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Черчесов объяснил, почему сборная России не провела тренировку в «Лужниках»

сегодня, 13:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчам отбора к Евро-2020.

Времени было столько же практически, сколько каждый раз. Сегодня все тренировались уже в общей группе. После тура бывают маленькие болячки, на которые надо обращать внимание, что мы и сделали. Сейчас никаких проблем уже нет.

Что касается решения провести предыгровую тренировку на базе, то различие в том, что до «Лужников» ехать далеко, поэтому решили провести предыгровую здесь. Тем более, с «Лужниками» мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге поломают любые планы.

Шотландия не представляет большой опасности? У нас матч, в розыгрыше 12 очков. Так что мы серьезно готовимся к матчу.

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drug01
drug01
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сегодня в 13:57
Черчесов не хочет раскрывать секреты!!
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