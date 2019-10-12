Бэйл: «Хочу обыграть Модрича»

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса рассказал о повреждении колена в игре со Словакией и о предстоящем матче против Хорватии:

Я здоров и в полном порядке. Это был легкий удар по колену. С помощью льда эту проблему удалось решить.

Честно говоря, я беспокоился о том, что меня удалят с поля. Мне повезло избежать этого. Однако думаю, что первый фол не тянул на желтую карточку.

Мне нельзя совершать частые глупые фолы. Должен помнить об этом. Не хочется пропускать важнейшие игры отборочного турнира.

Всякий раз, когда мы играем против Хорватии, то вечно проигрываем в один мяч при равной игре.

Проведя вместе с Модричем долгое время в «Реале» и «Тоттенхэме», мы хорошо знаем друг друга. Было бы здорово наконец-то обыграть его.