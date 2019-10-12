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Роберто Баджо: «Часто перед сном думаю о незабитом пенальти в 1994-м»

вчера, 22:06
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Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо признался, что до сих пор переживает из-за своего промаха в серии пенальти в финале ЧМ-1994 против Бразилии:

Я никогда не пробивал выше ворот во время пенальти. Только один раз. Это не был мой последний промах, но тот удар стал кульминацией. Перед сном часто вспоминаю этот момент.

В детстве всегда хотел сыграть в финале чемпионата мира за Италию в матче с Бразилией. Единственное, что я не мечтал, что промахнусь с пенальти.

Я бы все отдал, чтобы реабилитироваться за тот момент. В 2002-м у меня был шанс, но я остался дома. Считаю, что должен был играть на том ЧМ, кто бы что ни говорил.

Четыре года назад Баджо комментировал этот промах похожими словами.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   87 / 867
сегодня в 05:16
А Смолов не думает. Спит крепко, посапывает. И днем тоже не думает. Да он вообще не думает, от думанья голова болит. А Федьке она еще понадобится - он ей ест.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   160 / 867
вчера в 23:27
Жаль что Р Баджо многие помнят именно по этому не забитому пенальти, хотя он тянул Италию к тому финалу 1994 г, и вообще был отличным игроком.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   333 / 867
вчера в 22:19
Итальянцы показывали весьма невзрачный и убогий футбол, кое как доползли до финала и Господь даровал кубок тем кто больше заслуживал, хотя так бывает не всегда...
extremе
extremе
   735 / 867
вчера в 22:14
Федя Смолов не думает. Федя думает куда ещё пристроить на своё тело татушку.
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