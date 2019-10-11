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Андорра обыграла Молдавию

11 октября 2019, 23:41
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра1 : 0Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Сборная Андорры одержала победу над командой Молдавии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Андорра - Молдавия 1:0 (0:0)
Гол: Валес 63

Андорра: Хосе Антонио Гомес, Рубио, Льовера, Лима, Сан Николас, Клементе (Ребес 73), Валес, Пужоль (Родригес Сория 83), Сервос , Виейра, Мартинес (Алаэс 61)
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.

Молдавия: Кошелев, Граур, Посмак, Препелица, Рябчук, Михайлов (Дедов 72), Чеботару, Ионицэ, Суворов, Бойчук, Гынсарь
Главный тренер: Альтман Семен.

Предупреждения: Рубио 32, Гынсарь 37, Чеботару 40, Мартинес 45+2, Гынсарь 55, Суворов 76, Сервос 84

Удаление: Гынсарь 55

В параллельном матче Португалия разгромила Люксембург.

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Все комментарии
Strikers188
Strikers188
   406 / 797
12 октября в 09:54
у всех приднестровцев давно уже по 2-3 паспорта, приднестровский, молдавский и румынский, потому что с первым разве что в магазин сходить можно, так как ни одной страной не признаётся
VIPded
VIPded
   34 / 797
12 октября в 06:41
Весёленький выдался аечерок...)))
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
12 октября в 06:13
Вот и карлик хлопнул дверью.
112910415
112910415
   48 / 797
12 октября в 05:27
Андорра становится грозной силой !
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
12 октября в 05:05
Кому такие игры нужны?
Jinko
Jinko ответил 10 Seconds to Mars
   587 / 797
12 октября в 02:05
Вообще играют, но среди этого состава их нет
Юрниекс
Юрниекс
   205 / 797
12 октября в 00:21
Дык в Молдавии мячей нет. Арбузом играют на тренировках..
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   523 / 797
11 октября в 23:48
А мне вот любопытно, приднестровские футболисты играют за сборную Молдовы?
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