«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2»

«Торпедо» в гостях обыграло «Спартак-2» в матче 17-го тура ФНЛ.
После этой встречи «Торпедо» возглавляет таблицу ФНЛ (43 очка), а «Спартак-2» занимает 14-ю позицию (17 очков).
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак-2» - «Торпедо» - 2:3 (1:0)
Голы: Руденко 35, Володкин 70 - Самошников 55, Лебеденко 73 (пенальти), Максимов 85
«Спартак-2»: Шитов, Сазонов (Тиуб 89), Гапонов, Петрунин, Маслов, Воропаев, Баду (Самбу 90), Бакаев, Володкин, Маркитесов (Митрога 86), Руденко.
«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Галоян (Самсонов 46), Самошников, Калугин (Лях 46), Магаль (Орехов 89), Рязанцев, Сергеев (Максимов 78), Лебеденко.
Предупреждения: Божин 8, Калугин 17, Петрунин 52, Самошников 58, Сиди Самбу 90+2
Судья: Чебан (Москва).
Напомним, что «Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура ФНЛ.
А мне памятен 1968 год, 1:5 в пользу "Торпедо". Два гола Стрельцов и два Гершкович. Особенно один. когда фирменная передача пяткой Стрельцова и Михаил Гершкович забивает гол.
Я тем летом отдыхал на Кубани и смотрел по телеку.
А мне памятен 1968 год, 1:5 в пользу "Торпедо". Два гола Стрельцов и два Гершкович. Особенно один. когда фирменная передача пяткой Стрельцова и Михаил Гершкович забивает гол.
Я тем летом отдыхал на Кубани и смотрел по телеку.
А вот мне, особо, памятен матч в 1979г., когда Торпедо в Лужниках победило Спартак- 1:0, а мяч забил В.Пимушин!!! И в том же году, если не ошибаюсь, сыграли 1:1, причем запомнилась игра страшнейшим ливнем! Как сейчас, обе эти игры перед глазами.....
А вот мне, особо, памятен матч в 1979г., когда Торпедо в Лужниках победило Спартак- 1:0, а мяч забил В.Пимушин!!! И в том же году, если не ошибаюсь, сыграли 1:1, причем запомнилась игра страшнейшим ливнем! Как сейчас, обе эти игры перед глазами.....
Придется отыгрываться.
Придется отыгрываться.