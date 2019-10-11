Андорра обыграла Молдавию

Сборная Андорры одержала победу над командой Молдавии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Андорра - Молдавия 1:0 (0:0)
Гол: Валес 63
Андорра: Хосе Антонио Гомес, Рубио, Льовера, Лима, Сан Николас, Клементе (Ребес 73), Валес, Пужоль (Родригес Сория 83), Сервос , Виейра, Мартинес (Алаэс 61)
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.
Молдавия: Кошелев, Граур, Посмак, Препелица, Рябчук, Михайлов (Дедов 72), Чеботару, Ионицэ, Суворов, Бойчук, Гынсарь
Главный тренер: Альтман Семен.
Предупреждения: Рубио 32, Гынсарь 37, Чеботару 40, Мартинес 45+2, Гынсарь 55, Суворов 76, Сервос 84
Удаление: Гынсарь 55
В параллельном матче Португалия разгромила Люксембург.