Тренер «Нефтехимика»: «Федун больше добро, чем зло»

Главный тренер «Нефтехимика» порассуждал о ситуации в московском «Спартаке» и его владельце Леониде Федуне.

Я думаю, что сейчас они пытаются перестроить команду. Это видно и по покупкам. Меня все время беспокоило, как можно поставить спортивного директора, дать ему денег и сказать: давай, набирай футболистов. Я не знаю, как это происходит в «Спартаке», мне тяжело сказать. Но судя по подобным действиям «Спартака», «Динамо» и ряда других клубов там просто дают деньги с заданием потратить на свое усмотрение. А если нет результата, владельцы клуба говорят, мол, это спортивный директор потратил деньги неправильно — какой плохой. Приводят нового менеджера, который, естественно, видит по-другому. На мой взгляд, это главная беда клубов, которые хотят все сделать быстро.

А на «Спартак» еще давит большая масса болельщиков, которая ждет возрождения не просто чемпионских традиций, а возрождения роли гегемона из 90-х. Поэтому и такая критика сейчас на новых легионеров «Спартака», которые с ходу окунулись в очень сложный чемпионат, который сильно отличается от любого европейского из числа ведущих. Я думаю, эта чехарда и нестабильность, которая вызвана постоянной жаждой мгновенного результата, мешает «Спартаку». Им надо успокоиться, остановиться на какой-то кандидатуре и дать время.

Возможно ли это решить в «Спартаке» при Федуне? Во-первых, мы не знаем всех нюансов, которые есть в «Спартаке». Кому и какие полномочия там даны? Но я думаю, что Федун больше добро, чем зло. В каком состоянии он клуб приобретал, сколько средств вложил, новый стадион построил. Единственное, может, он как-то легкомысленно доверяет управление клубом не тем людям. Я точно не знаю, но бывают руководители, которые в своей жизни еще ничего не сделали, а получают неоправданно высокое доверие. А сам Федун болельщик, искренне переживает, вкладывает большие суммы в развитие академии «Спартака». Я знаю, что у них очень приличные условия. И, в конце концов, это должно дать результат.