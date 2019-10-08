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СМИ: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 11 октября

сегодня, 16:32

Немецкие СМИ сообщают, что бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 11 октября. 

Недавно отмечалось, что Тедеско возвращается из Москвы в Германию без договоренностей со «Спартаком». 

Утверждается, что Тедеско все-таки подпишет контракт с московским клубом, однако еще стоит утрясти детали. Стороны должны будут подписать соглашение именно 11 октября. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   141 / 999
сегодня в 16:56
7-го уже приступил,"а 11-го снова подпишет.
КЭТиК
КЭТиК
   173 / 999
сегодня в 16:55
Еще 3 дня торговаться будут.
cska plus
cska plus
   13 / 999
сегодня в 16:54
Кононову полгода назад говорили все куда лезешь, полез и досих пор не оклимался.
cska plus
cska plus
   13 / 999
сегодня в 16:53
11 октября тедеско собственноручно подпишет в рабство.
Олeневод
Олeневод
сегодня в 16:52
Кононили плохо , посмотрим как Тедескить будут , ну и ждём рекордов и шарфопада
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 999
сегодня в 16:48
Да за что нам радость то такая ????
С утра до ночи читать новости о каком то парне , которого пару дней назад знать никто не знал.. и еще бы век не знать....да еще и приглашаемого в 12-ю команду лиги...
Тодеско...Тодеско...Тодеско...
Как будет то Клоппа или Хосепа зовут....
Ну поставят...Ну попоют диферамбы по итогам пары-тройки первых куражистых матчей.....
Ну и....
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 999
сегодня в 16:46
Удачи Спартаку .
Romkurch
Romkurch
   262 / 999
сегодня в 16:40
Заранее нужно обговорить дату, когда тедеска сбежит. Сколько уже таких было.
VIPded
VIPded
   65 / 999
сегодня в 16:33
Черная дата как для профи...)))
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