Нойер: «Не планирую уходить из сборной после Евро-2020»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал свои взаимоотношения с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном и возможное завершение карьеры в национальной команде после Евро-2020:
У нас хорошие взаимоотношения.
Тер Штеген хорошо отыграл с Аргентиной. У нас отличная бригада голкиперов, учитывая Бернда Лено и Кевина Траппа.
Абсолютно нечего объявлять. Я чувствую себя хорошо, в форме и успешно выступаю. Не думаю о завершении карьеры.
Ранее тер Штеген заявил, что сделает все, чтобы стать основным голкипером в сборной.