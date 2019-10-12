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Бэйл: «Хочу обыграть Модрича»

вчера, 20:36
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия21:45 Не начался

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о повреждении колена в игре со Словакией и о предстоящем матче против Хорватии:

Я здоров и в полном порядке. Это был легкий удар по колену. С помощью льда эту проблему удалось решить.

Честно говоря, я беспокоился о том, что меня удалят с поля. Мне повезло избежать этого. Однако думаю, что первый фол не тянул на желтую карточку.

Мне нельзя совершать частые глупые фолы. Должен помнить об этом. Не хочется пропускать важнейшие игры отборочного турнира.

Всякий раз, когда мы играем против Хорватии, то вечно проигрываем в один мяч при равной игре.

Проведя вместе с Модричем долгое время в «Реале» и «Тоттенхэме», мы хорошо знаем друг друга. Было бы здорово наконец-то обыграть его.

 В предыдущей игре отборочного турнира Уэльс сыграл вничью со Словакией.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 867
вчера в 20:51
Матч будет интересным.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   124 / 867
вчера в 20:44
Только если в гольф..
DXTK
DXTK
   168 / 867
вчера в 20:41
успехов воспитаннику святых
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