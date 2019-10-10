Газзаев откажется от депутатской деятельности и возглавит «Динамо»

10 октября 2019, 15:16

Экс-главный тренер ЦСКА и «Алании» в, по слухам, ведет кампанию по продвижению своей кандидатуры на пост главного тренера московского «Динамо».

Газзаев якобы разочаровался в депутатской деятельности и планировал вернуться в большой футбол еще в начале этого года.

Получив отказ от властей по идее баллотироваться на должность президента РФС , Газзаев в итоге решил вернуться к тренерской работе. Отмечается, что кандидатуру Газзаева на пост главного тренера «Динамо» в ВТБ лоббирует ряд высокопоставленных чиновников.

Газзаев в прошлом уже тренировал «Динамо» с 1999 года по 2001-й.

Стоит отметить, что ранее Валерий Георгиевич заявил о том, что «Динамо» разочаровало его в этом сезоне.