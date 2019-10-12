Каземиро хотел уйти из «Реала», когда в клуб пришел Зидан

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Полузащитник «Реала» Каземиро признался, что раздумывал над своим будущим в мадридском клубе, когда на пост главного тренера команды был назначен .

Бразильский хавбек пояснил, что у него было мало игрового времени в «Реале», поэтому он рассматривал варианты продолжения карьеры в другом клубе. Однако позже, как заявил Каземиро, у него состоялся откровенный разговор с Зиданом, в котором французский специалист заверил, что тот будет играть чаще.