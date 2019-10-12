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«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2»

сегодня, 14:11
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Торпедо» в гостях обыграло «Спартак-2» в матче 17-го тура ФНЛ

После этой встречи «Торпедо» возглавляет таблицу ФНЛ (43 очка), а «Спартак-2» занимает 14-ю позицию (17 очков).

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак-2» - «Торпедо» - 2:3 (1:0)
Голы: Руденко 35, Володкин 70 - Самошников 55, Лебеденко 73 (пенальти), Максимов 85

«Спартак-2»: Шитов, Сазонов (Тиуб 89), Гапонов, Петрунин, Маслов, Воропаев, Баду (Самбу 90), Бакаев, Володкин, Маркитесов (Митрога 86), Руденко.

«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Галоян (Самсонов 46), Самошников, Калугин (Лях 46), Магаль (Орехов 89), Рязанцев, Сергеев (Максимов 78), Лебеденко.

Предупреждения: Божин 8, Калугин 17, Петрунин 52, Самошников 58, Сиди Самбу 90+2

Судья: Чебан (Москва).

Напомним, что «Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура ФНЛ.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Tostao
   120 / 873
сегодня в 19:10
Привет, дружище! А мне памятен 1968 год, 1:5 в пользу "Торпедо". Два гола Стрельцов и два Гершкович. Особенно один. когда фирменная передача пяткой Стрельцова и Михаил Гершкович забивает гол. Я тем летом отдыхал на Кубани и смотрел по телеку.
Ну так, Миша вообще всегда был в восторге от Эдика!!! Гершкович как-то писал, что не то что играть в паре со Стрельцовым было удовольствие, но даже стоять рядом с ним было уже счастье!!! Опытный, бывалый Стрельцов, и молодой, шустрый Гершкович- памятный тандем!!! Еще помню, победу Торпедо над Спартаком в кубке СССР по пенальти- 5:1, кажется в 1972. Больше всех у вас нравился мне Сахаров!!! Отличный дальний удар, видение поля и тд! Ну, а осеннее ваше чемпионство, до сих пор вспоминаю с удовольствием!!! Возродите традиции, сделайте стадион, и верните людям радость прежних побед!!!!!!!
Tostao
Tostao ответил Napoleon Bonapart
   91 / 873
сегодня в 18:32
Здравствуйте, Уважаемый!!! А вот мне, особо, памятен матч в 1979г., когда Торпедо в Лужниках победило Спартак- 1:0, а мяч забил В.Пимушин!!! И в том же году, если не ошибаюсь, сыграли 1:1, причем запомнилась игра страшнейшим ливнем! Как сейчас, обе эти игры перед глазами.....
Привет, дружище!
А мне памятен 1968 год, 1:5 в пользу "Торпедо". Два гола Стрельцов и два Гершкович. Особенно один. когда фирменная передача пяткой Стрельцова и Михаил Гершкович забивает гол.
Я тем летом отдыхал на Кубани и смотрел по телеку.
Александр Рябов
Александр Рябов
   171 / 873
сегодня в 17:59
Поздравление Торпедо! Вот бы Торпедо и Ротору вернуться. Знаковое возвращение будет. Не понятно только, почему календарь делали под Химок и судьи их так любят. Кому они нужны?!?!?!
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Tostao
   171 / 873
сегодня в 17:58
50-ти процентное дерби.)
75!
Vadik
Vadik
   191 / 873
сегодня в 17:54
Торпедо с победой!!!! Браво!!!!!
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 17:54
хорошая игра !
МапС
МапС ответил Tostao
   435 / 873
сегодня в 17:25
50-ти процентное дерби.)
Поздравляю с победой! Был на матче.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Eddja
   98 / 873
сегодня в 16:09
Интересно, а спартаку-2 и спартаку-1 вместе в ФНЛ можно будет играть?
конечно можно, получим Спартак-3
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   98 / 873
сегодня в 16:08
да кто только не обыгрывал Спартак,даже Торпедо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 873
сегодня в 16:07
Торпедо вытащат в вышку, бороться с остальными московскими против Питера...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Tostao
   120 / 873
сегодня в 15:34
50-ти процентное дерби.)
Здравствуйте, Уважаемый!!!
А вот мне, особо, памятен матч в 1979г., когда Торпедо в Лужниках победило Спартак- 1:0, а мяч забил В.Пимушин!!! И в том же году, если не ошибаюсь, сыграли 1:1, причем запомнилась игра страшнейшим ливнем! Как сейчас, обе эти игры перед глазами.....
Чингачгук
Чингачгук
   134 / 873
сегодня в 15:27
Торпедо с победой!
VIPded
VIPded
   46 / 873
сегодня в 15:23
Хорошее дерби, отличный результат. Место для 1й команды в ФНЛ надо уступать...)))
Tostao
Tostao
   91 / 873
сегодня в 15:21
50-ти процентное дерби.)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   120 / 873
сегодня в 14:51
С победой, Торпедо!!! Ещё, 3 важнейших очка!!!!! Эх, а ведь я помню, незабываемые игры этих команд в советское время!!!!! Какие это были матчи!!!!! Вобщем, ждем Торпедо в ПЛ!!!!! Ждем!!!!!
drug01
drug01
   55 / 873
сегодня в 14:51
Отлично Торпедо пора в вышку!!!
mangoх12
mangoх12
   8 / 873
сегодня в 14:48
Игнашу не привыкать унижать спартак
волгодон 2
волгодон 2
   39 / 873
сегодня в 14:39
Зарекался Спартаки в экспресс не добавлять и вот опять старые грабли..)
Придется отыгрываться.
Чингачгук
Чингачгук
   134 / 873
сегодня в 14:26
Скоро Торпедо будет и в РПЛ спартак унижать, если спартак там останется.
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 873
сегодня в 14:23
Спартак-2 не так уж и плох.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 14:19
    Eddja
    Eddja
       54 / 873
    сегодня в 14:16
    Интересно, а спартаку-2 и спартаку-1 вместе в ФНЛ можно будет играть?
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