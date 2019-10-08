СМИ: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 11 октября

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Немецкие СМИ сообщают, что бывший главный тренер «Шальке» подпишет контракт со «Спартаком» 11 октября.

Недавно отмечалось, что Тедеско возвращается из Москвы в Германию без договоренностей со «Спартаком».

Утверждается, что Тедеско все-таки подпишет контракт с московским клубом, однако еще стоит утрясти детали. Стороны должны будут подписать соглашение именно 11 октября.