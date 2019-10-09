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Кризис сезона. Нейрохирурги без квалификации

сегодня, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник
Березуцкий Василий
Березуцкий Василий
Защитник

«Соккер.ру» изучает важную футбольную сферу, ведь наблюдаем дефицит, влияющий на результаты.  

Тренерский фактор не помог

При прочих равных выигрывает более сильный или готовый к игре наставник. «Спартак» мог пройти «Брагу» (сейчас они на 11 месте в чемпионате Португалии). ЦСКА – «Лудогорец» и «Эспаньол». «Краснодар» - вырвать выездную ничью с «Базелем» и остановить дома «Хетафе». Более того, «Арсенал» должен был остановить «Нефтчи». В представленном списке нет соперников уровня «Атлетико».

Не подменяйте результатами возможности. Клубы «Базель» и «Краснодар» примерно равны, нет между ними пропасти. И по составу многие коллективы, что обыгрывают фаворитов РПЛ в Европе, не круче. И чемпионат Болгарии не престижнее, чем российский. И аутсайдер Примеры не сильнее, чем кризисный прошлогодний «Реал» - «сливочных» ЦСКА обыграл дважды. И никто в ЛЕ специально не проигрывал.

Просто пора признать, что в конкретно взятом сезоне из 16 тренеров в РПЛ похвалить можно двух-трех. Семина – «Локомотив» частенько структурно солидно смотрится, хотя усталость и травмы влияют. Карпина – «Ростов» прекрасен тактически, но скамейка коротковатая, чтобы единолично лидировать. Отчасти Семака – у «Зенита» есть проблемы, но тренер ищет решения, стараясь не повторять свои ошибки.

Конечно же, также есть солнечные дни у Евсеева – «Уфа» намного выше, чем ждали, и нужно отметить профессионализм Федотова – «Оренбург» подставили продажами, а наставник справился с кризисом старта сезона. Но если оставить Семина в стороне – нельзя обозвать человека в 72 года перспективным растущим тренером, то много в чемпионате специалистов, которых вы можете советовать в топ-5?

Академия мастерства не лечит

Мало взрывных новичков в тренерском ремесле. Сам Лексаков – генеральный директор Академии тренерского мастерства, является одним из редких чиновников-профессионалов в футболе. Но школа не может похвастаться интеллектуалами-выпускниками. Вы верите, что бывшие футболисты долго и упорно учатся, чтобы получить тренерские лицензии?

Система работала на то, чтобы выдавать дипломы бывшим игрокам. Например, Дмитрий Комбаров и Глушаков с тренерскими лицензиями. Там категория «А», но могут работать помощниками в штабах, как Березуцкие, а получат пропуск к постам главных в РПЛ. Но вы уверены, что хавбек Глушаков, который за себя позиционно никогда на поле не отвечает, сможет объяснить тактику целой команде?

Нет «новой школы» российских тренеров по примерам испанской или немецкой. И если в АПЛ могут тупо закупить наставников, то в РПЛ почти все свои. И мало квалифицированных. Легко поверить, что Тедеско вымучили в немецкой школе 800 часов, пока из работника автомобильного завода сделали профессионального тренера с дипломом Pro престижного заведения, которое окончили Лев и Клопп. А в России скорее клепают на скорую руку дипломы, чем готовят звезд тренерского ремесла.

Были нарекания на подготовку, меняли концепцию. Слуцкий как-то прошелся по подходу учебного заведения, требуя приглашать крутых лекторов (даже Непомнящего и Гаджиева не звали, не говоря об иностранцах с именем) и стажировать за рубежом. Но Леонид Викторович уехал, а проблема с притоком выдающихся молодых грамотно обученных российских тренеров остается. Значит, есть явные недоработки, хотя лицензии раздают исправно.

Скоро профессиональными тренерами категории «А» станут Анюков, Белоруков, Павленко, Черенчиков и Лебедев. Новые специалисты нужны, ведь молодые российские футболисты не готовы играть наравне с ребятами из иностранных школ.  Команда девятнадцатилетних из «Зенита» влетела «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА со счетом 1:7 дома. И тренер сборной U-17 Кержаков признает, что талантов не густо. Отчасти потому, что нет и тренеров для первых команд, и специалистов для подготовки молодежи.

Наставники редко прибавляют

Семин и в «Мордовии», и в «Локомотиве» ставил игру на одном уровне. Семак слишком мало работает, чтобы заявлять о заметном движении вверх – ему бы вернуться на тренерский уровень времен «Уфы», где чаще лично влиял на результаты, не ждал от лидеров коллектива подвигов. Мусаев впервые переживает кризис, как справится – такой и тренер.

Карпин точно растет, но в настоящем времени, недолго. Ганчаренко времен БАТЭ был дерзким и интересным, сейчас у него кризис. Евсеев мало наиграл в РПЛ, Федотов – тоже. Черевченко не отличался стабильностью раньше и сейчас, Парфенов – крепкий середняк в профессии. Не сказать, что он единственный, кто спасет «Спартак». Сам Кононов упал после того, как приподнялся в Туле.

Но на длительной дистанции и Кононов, и Божович, и Рахимов, и Хохлов, и Григорян за последние годы не шокировали прорывами. Шаронов – новорожденный тренер, Точилин – младенец по меркам РПЛ. Однозначную историю роста видим одну – Валерия Карпина. Еще Семак после свадьбы может нагулять хорошее настроение и зажечь – ресурсы у «Зенита» объективно имеются. Но двух-трех успехов мало.

Если оставлять рекордсмена по победам и матчам в истории РПЛ в стороне – Семина, то имеем дело с 15 не старыми тренерами, ни один из которых не готов к топ-5. Ну ладно, Карпина можно представить в «Сельте», и после «Ростова», скорее всего, даже справится. Но часто нейрохирурги в РПЛ по объявлениям набранные. Поэтому, когда ругаем решения клубных боссов и футболистов, не забываем о тренерах.

Наследственность не наблюдаем

Тренера нельзя воспитать за пару лет, это работа на много лет. Кройф умел подколоть Гвардиолу, для которого сам Йохан был и остается учителем в футболе. Но голландец всегда отмечал, что Хосеп умен и на своем месте. У Романцева формально полно «воспитанников», бывшие «спартаковцы» часто тренируют, но по факту никого из длинного списка он как тренера не воспитал.

А Гвардиола заговорил, что Артета может пойти по его стопам. Клопп сказал, что видит в «Ливерпуле» Джеррарда. В мире сложно передать успешную команду от тренера к тренеру – пример МЮ перед глазами, но можно воспитать личность, что откроет новую страницу. В «Баварии» мечтают, чтобы получилось у Хаби Алонсо. В «Барселоне» - у Хави. В «Реале» придумали тренера Зидана, а Рауль и тот же Алонсо – про запас.

В РПЛ нет никакой стратегии, поскольку Слуцкий и Ганчаренко не воспитанники Газзаева, а Каррера и Кононов не тренеры школы Романцева. Нет условной академии имени Адвоката в «Зените», хотя Спаллетти нужно поблагодарить хотя бы за Семака в его штабе, да и Виллаш-Боаш – ученик Моуриньо, оставил Сергея Богдановича в своей команде, чем помог «Зениту». А вот подготовит ли Семин себе замену в лице Лоськова? Загадка, ведь «Локомотив» планировал назначить именно Семака.

Международная подготовка нулевая

Не нужно много ума, чтобы выиграть РПЛ, а потом влетать в еврокубках. Чемпионство легко получил Виллаш-Боаш, без труда стал первым Спаллетти. Мирча, если бы остался, тоже выиграл чемпионат России – все к тому шло, не хватало только трансферов Рибалты. Слуцкий побеждал, Каррера без опыта был первым, и Семин справился, и молодой тренер Семак – тоже.

Даже тот факт, что в РПЛ постоянно меняется чемпион – доказательство, что ни один тренер не может удержать фаворита на пике формы на два-три года. «Зенит» может стать первым в списке, но никакого отрыва от конкурентов не наблюдаем, борьба бешеная. Это круто, но не круто видеть, что хромает подготовка. Наставить и выбирать не из кого. Наставник – профессия разговорная, а у кого в РПЛ свободный английский?

Что там, в «Спартак» тренера найти не могут. Или вот в «Динамо» пробуют засунуть Валерия Газзаева, и это позор. Не может человек, который последний раз был успешным тренером в 2006 году, получать в руки серьезный проект. Хотя бы потому, что в 2008 году Арагонес запустил революцию в тактике, Гвардиола развил концепцию, Дель Боске – поддержал, и весь мир учился, пока Газзаев ходил в депутаты, где думать не требовалось.

Человек на 13 лет выпал из большого футбола, ведь в Киеве и Владикавказе провалился полностью, ушел побежденным. Но тренерский кризис такой, что могут отдать «Динамо» Газзаеву! ЦСКА выдернет, если придется, Игнашевича из «Торпедо», ведь Сергей хорошо начал, лидирует в ФНЛ, что для юного тренера – прекрасный результат. Но оцените кандидатов! Один слишком старый, другой – слишком молодой, оба не как Клопп, Аллегри или Гвардиола.

Иностранцы, вроде Гаттузо с Тедеско – не бог весть какие наставники, не спешат заходить в лигу. Слуцкий домой не собирается, Луческу отрицает переговоры с «Динамо». По-настоящему мощных и перспективных иностранных тренеров заманить нечем. Последние десять лет потратили, не подготовив сильных наставников – Аленичев, Тихонов, Шалимов, Хохлов и так далее, оказались слабыми специалистами.

В текущем сезоне тренеры часто ошибаются, и единственный плюс кризиса – плотность на вершине таблицы. Но это не обязательно заслуга наставников, а вот многие глупые поражения – на их совести.

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Все комментарии
Т34
Т34
   30 / 971
сегодня в 20:27
Семак в зените такой же физрук, каким бы там был любой другой наш тренер. Всё в зените держится на газовой трубе, из которой качают дорогостоящие трансферы и увод за бабло игроков у конкурентов. Поставь Семака в любой наш клуб и он будет болтаться в середине турнирной таблицы. В чемпионстве не заслуга Семака, а сам состав зенита, с которым чемпионом мог стать и тренер и Григорян.
Сп62
Сп62
   68 / 971
сегодня в 19:51
Как можно сравнивать успехи тренеров, которые имеют совершенно не равные условия для работы. Сёмин в Мордовии и Сёмин в Локомотиве. Семак в Уфе и Семак в Зените. Как можно делать какие-то выводы?
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