk88
       213 / 797
    12 октября в 04:49
    Тони Адамс, Кэмпбелл и Руни разве играли вместе? Не говорю уже о Лэмпарде, он по-моему позже появился в сборной, а Симэн - это волосатый вратарь Арсенала?
    Wolverhampton
    Wolverhampton
       706 / 797
    12 октября в 04:41
    Позорище Англия!
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