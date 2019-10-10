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Тренер «Нефтехимика»: «Федун больше добро, чем зло»

10 октября 2019, 16:20

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев порассуждал о ситуации в московском «Спартаке» и его владельце Леониде Федуне.

Я думаю, что сейчас они пытаются перестроить команду. Это видно и по покупкам. Меня все время беспокоило, как можно поставить спортивного директора, дать ему денег и сказать: давай, набирай футболистов. Я не знаю, как это происходит в «Спартаке», мне тяжело сказать. Но судя по подобным действиям «Спартака», «Динамо» и ряда других клубов там просто дают деньги с заданием потратить на свое усмотрение. А если нет результата, владельцы клуба говорят, мол, это спортивный директор потратил деньги неправильно — какой плохой. Приводят нового менеджера, который, естественно, видит по-другому. На мой взгляд, это главная беда клубов, которые хотят все сделать быстро.

А на «Спартак» еще давит большая масса болельщиков, которая ждет возрождения не просто чемпионских традиций, а возрождения роли гегемона из 90-х. Поэтому и такая критика сейчас на новых легионеров «Спартака», которые с ходу окунулись в очень сложный чемпионат, который сильно отличается от любого европейского из числа ведущих. Я думаю, эта чехарда и нестабильность, которая вызвана постоянной жаждой мгновенного результата, мешает «Спартаку». Им надо успокоиться, остановиться на какой-то кандидатуре и дать время.

Возможно ли это решить в «Спартаке» при Федуне? Во-первых, мы не знаем всех нюансов, которые есть в «Спартаке». Кому и какие полномочия там даны? Но я думаю, что Федун больше добро, чем зло. В каком состоянии он клуб приобретал, сколько средств вложил, новый стадион построил. Единственное, может, он как-то легкомысленно доверяет управление клубом не тем людям. Я точно не знаю, но бывают руководители, которые в своей жизни еще ничего не сделали, а получают неоправданно высокое доверие. А сам Федун болельщик, искренне переживает, вкладывает большие суммы в развитие академии «Спартака». Я знаю, что у них очень приличные условия. И, в конце концов, это должно дать результат.

 Ранее сам Федун прокомментировал слухи о назначении нового тренера в «Спартак».

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   60 / 797
10 октября в 20:55
Без всяких сомнений ДОБРО!
Он ведет Тарасовку ФНЛ! А это конечно же добро!
Сп62
Сп62
   59 / 797
10 октября в 20:45
Море комментариев и не одного от спартакоацев. "Во как сильно беспокоют всех спартаковски дела".
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   387 / 797
10 октября в 20:34
    wingback
    wingback
       136 / 797
    10 октября в 20:04
      RIR68
      RIR68
         218 / 797
      10 октября в 19:51
      это кто?
      Питер Ман
      Питер Ман
         103 / 797
      10 октября в 17:29
      Вот и очередной филиал Федуна спалился
      blitz
      blitz
         169 / 797
      10 октября в 17:26
      Ахаха, нефтяной лизнул.
      Lazurny
      Lazurny
         89 / 797
      10 октября в 17:23
      Фердун и святой и добро сеет.
      VIPded
      VIPded
         34 / 797
      10 октября в 17:18
      В очередь тренеров Спартака записался?)))
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      10 октября в 17:17
      Это как газовые команды и Сочи хвалят Миллера а нефтекоманды хвалят федуна, даже выгораживают.
      viv
      viv
         55 / 797
      10 октября в 17:09
      drug01
      drug01
         47 / 797
      10 октября в 16:46
      Хоть кто то его хвалит!!!
      КЭТиК
      КЭТиК
         100 / 797
      10 октября в 16:37
      От академии как раз толку особо нет. Не дают им играть за основной состав, все уходят на сторону.
      vadexus
      vadexus
         350 / 797
      10 октября в 16:21
      Ничего конкретного, болтовня.
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