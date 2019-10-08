СМИ: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 11 октября

Немецкие СМИ сообщают, что бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 11 октября.
Недавно отмечалось, что Тедеско возвращается из Москвы в Германию без договоренностей со «Спартаком».
Утверждается, что Тедеско все-таки подпишет контракт с московским клубом, однако еще стоит утрясти детали. Стороны должны будут подписать соглашение именно 11 октября.
С утра до ночи читать новости о каком то парне , которого пару дней назад знать никто не знал.. и еще бы век не знать....да еще и приглашаемого в 12-ю команду лиги...
Тодеско...Тодеско...Тодеско...
Как будет то Клоппа или Хосепа зовут....
Ну поставят...Ну попоют диферамбы по итогам пары-тройки первых куражистых матчей.....
Ну и....
С утра до ночи читать новости о каком то парне , которого пару дней назад знать никто не знал.. и еще бы век не знать....да еще и приглашаемого в 12-ю команду лиги...
Тодеско...Тодеско...Тодеско...
Как будет то Клоппа или Хосепа зовут....
Ну поставят...Ну попоют диферамбы по итогам пары-тройки первых куражистых матчей.....
Ну и....