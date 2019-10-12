ГлавнаяНовости

Каземиро хотел уйти из «Реала», когда в клуб пришел Зидан

сегодня, 19:36

Полузащитник «Реала» Каземиро признался, что раздумывал над своим будущим в мадридском клубе, когда на пост главного тренера команды был назначен Зинедин Зидан.

Бразильский хавбек пояснил, что у него было мало игрового времени в «Реале», поэтому он рассматривал варианты продолжения карьеры в другом клубе. Однако позже, как заявил Каземиро, у него состоялся откровенный разговор с Зиданом, в котором французский специалист заверил, что тот будет играть чаще.

Ранее сообщалось, что «Реал» был готов отдать Каземиро в ПСЖ ради Неймара.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клозе: «Левандовски умеет все»
Сегодня, 20:02 Комментарии1
Лёв: «Хотел вызвать Гнабри на ЧМ-2014»
Сегодня, 19:43 Комментарии0
Защитник сборной Кипра: «Нас ожидает интересная игра»
Сегодня, 19:35 Комментарии3
Тренер сборной Кипра: «Россия играет в современный футбол»
Сегодня, 19:22 Комментарии2
Салако: «„Челси“ - это идеальное место для Заха»
Сегодня, 19:22 Комментарии3
Джеррард: «Скучаю по „Ливерпулю“»
Сегодня, 18:32 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100