Роберто Баджо: «Часто перед сном думаю о незабитом пенальти в 1994-м»

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо признался, что до сих пор переживает из-за своего промаха в серии пенальти в финале ЧМ-1994 против Бразилии:
Я никогда не пробивал выше ворот во время пенальти. Только один раз. Это не был мой последний промах, но тот удар стал кульминацией. Перед сном часто вспоминаю этот момент.
В детстве всегда хотел сыграть в финале чемпионата мира за Италию в матче с Бразилией. Единственное, что я не мечтал, что промахнусь с пенальти.
Я бы все отдал, чтобы реабилитироваться за тот момент. В 2002-м у меня был шанс, но я остался дома. Считаю, что должен был играть на том ЧМ, кто бы что ни говорил.
Четыре года назад Баджо комментировал этот промах похожими словами.