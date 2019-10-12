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Нойер: «Не планирую уходить из сборной после Евро-2020»

вчера, 22:31

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал свои взаимоотношения с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном и возможное завершение карьеры в национальной команде после Евро-2020:

У нас хорошие взаимоотношения.

Тер Штеген хорошо отыграл с Аргентиной. У нас отличная бригада голкиперов, учитывая Бернда Лено и Кевина Траппа.

Абсолютно нечего объявлять. Я чувствую себя хорошо, в форме и успешно выступаю. Не думаю о завершении карьеры.

 Ранее тер Штеген заявил, что сделает все, чтобы стать основным голкипером в сборной.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   141 / 867
сегодня в 07:40
А результата то нет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   293 / 867
сегодня в 04:58
Да пусть не уходит, но тер Штеген более сильный вратарь на данное время.
Свиносеанс
Свиносеанс
   202 / 867
сегодня в 00:22
Удачи Нойеру!
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