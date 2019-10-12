Нойер: «Не планирую уходить из сборной после Евро-2020»

вчера, 22:31

Голкипер «Баварии» и сборной Германии прокомментировал свои взаимоотношения с вратарем «Барселоны» и возможное завершение карьеры в национальной команде после Евро-2020:

У нас хорошие взаимоотношения. Тер Штеген хорошо отыграл с Аргентиной. У нас отличная бригада голкиперов, учитывая Бернда Лено и Кевина Траппа. Абсолютно нечего объявлять. Я чувствую себя хорошо, в форме и успешно выступаю. Не думаю о завершении карьеры.

Ранее тер Штеген заявил, что сделает все, чтобы стать основным голкипером в сборной.