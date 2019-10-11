Англия оступилась в матче с Чехией

11 октября 2019, 23:41

Сборная Англии уступила чехам в поединке седьмого тура отборочного этапа ЧЕ -2020. Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе A (12 очков). Сборная Чехии идет второй, имея столько же баллов.

Чехия - Англия 2:1 (1:1)

Голы: Брабец 9, Ондрашек 85 - Кейн 5 (пенальти)

Чехия: Вацлик, Коуфал, Челустка, Брабец, Борил, Соучек, Крал, Масопуст (Змргаль 90), Дарида, Янкто (Копиц 82), Шик (Ондрашек 65)

Главный тренер: Шилхави Ярослав.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз, Хендерсон, Райс (Абрахам 88), Санчо (Рэшфорд 73), Маунт (Баркли 72), Стерлинг, Кейн

Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Янкто 9, Роуз 10, Стерлинг 68, Хендерсон 90+2

Напомним, что в прошлом туре англичане пропустили три гола от сборной Косово.