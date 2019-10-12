Роберто Баджо: «Часто перед сном думаю о незабитом пенальти в 1994-м»

Легендарный итальянский футболист признался, что до сих пор переживает из-за своего промаха в серии пенальти в финале ЧМ -1994 против Бразилии:

Я никогда не пробивал выше ворот во время пенальти. Только один раз. Это не был мой последний промах, но тот удар стал кульминацией. Перед сном часто вспоминаю этот момент.

В детстве всегда хотел сыграть в финале чемпионата мира за Италию в матче с Бразилией. Единственное, что я не мечтал, что промахнусь с пенальти.