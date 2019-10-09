Кризис сезона. Нейрохирурги без квалификации

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«Соккер.ру» изучает важную футбольную сферу, ведь наблюдаем дефицит, влияющий на результаты.

Тренерский фактор не помог

При прочих равных выигрывает более сильный или готовый к игре наставник. «Спартак» мог пройти «Брагу» (сейчас они на 11 месте в чемпионате Португалии). ЦСКА – «Лудогорец» и «Эспаньол». «Краснодар» - вырвать выездную ничью с «Базелем» и остановить дома «Хетафе». Более того, «Арсенал» должен был остановить «Нефтчи». В представленном списке нет соперников уровня «Атлетико».

Не подменяйте результатами возможности. Клубы «Базель» и «Краснодар» примерно равны, нет между ними пропасти. И по составу многие коллективы, что обыгрывают фаворитов РПЛ в Европе, не круче. И чемпионат Болгарии не престижнее, чем российский. И аутсайдер Примеры не сильнее, чем кризисный прошлогодний «Реал» - «сливочных» ЦСКА обыграл дважды. И никто в ЛЕ специально не проигрывал.

Просто пора признать, что в конкретно взятом сезоне из 16 тренеров в РПЛ похвалить можно двух-трех. Семина – «Локомотив» частенько структурно солидно смотрится, хотя усталость и травмы влияют. Карпина – «Ростов» прекрасен тактически, но скамейка коротковатая, чтобы единолично лидировать. Отчасти Семака – у «Зенита» есть проблемы, но тренер ищет решения, стараясь не повторять свои ошибки.

Конечно же, также есть солнечные дни у Евсеева – «Уфа» намного выше, чем ждали, и нужно отметить профессионализм Федотова – «Оренбург» подставили продажами, а наставник справился с кризисом старта сезона. Но если оставить Семина в стороне – нельзя обозвать человека в 72 года перспективным растущим тренером, то много в чемпионате специалистов, которых вы можете советовать в топ-5?

Академия мастерства не лечит

Мало взрывных новичков в тренерском ремесле. Сам Лексаков – генеральный директор Академии тренерского мастерства, является одним из редких чиновников-профессионалов в футболе. Но школа не может похвастаться интеллектуалами-выпускниками. Вы верите, что бывшие футболисты долго и упорно учатся, чтобы получить тренерские лицензии?

Система работала на то, чтобы выдавать дипломы бывшим игрокам. Например, Дмитрий Комбаров и Глушаков с тренерскими лицензиями. Там категория «А», но могут работать помощниками в штабах, как Березуцкие, а получат пропуск к постам главных в РПЛ . Но вы уверены, что хавбек Глушаков, который за себя позиционно никогда на поле не отвечает, сможет объяснить тактику целой команде?

Нет «новой школы» российских тренеров по примерам испанской или немецкой. И если в АПЛ могут тупо закупить наставников, то в РПЛ почти все свои. И мало квалифицированных. Легко поверить, что Тедеско вымучили в немецкой школе 800 часов, пока из работника автомобильного завода сделали профессионального тренера с дипломом Pro престижного заведения, которое окончили Лев и Клопп. А в России скорее клепают на скорую руку дипломы, чем готовят звезд тренерского ремесла.

Были нарекания на подготовку, меняли концепцию. Слуцкий как-то прошелся по подходу учебного заведения, требуя приглашать крутых лекторов (даже Непомнящего и Гаджиева не звали, не говоря об иностранцах с именем) и стажировать за рубежом. Но Леонид Викторович уехал, а проблема с притоком выдающихся молодых грамотно обученных российских тренеров остается. Значит, есть явные недоработки, хотя лицензии раздают исправно.

Скоро профессиональными тренерами категории «А» станут Анюков, Белоруков, Павленко, Черенчиков и Лебедев. Новые специалисты нужны, ведь молодые российские футболисты не готовы играть наравне с ребятами из иностранных школ. Команда девятнадцатилетних из «Зенита» влетела «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА со счетом 1:7 дома. И тренер сборной U-17 Кержаков признает, что талантов не густо. Отчасти потому, что нет и тренеров для первых команд, и специалистов для подготовки молодежи.

Наставники редко прибавляют

Семин и в «Мордовии», и в «Локомотиве» ставил игру на одном уровне. Семак слишком мало работает, чтобы заявлять о заметном движении вверх – ему бы вернуться на тренерский уровень времен «Уфы», где чаще лично влиял на результаты, не ждал от лидеров коллектива подвигов. Мусаев впервые переживает кризис, как справится – такой и тренер.

Карпин точно растет, но в настоящем времени, недолго. Ганчаренко времен БАТЭ был дерзким и интересным, сейчас у него кризис. Евсеев мало наиграл в РПЛ , Федотов – тоже. Черевченко не отличался стабильностью раньше и сейчас, Парфенов – крепкий середняк в профессии. Не сказать, что он единственный, кто спасет «Спартак». Сам Кононов упал после того, как приподнялся в Туле.

Но на длительной дистанции и Кононов, и Божович, и Рахимов, и Хохлов, и Григорян за последние годы не шокировали прорывами. Шаронов – новорожденный тренер, Точилин – младенец по меркам РПЛ . Однозначную историю роста видим одну – Валерия Карпина. Еще Семак после свадьбы может нагулять хорошее настроение и зажечь – ресурсы у «Зенита» объективно имеются. Но двух-трех успехов мало.

Если оставлять рекордсмена по победам и матчам в истории РПЛ в стороне – Семина, то имеем дело с 15 не старыми тренерами, ни один из которых не готов к топ-5. Ну ладно, Карпина можно представить в «Сельте», и после «Ростова», скорее всего, даже справится. Но часто нейрохирурги в РПЛ по объявлениям набранные. Поэтому, когда ругаем решения клубных боссов и футболистов, не забываем о тренерах.

Наследственность не наблюдаем

Тренера нельзя воспитать за пару лет, это работа на много лет. Кройф умел подколоть Гвардиолу, для которого сам Йохан был и остается учителем в футболе. Но голландец всегда отмечал, что Хосеп умен и на своем месте. У Романцева формально полно «воспитанников», бывшие «спартаковцы» часто тренируют, но по факту никого из длинного списка он как тренера не воспитал.

А Гвардиола заговорил, что Артета может пойти по его стопам. Клопп сказал, что видит в «Ливерпуле» Джеррарда. В мире сложно передать успешную команду от тренера к тренеру – пример МЮ перед глазами, но можно воспитать личность, что откроет новую страницу. В «Баварии» мечтают, чтобы получилось у Хаби Алонсо. В «Барселоне» - у Хави. В «Реале» придумали тренера Зидана, а Рауль и тот же Алонсо – про запас.

В РПЛ нет никакой стратегии, поскольку Слуцкий и Ганчаренко не воспитанники Газзаева, а Каррера и Кононов не тренеры школы Романцева. Нет условной академии имени Адвоката в «Зените», хотя Спаллетти нужно поблагодарить хотя бы за Семака в его штабе, да и Виллаш-Боаш – ученик Моуриньо, оставил Сергея Богдановича в своей команде, чем помог «Зениту». А вот подготовит ли Семин себе замену в лице Лоськова? Загадка, ведь «Локомотив» планировал назначить именно Семака.

Международная подготовка нулевая

Не нужно много ума, чтобы выиграть РПЛ , а потом влетать в еврокубках. Чемпионство легко получил Виллаш-Боаш, без труда стал первым Спаллетти. Мирча, если бы остался, тоже выиграл чемпионат России – все к тому шло, не хватало только трансферов Рибалты. Слуцкий побеждал, Каррера без опыта был первым, и Семин справился, и молодой тренер Семак – тоже.

Даже тот факт, что в РПЛ постоянно меняется чемпион – доказательство, что ни один тренер не может удержать фаворита на пике формы на два-три года. «Зенит» может стать первым в списке, но никакого отрыва от конкурентов не наблюдаем, борьба бешеная. Это круто, но не круто видеть, что хромает подготовка. Наставить и выбирать не из кого. Наставник – профессия разговорная, а у кого в РПЛ свободный английский?

Что там, в «Спартак» тренера найти не могут. Или вот в «Динамо» пробуют засунуть Валерия Газзаева, и это позор. Не может человек, который последний раз был успешным тренером в 2006 году, получать в руки серьезный проект. Хотя бы потому, что в 2008 году Арагонес запустил революцию в тактике, Гвардиола развил концепцию, Дель Боске – поддержал, и весь мир учился, пока Газзаев ходил в депутаты, где думать не требовалось.

Человек на 13 лет выпал из большого футбола, ведь в Киеве и Владикавказе провалился полностью, ушел побежденным. Но тренерский кризис такой, что могут отдать «Динамо» Газзаеву! ЦСКА выдернет, если придется, Игнашевича из «Торпедо», ведь Сергей хорошо начал, лидирует в ФНЛ , что для юного тренера – прекрасный результат. Но оцените кандидатов! Один слишком старый, другой – слишком молодой, оба не как Клопп, Аллегри или Гвардиола.

Иностранцы, вроде Гаттузо с Тедеско – не бог весть какие наставники, не спешат заходить в лигу. Слуцкий домой не собирается, Луческу отрицает переговоры с «Динамо». По-настоящему мощных и перспективных иностранных тренеров заманить нечем. Последние десять лет потратили, не подготовив сильных наставников – Аленичев, Тихонов, Шалимов, Хохлов и так далее, оказались слабыми специалистами.

В текущем сезоне тренеры часто ошибаются, и единственный плюс кризиса – плотность на вершине таблицы. Но это не обязательно заслуга наставников, а вот многие глупые поражения – на их совести.