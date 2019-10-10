Газзаев откажется от депутатской деятельности и возглавит «Динамо»

Экс-главный тренер ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев, по слухам, ведет кампанию по продвижению своей кандидатуры на пост главного тренера московского «Динамо».
Газзаев якобы разочаровался в депутатской деятельности и планировал вернуться в большой футбол еще в начале этого года.
Получив отказ от властей по идее баллотироваться на должность президента РФС, Газзаев в итоге решил вернуться к тренерской работе. Отмечается, что кандидатуру Газзаева на пост главного тренера «Динамо» в ВТБ лоббирует ряд высокопоставленных чиновников.
Газзаев в прошлом уже тренировал «Динамо» с 1999 года по 2001-й.
Стоит отметить, что ранее Валерий Георгиевич заявил о том, что «Динамо» разочаровало его в этом сезоне.
И потом, а кто вместо него интересы народа защищать будет ? Сарказм, если чё...
И потом, а кто вместо него интересы народа защищать будет ? Сарказм, если чё...
А может оно и к лучшему - легче расти с нуля.
А может оно и к лучшему - легче расти с нуля.
Может Валерий Георгиевич поможет.
Может Валерий Георгиевич поможет.
Пёс со своим "проэктом десятилетия" - УрРоП - после майдана - стал нерукопожатым. Друган "Ахмет Ринатов" свалил, не закрыв вопрос с кредитами под Евро-2012. После этого сам Пуу - вызвал и сказал - хватит, псяка, подштанники протирать в госдуре. Иди уже и возглавь чего-нибудь. Вот д-но другана степашина пропадает. Иди делай :)
Пёс со своим "проэктом десятилетия" - УрРоП - после майдана - стал нерукопожатым. Друган "Ахмет Ринатов" свалил, не закрыв вопрос с кредитами под Евро-2012. После этого сам Пуу - вызвал и сказал - хватит, псяка, подштанники протирать в госдуре. Иди уже и возглавь чего-нибудь. Вот д-но другана степашина пропадает. Иди делай :)