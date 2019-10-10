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Газзаев откажется от депутатской деятельности и возглавит «Динамо»

10 октября 2019, 15:16

Экс-главный тренер ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев, по слухам, ведет кампанию по продвижению своей кандидатуры на пост главного тренера московского «Динамо».

Газзаев якобы разочаровался в депутатской деятельности и планировал вернуться в большой футбол еще в начале этого года.

Получив отказ от властей по идее баллотироваться на должность президента РФС, Газзаев в итоге решил вернуться к тренерской работе. Отмечается, что кандидатуру Газзаева на пост главного тренера «Динамо» в ВТБ лоббирует ряд высокопоставленных чиновников.

Газзаев в прошлом уже тренировал «Динамо» с 1999 года по 2001-й.

Стоит отметить, что ранее Валерий Георгиевич заявил о том, что «Динамо» разочаровало его в этом сезоне.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ПерекатиПоле
   16 / 797
11 октября в 12:34
Почему? Если ни к какой кормушке-комиссии по освоению бюджета не присосался, то весьма «скромные» доходы получаются. А тренер в д-мо это как-никак 3-4 ляма вечнозеленых по контракту и процентик с трансферов откатами.
Дак в Динамо надо результат давать, иначе могут и турнуть. А в думе подрёмывай на заседаниях, да ещё неприкосновенность-обеды-здоровье , да и стипенсия депутатская неслабая будет.
И потом, а кто вместо него интересы народа защищать будет ? Сарказм, если чё...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   447 / 797
11 октября в 10:09
С ним "Динамо" повторит судьбу "Алании".
А может оно и к лучшему - легче расти с нуля.
dok66
dok66
   293 / 797
11 октября в 08:29
Не верится мне в этот камбэк
нечитайло
нечитайло
   557 / 797
11 октября в 08:21
Не только Динамо днище
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил ПерекатиПоле
   67 / 797
11 октября в 08:15
Почему? Если ни к какой кормушке-комиссии по освоению бюджета не присосался, то весьма «скромные» доходы получаются. А тренер в д-мо это как-никак 3-4 ляма вечнозеленых по контракту и процентик с трансферов откатами.
Тренера питерского проекта без истории за свою бездарную работу получают еще больше за счет пенсионеров
mensk
mensk
11 октября в 08:13
И охота Динамо с ним связываться? Пустота.
ОПС
ОПС
   295 / 797
11 октября в 06:28
А нужен ли он именно сейчас?
mihaluch
mihaluch
   105 / 797
11 октября в 00:38
Лучше Газзаева ничего нельзя придумать.
протон1
протон1
   415 / 797
10 октября в 23:47
газаев н е думаю что возглавит.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Ангел неБесГрешен
   88 / 797
10 октября в 23:03
Почему? Если ни к какой кормушке-комиссии по освоению бюджета не присосался, то весьма «скромные» доходы получаются. А тренер в д-мо это как-никак 3-4 ляма вечнозеленых по контракту и процентик с трансферов откатами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 22:45
Данунах, не верю я в это. От такой кормушки не уходят...
Bon Scott
Bon Scott
10 октября в 22:24
Валера верим!
Apsny
Apsny
   150 / 797
10 октября в 22:22
Захотелось пилить ему где потеплее, толка от него уже не будет.
OLESOCC
OLESOCC
   195 / 797
10 октября в 22:07
Ото сидел бы уже! Делать ничего не надо. Тепло, светло!. Денюжка не плохая ...
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 797
10 октября в 21:57
Это просто не верится, что депутат на такое способен
mortid
mortid ответил Великолепный
   335 / 797
10 октября в 21:34
В тяжёлое положение попало Динамо. Может Валерий Георгиевич поможет.
Оно из этого положения и не выходило, с тех пор как вылетели в пердив.
Армейская душа
Армейская душа ответил spartach n1
   99 / 797
10 октября в 21:28
Смотрю - у свиней комплексы после Черчесова )))
Великолепный
Великолепный
   98 / 797
10 октября в 21:22
В тяжёлое положение попало Динамо.
Может Валерий Георгиевич поможет.
ATG
ATG
10 октября в 21:15
Других тренеров нет ? Смешно . Динамо потануло не первый раз из-за их бездарных руководителей . Помню у них там было такое уже понакупали игроков и в итоге потом устроили распродажу когда оказались в ФНЛ . Я думал они осознали что толку от этого нет. В это меж сезонье опять начали скупать всех, я был уверен что ничего хорошего не будет . Как в воду глядел АНЖИ только Московский. Закрывать такие колубы нужно толку нет от Динамо сколько я живу почти 30 лет
post-navigator
post-navigator
   54 / 797
10 октября в 21:03
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил 25процентный клоун
       742 / 797
    10 октября в 20:55
    В игнор захотел, прощаю на первый раз
    Шёл бы ты какое-нибудь кулинарное шоу экспертить. Футбол-это не твоё.
    Beekeeper
    Beekeeper
       745 / 797
    10 октября в 20:45
    Лучше бы в ЦСКА снова пошел )) но удачи ему в Динамо, ждем Динамо в еврокубках теперь
    kingoffam
    kingoffam
       175 / 797
    10 октября в 20:39
    Смотрю,ни одной лошади не стыдно за Газзаева.Всей стране стыдно,а им нет.Лучшей характеристики им сложно выдать.
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак
       387 / 797
    10 октября в 20:37
    Чё думаете, "свинята"? Ваше мнение очень важно)))
    SHMEL
    SHMEL
       129 / 797
    10 октября в 20:35
    У Георгиевича должно получиться.
    Петрович93
    Петрович93
    10 октября в 20:33
    Хорошо было бы посмотреть что он там сделает состав то далеко неплохой. Сможет Валера или нет. Так что ВАЛЕРА ДРУГ ТВОЙ ВЫХОД. Вопрос куда на вершину РПЛ или на горную вершину владикавказа
    yaustal039
    yaustal039
       743 / 797
    10 октября в 20:28
    Уссатый решил пост в ДИНАМО купить ?! Сильно ! ( а болельщиков опять забыли спросить ?! )
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил НЕ президент рфс
       11 / 797
    10 октября в 20:22
    В игнор захотел, прощаю на первый раз
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Nikola45
       67 / 797
    10 октября в 20:19
    Ну и хорошо! Может быстрее загнутся! Аукнется Д Москва Блокадники! Я считаю что у того кто над этим шутит не должно быть будущего!
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответил Nikola45
         67 / 797
      10 октября в 20:18
      Ну и хорошо! Может быстрее загнутся! Аукнется Д Москва Блокадники! Я считаю что у того кто над этим шутит не должно быть будущего!
      Питерскому газ проекту аукнется оскорбление Льва Яшина
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